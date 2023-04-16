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Летом 2018 года Нестор Дячок – сын чемпиона Евролиги и исполнительного директора РФБ Владимира Дячка – выиграл Дивизион Б первенства Европы в составе сборной России U16. Он мало играл на том турнире, но парадоксально получил больше всего времени в финале и провел свой лучший матч.

Когда Нестор вернулся в Москву, нужно было думать о дальнейшей карьере. Его приглашали все академии российских клубов, но в этом случае можно было попрощаться с учебой, а учеба в семье Дячков – не просто слово. Круглый отличник, он в уме решал олимпиадные задачи по математике, пока мама возила его на тренировки в спортшколы ЦСКА и «Динамо».

В итоге выбор пал на вариант, который позволял совмещать учебу и качественный баскетбол, – обучение в Америке. Там Дячок-младший за полгода адаптировался к другому баскетболу и не потерял в оценках — когда он после окончания американской школы поступал в университет, то сдал вступительные экзамены на второй результат в истории штата.

В какой-то момент Нестором интересовался даже Стэнфордский университет. С этим вузом в итоге не вышло, зато прямо сейчас форвард ездит по кампусам и выбирает университет для своей дальнейшей карьеры.

Баскетбольный путь Нестора в США оказался очень тернистым, но от этого не менее интересным. «Перехват» рассказывает эту увлекательную историю.

Если вам больше нравится читать, а не смотреть, то ниже – текстовая версия ролика:

Нестор родился в семье профессионального баскетболиста и, как можно догадаться, большого выбора в том, каким видом спорте ему заниматься, не имел. Мальчик родился в Сургуте, где его отец только начинал свою спортивную карьеру. Мама Нестора – Ольга – ходила на матчи, будучи беременной, и конечно, после своего рождения Дячок-младший чуть ли не из роддома отправился в зал.

В семье хранят фото, где мальчику один год, а он надел папину форму команды «Университет-Югра» с фамилией Дячок на спине.

Вот что Владимир Дячок вспоминает о первых годах жизни сына.

- Самое интересное, что Ольга приезжала на матчи вместе с ним, с коляской. Там были раздвижные трибуны в зале, не в том, в котором сейчас играет команда, а в предыдущем, университетском. Там было удобно – можно было под трибуну закатить коляску, и он, несмотря на шум, гам… Тогда на матчи ходило очень много людей, за пару часов занимали места, болеть много приходило, потому что вся команда практически состояла из местных ребят, тех, которые учились в университете.

Поэтому получается, что баскетбол был с ним с рождения, и мне кажется, что как только он начал ходить, у нас появилось кольцо. Может быть, даже раньше. В комнате у него было кольцо сначала на высоте полметра, потом метр, потом выше, выше… Потом, когда мы переехали в Москву, меня пригласили в ЦСКА, ему было 3,5 года, мы купили уже мобильное кольцо в квартиру, он мог бросать. Я могу ошибиться со временем, но мне кажется, что лет в 5-6 он пошел на баскетбол уже в секцию здесь, в Куркино, рядом с домом, школа «Пантера», она до сих пор работает, тренер Григорий Варежкин, – вспоминает Дячок-старший.

Эта школа располагалась рядом с домом семьи, и там начинали многие игроки. Чуть позже там оказался Тимофей Рудовский, а вместе с Нестором на баскетбол начал ходить Павел Савков, сын Алексея Савкова, с которым Владимир Дячок выступал в «Химках». Символично, что сейчас в этой же школа проходят занятия баскетбольной школы VD9, а VD9 – это школа Владимира Дячка. Но тогда это была просто школа рядом с домом.

Нестор начал заниматься, но так, чисто в удовольствие, пару-тройку раз в неделю. Но остальные ребята были старше, и это было не очень комфортно, к тому же, старшие его не принимали. Да и через год Алексей Савков перешел в «Енисей» и увез семью в Красноярск. Нестор остался единственным в своем возрасте, поэтому семья стала рассматривать спортшколы, где он играл бы со сверстниками. Так мальчик попал в спортшколу «Химок» — где, к слову, все равно тренировался с ребятами на два года старше, а затем, когда ему исполнилось 9 лет, оказался на просмотре в ЦСКА. Сюда же приехал Паша Савков.

- Я пришел, тогда школа уже началась, – вспоминает Нестор. – И, чтобы я успевал на тренировки и на учебу, я мог тренироваться только с 2000-м годом рождения. У 2002-го тренировки были слишком рано, поэтому я начал тренироваться с 2000-м и по выходным я тренировался в 2002-м. Что-то такое было с расписанием. И после этого года 3-4 я занимался в ЦСКА, с 2002-м стало легче тренироваться, потом у нас начали смешивать тренировки 2000 и 2001 годов, недостаточно было ребят. Начал еще больше тренироваться с ЦСКА 2001 года. Повышение квалификации было такое, если так можно сказать, плюс, родители посоветовали, что лучше тренироваться со старшими ребятами, будешь лучше играть. Поэтому, когда мне было уже лет 12-13, я начал больше тренироваться с 2001 годом. Тренер у нас тогда был Сан Саныч Герасимов, который сейчас в «ЦСКА-Юниор», – рассказывает Дячок-младший.

Команду ЦСКА 2001 года тренировал Александр Герасимов но через пару лет он перешел в «Динамо». Почти вся команда отправилась за ним.

- Он получает работу в «Динамо», – говорит Нестор. – Это происходит летом, и у нас стоит выбор: вы хотите остаться в ЦСКА или хотите последовать за тренером. У нас практически вся команда, человек 10 из 12, из того состава, который выиграл первенство России, мы все переходим в СДЮСШОР «Динамо» и начинаем ходить туда. Там я был, наверное, полтора года. Там сложились разные обстоятельства, из Куркино ехать в Крылатское было очень далеко, и маме очень не нравилось меня туда возить. Даже на метро было не очень удобно, потому что там другая ветка, нужно пересаживаться, мама боялась меня отпускать. Дорога занимала два часа.

И второе – я не получал много игрового времени. Я сидел, грубо говоря, в конце скамейки, если честным быть с собой. Сан Саныч начал меня заигрывать во втором составе, там был сначала просто я и ребята, которые до этого были в СДЮСШОР «Динамо», – отмечает Нестор Дячок.

Уже потом стало понятно, что переход в «Динамо» был не самым правильным решением. Потому что в 13-14 лет, если ты на год младше, то ты начинаешь проигрывать конкуренцию, ты физически не успеваешь. И это влияло на игровое время Нестора. Но было и еще одно неудобство, о котором он уже сам упомянул: чтобы ездить в «Динамо», нужно было тратить половину дня.

- Мы с Мирославом (младший брат Нестора – прим. «Перехват») везли его на тренировку, – вспоминает Ольга Дячок. – До тренировки дорога была два с половиной часа и обратно дорога была час пятьдесят. Это было вообще просто… Я домой зашла и сказала: «Владимир, что должно случиться, чтобы больше я не возила его на тренировки в «Динамо». И после этого мы вернулись уже в ЦСКА.

В ЦСКА 2002 года Нестора тренировал Дмитрий Шацков. Он верил в игрока и видел в нем потенциал, давал возможность развиваться и играть. Кстати, он же взял Нестора на первенство России, когда сам Дячок-младший еще играл в «Динамо». В итоге команда выиграла чемпионат, а Нестор забрал приз лучшему легкому форварду.

К сожалению, случилось несчастье, и Дмитрий Шацков ушел из жизни. Команду подхватил Иван Кучеров, который уже позже позвал Нестора в сборную U16.

Вообще, в то время в Москве было три сильных команды 2002 года – это «Глория», «Тринта» и ЦСКА. Они на всех первенствах России по сути разыгрывали медали друг с другом. В «Тринте» тогда играл Александр Мальцев, в «Глории» – Антон Карданахишвили, в ЦСКА – Нестор Дячок. И только Паша Савков в разные годы помогал разным командам становиться победителями первенства России, в итоге насобирав коллекцию из пяти чемпионств.

Такая конкуренция держала ребят в тонусе и постоянно мотивированными, и не удивительно, что кадетская сборная тогда по сути и состояла из игроков этих трех команд. В 2018 году сборная России U18 отправилась в Боснию и… выиграла Дивизион Б первенства Европы. В целом, Нестор на том чемпионате играл не так чтобы очень много, зато помог команде в самый ответственный момент.

- Я не играл, – вспоминает Нестор тот чемпионат. – В четвертьфинале я вышел на последние минуты четвертой четверти, в полуфинале я не вышел против Чехии. У нас финал, я сел на скамейке рядом с тренерами. У меня особо уже не было надежды, что я выйду на площадку, но я очень хорошо поддерживал.

Финал, мы играем против Боснии в Боснии. Сам знаешь, какие фанаты на Балканах, там полный зал родителей, фанатов, все болеют за боснийцев. Атмосфера невероятная. Мы практически без замен играем, потому что тяжело поставить в эту атмосферу холодного. И где-то в начале второй четверти мне доверили выйти. Я, по-моему, заменил Мишу Беленицкого, не помню. И я забиваю за вторую четверть очков 7 – трехочковый, из-под кольца, штрафной с неспортивного фола. Этот как хайлайт того турнира, что я почти не играл, в финале вышел, какие-то очки забил и мы тогда выиграли, – говорит Нестор.

На том чемпионате ассистентом у Ивана Кучерова был Леонид Спирин. И так уж вышло, что роль его в семье Дячков очень большая: еще когда Владимир выступал в Сургуте, он уже работал со Спириным, и тот влиял на него как на баскетболиста. Теперь же он работал с Дячком-младшим в юниорской команде ЦСКА и в сборной России, а позже станет работать в системе «Глории» и так или иначе взаимодействовать с Мирославом Дячком, младшим братом Нестора, играющим в команде «Красная Пахра». Мирослав тренируется на базе той самой «Глории».

Но, как говорится, играть в СДЮСШОРе ЦСКА хорошо, однако и учиться тоже нужно. Тем более, что учеба в семье Дячков – это совсем не пустое слово.

- Он не ходил в сад, и до школы я с ним прошла около пяти программ математики, – говорит Ольга Дячок. – Я несколько лет назад насчитала семь, но сейчас буквально перед интервью считала и насчитала пять. Я покупала множество всякой литературы, мы с ним сидели, решали, и ему не было сложно, ему было легко. Это просто ему давалось. И даже когда я возила его на тренировки, он был в 6-7-8 классах, у нас была книга, чтобы нескучно было ездить, тогда в телефонах еще не сидели. Книга была с олимпиадными задачами по математике. Он просто открывал и просто решал их в уме, ну или рядом на полях прямо в книжке ответы записывал, если нужно было какое-то решение. Это вот эти задачи, которые в обычных учебниках со звездочкой. Это для него было как бы хобби развивать мозг.

Даже не могу вспомнить, когда и по какому предмету у него была четверка за четверть. У него всегда были пятерки. Я не знаю, как так получилось, но вот так вот. У него это был как спортивный интерес, – рассказывает мама Нестора.

Нормальный такой спортивный интерес! Кто из нас олимпиадные задачки по математике как судоку не решал... Естественно, что в таких условиях нужно было серьезно задуматься об учебе. Вот что об этом вспоминает Владимир Дячок.

- Мы с ним обсуждали, что есть три вектор развития. Вектор развития на российском рынке, практически все молодежные программы топовых клубов готовы были взять Нестора. Не буду называть клубы, но все связывались со мной и готовы были предложить контракт в молодежной команде. Но здесь мы понимаем, что в этом векторе большие риски потерять в учебе, а для меня это важно, потому что я понимаю, что такое учеба и умный баскетболист. Я сам оканчивал экономический факультет в Сургутском университете, для меня было важно, чтобы Нестор сохранил свою голову, потому что она у него золотая, он и школу закончил с золотой медалью. Так что важно было сохранить и баскетбольные его навыки, но и светлую голову, чтобы не было провала в этом. Поэтому мы понимали риски, которые несет за собой вектор российского рынка.

Дальше – это европейский рынок, подписание с каким-нибудь топовым европейским агентством, у которого есть выходы в том числе и на НБА. Здесь, наверное, шире кругозор в плане баскетбола, мы смотрели Италию, Испанию, но здесь тоже вопросы к учебе. Как дальше? Естественно, когда выиграли чемпионат Европы, он попал на карандаши к скаутам. Самое интересное, что Нестор получил не так много времени на чемпионате Европы, не сказать, чтобы он был одним из лидеров, даже в постоянную ротацию попадал не так часто. Принимал участие в матчах с откровенно слабыми соперниками, где они выигрывали по 40-50 очков, а с сильными получал не так много времени. Но самое интересное, что тот промежуток времени, который он получил в финале против Боснии, когда матч шел впритирку, он вышел, и все его действия были полезными. Он и забивал трехочковые, и двухочковые, и защищался… Он попал на глаза скаутам, и мне писали люди, которые занимаются скаутированием игроков НБА, драфтовых игроков, спрашивали, интересно ли было бы нам посмотреть вариант с Америкой. Хотя мы уже в голове держали этот вариант как один из векторов развития. Победа на чемпионате Европы и попадание в скаут-репорты Нестора облегчило эту задачу.

Мы сели за стол обсуждать уже и принимать какое-то решение. Он оканчивал школу, нужно было понять, что делать дальше. Взвесив все «за» и «против», мы приняли взвешенное решение, причем и от него тоже была инициатива. Он говорит: «Пап, я хочу попробовать туда». Я говорю: «Ну ты понимаешь, что с точки зрения баскетбола это самый сложный вариант, самый тяжелый путь?» Потому что конкуренция сумасшедшая, особенно для игроков, которые играют на периметре, потому что там миллионы темнокожих ребят, которые готовы вгрызться тебе в пятки и не дать возможности вырваться куда-то, потому что для многих игроков это единственный социальный лифт в жизни. Но он сказал: «Да, окей, я готов», — вспоминает Владимир.

- Выбор был: либо пойти в университет в России, либо подписать контракт на 4 года, – говорит Нестор. – Еще за два года до того, как я уехал, у меня была такая возможность. Мне было лет 15, разговаривали с отцом, со мной никто не разговаривал. Тогда тренером был Максим Дмитриевич Шарафан, я тогда с ними в 15 лет поехал впервые на детскую Евролигу. На последней тренировке травмировался, уже на арене «Жальгириса» подвернул ногу… Было обидно, но что есть, то есть. Через год еще раз с ними поехал и уже там со скамейки выходил. У меня была возможность подписать и остаться, но тогда я бы не получил качественного образования. У меня было 275 баллов на ЕГЭ из 300 – это можно было реально использовать и получить полную стипендию в каком-нибудь хорошем московском университете.

Можно было пойти в молодежку, где особо времени на образование у меня не будет. Я это понимал. Или да, можно было пойти в хороший университет, но тогда трудно будет совмещать с баскетболом.

А еще вот можно было выбрать путь, который я и выбрал: поехать в Америку, отучиться еще несколько лет, чтобы у меня было образование американского хайскула, чтобы я попал в университет, колледж, мог совмещать учебу и баскетбол и играть в то же время в баскетбол очень хорошего уровня, – рассказывает Нестор Дячок.

Через год после того первенства Европы в Боснии Нестор оказался в Америке. Семья обратилась в агентство, которое помогает талантливым ребятам уехать учиться в США. Нестору подобрали несколько вариантов в разных штатах, и с одним из тренеров Владимир Дячок действительно нашел общее видение карьеры своего сына. В июле Дячок-младший получил полную стипендию, он прошел интервью в американском посольстве, получил визу и уже в августе отправился в США. Это было лето 2019 года.

Первый год в Америке ушел на адаптацию. Школьный баскетбол там отличается от школьного баскетбола здесь – меньше комбинаций, больше скорости, меньше мысли, больше действия. Даже правила отличались – сколько человек борются за мяч при пробитии штрафных, например. В России все было понятно: ты играешь на первенстве России и в принципе уже понимаешь, кто будет в топ-4; в Америке система выстроена так, что ты играешь со своим уровнем. Плюс, попробуй выгрызть время у 12-классников, которым там отдается приоритет. В России ты мог быть кем угодно, но ты приезжаешь в США – и ты снова никто. В команде – пятеро 12-классников, ты не успеваешь физически и не догоняешь головой…

Сходу вписаться в школьный баскетбол не получилось, и на первых порах Нестор получал не так много времени. Зато это время росло от игры к игре. Владимир Дячок переживал – сын уехал и мало играет. Он поговорил с тренером, и тот сказал: все нормально, нужно время. Действительно, уже к Новому году Нестор стал получать больше минут, его статистика стала лучше, он стал играть быстрее.

Плюс, Нестору еще повезло – в школе было еще пятеро русскоговорящих, и они помогали друг другу адаптироваться.

- После моего первого года, когда случился ковид, я вернулся в Россию и со мной разговаривали университеты первого дивизиона, они были заинтересованы, – отмечает Нестор. – Школы, которые я помню – это New Mexico University, Santa Barbara, San Francisco, это что касается Западного побережья. А самым запоминающимся был звонок от ассистента тренера из Университета Стэнфорда, конференция Pac12. Очень крутое образование, для меня это была школа мечты — играть в Pac12, самой крутой конференции на Западном побережье, где UCLA, UFC, очень сильные университеты. Оттуда Оскар да Сильва, например, который сейчас в «Барсе» играет. Со мной разговаривал ассистент тренера, он мне говорил, что я очень похож стилем игры на Оскара да Сильву, и что когда он выпустится из универа, я могу попасть на его место. Он выпускался в 2021 году и я мог попасть на его место, даже сразу начать получать игровое время, – говорит Дячок.

Нестору показывали презентации по Zoom, Университет Нью-Мехико вообще сделал официальное предложение с полной стипендией, которое можно было принять и поступить через год, после окончания 12-го класса. Но Дячок временит с тем, чтобы принять предложение из Нью-Мехико, потому что на горизонте маячит Стэнфорд…

В октябре 2020 года он с горем пополам посреди пандемии возвращается в США. С ковидом в Мэриленде все очень строго – игры в декабре под вопросом, январь тоже неясен, и вообще непонятно, получился ли сыграть в этом сезоне и показать себя перед Стэнфордом. Они-то не на сто процентов уверены…

А вот уверенность Нестора гаснет, потому что прямо на его место Стэнфорд подписывает игрока. Дячок принимает предложение из Нью-Мехико, все официально, на следующий год – первый дивизион NCAA. Игрок принимает это предложение, но… это было ошибкой. Теперь Нестору нельзя вести переговоры больше ни с кем, а команда самого Нестора не играет до января, все закрыто, а когда появляются какие-то игры, у школы – проблемы с составом. В итоге Нестор сначала полсезона пропустил, а потом перешел на позицию… центрового. Просто потому, что он самый высокий в команде.

Статистика катится под плинтус. В Нью-Мехико говорят – слушай, да не парься, все все понимают. Да и там свой ковид, там тоже никто не играет. В соседних штатах – все отлично, коронавирус побежден, но Нью-Мехико даже не тренируется, проводит один из худших сезонов в своей истории и… увольняет тренера. Приходит сын Рика Питино. Он звонит Нестору, говорит, что команда все еще заинтересована, скоро поболтаем. Но проходит неделя, две, три – ни звоночка.

Конец сезона. Нестор провел 11 матчей, 5 полутоварищеских, и нет статистики, которой можно кого-то заинтересовать. Показывать цифры двухгодичной давности несерьезно. А тут еще из Нью-Мехико наконец звонят и говорят, что документ-то, конечно, подписан, но… уже не действителен. Плюс, NCAA разрешает университетам оставлять игроков еще на год, Стэнфорд сохраняет своих баскетболистов, а те университеты, которые были заинтересованы в Дячке, уже подписали новых игроков, узнав, что Нестор едет в Нью-Мехико. Они-то больше не могли вести с ним переговоры.

- Ну и я начинаю искать варианты, – рассказывает форвард. – Разговариваю с тренерами, делаю e-mail со всеми своими хайлайтами, с видео с игр. Я отправил этот имэйл всем школам, всем ассистентам тренеров первого дивизиона и в какие-то школы второго дивизиона. Мне даже ответили несколько школ! Я думал, может, хотя бы в Лигу Плюща попаду с моими знаниями, было бы очень круто – у них не очень круто в плане баскетбола, зато очень круто в плане образования. Думал, может, так получится. Но все, кто мне ответил, говорят: сорри, Нестор, у нас забит состав, игроки не ушли, все остались еще на один год.

Я открываю для себя возможность пойти в prep school, то есть взять 13-й класс школы, пойти в хорошую академию, где я буду сконцентрирован только на баскетболе. То есть, я этот год пережду, все эти ребята уйдут, и я приду даже с большим опытом. Я получаю предложения от IMG Prep и Spire Prep. В Spire был Ламело Болл, а IMG – очень известная школа во Флориде. Загвоздка: я получаю full schoolarship, могу там жить бесплатно, но это академия, а не официальная школа, поэтому они не дают i12. Это документ, который подтверждает, что я учусь в образовательном учреждении в Америке и чтобы мне дали визу F1 для студентов. Чтобы я получил эту визу, мне нужно платить за boarding school – за школу, которая там где-то рядом, но нужно платить за проживание и все такое. У меня на это денег нет. У меня и дома ковид, и вообще не хочу родителей напрягать. Так что я рассмотрел эту ситуацию, но не получилось.

Но у меня рядом в Мэриленде была школа второго дивизиона. Они дают мне full schoolarship, но они D2 и только перешли из D3, они не платят за учебники. А это где-то 3 тысячи долларов. Я взял время подумать, плюс, я не хотел идти в D2, потому что это четырехлетняя школа, и у них нет заинтересованности в том, чтобы ты уходил. Это как четырехлетний контракт подписать. И я открываю для себя сферу в американском баскетболе, которая называется junior college, – говорит Нестор.

Джуко — это Ассоциация младших колледжей, там учатся два года. Задача команд в таких колледжах – отправить своих игроков на более высокий уровень. До ковида в такие колледжи шли те, у кого были, например, плохие оценки, из-за которых они не получили допуск до выступлений в NCAA. Они идут в Джуко, чтобы подтянуть отметки и все равно перейти в первый дивизион. Через такие колледжи прошли многие в том числе хорошие игроки – Джимми Батлер, например, или Джа Краудер.

А вот после ковида в такие колледжи стали попадать те, кому просто не хватило места в первом дивизионе. Ребята не хотят идти во второй и третий дивизионы, потому что там можно увязнуть, поэтому начали идти в Джуко на 1-2 года, чтобы просто дождаться, когда старшекурсники выпустятся из своих универов и освободят место. Тем самым и уровень самой Джуко тоже повысился.

Колледж в NJCAA удалось найти уже тогда, когда учебная виза истекала. Это был Howard College в Техасе. Когда Нестор приехал сдавать вступительный экзамен, он сдал его на вторую лучшую оценку в истории штата.

Да и в целом он воспринял это как спасательный круг. Тренер не самый приятный человек, постоянно орет, переходит на личности, человек армейской закалки – но зато Нестору ему дают комнату в общежитии, он приходит тренироваться раньше всех, тренируется со всеми и остается после. Он только что чуть вообще не уехал из США, поэтому никакой тренер не может его остановить.

Нестор проводит хороший год, зарабатывает место в старте, а к концу года тренер меняется. Можно остаться в Howard, но статистика уже позволяет перейти в колледж получше. Было предложение от колледжа из топ-3 в стране, но нет места в общежитии на лето, а в Россию вернуться довольно сложно, потому что если Нестор вернется, визу он уже не продлит. Так на горизонте возникает Casper College, который дает ему место, где жить летом. Там же Дячок работает, а параллельно участвует в шоу-кейсах для лучших игроков лиги Джуко.

На этом этапе он вообще чуть было сходу не перешел в первый дивизион NCAA. На шоу-кейсах присутствуют тренеры из лучших университетских команд, они звонят Нестору, говорят, что заинтересованы, и их много, такого количества не было даже после 11 класса. Но с официальными офферами пришли только слабые универы, которые за сезон побеждали 4-5 раз – они полностью перестраивались, составы уже были сформированы, и кому-то просто нужно было отдать сколаршип. Это красный флажок – оттуда не выбраться. Да, первый дивизион, но на этом карьера может вообще закончиться. Команды, которые не выигрывают, не будут развивать игрока, а меж тем это долгосрочные отношения с универом. Нестор решил, что добьется более серьезных предложений от программ, которые будут реально заинтересованы в его развитии.

И ставка, кажется, сыграла. Нестор Дячок провел прекрасный сезон в NJCAA за Casper College и логично притянул к себе внимание университетов. Уже сейчас у него на руках есть предложения от университетов Манхэттена, Кливленда, Мэнна, Айдахо и еще нескольких.

Какой он выберет, непонятно. Есть только уверенность, что Нестора Дячка в следующем сезоне мы увидим в первом дивизионе NCAA. Его путь в США очень непрост, он поступал в университет в самый сложный год и вообще мог вернуться на родину без какого-либо образования, просто потеряв два года. Но сейчас, смотря на все это из сегодняшнего дня, кажется, что он все делал правильно. И это не удивительно – у него перед глазами живой пример. Да, Владимир Дячок никогда не играл в Америке, зато у него невероятный опыт в баскетболе, который он, конечно же, передает Нестору.

- Наверное, мой папа – мой самый главный тренер, который был моим наставником с самого маленького возраста, – делится Дячок-младший. – Я вырос на его баскетболе, он меня в этот баскетбол ввел. Он никогда не был моим тренером, никогда не мог повлиять на то, буду я играть или не буду, у него никогда не было таких сил. Но он всегда со стороны мог подсказать, что будет лучше для меня. Мне очень повезло иметь такого человека в семье, который со своим опытом всегда может помочь. Он прошел путь от баскетболиста из маленького городка, у него нереальный путь. Он герой, на которого я пытаюсь все время равняться. И в то же время родители мне говорят, что мы два разных человека, не сравнивай себя со своим отцом. И у нас стиль игры разный. Но он всегда такая мотивация для меня, пример человека, который никогда не сдавался, всегда шел к своим целям, к своей мечте. Всегда его советы мне помогали. Ему очень не повезло со здоровьем, он прошел через много операций, поэтому для него всегда было очень важно, чтобы я и мой младший брат Мирослав были всегда здоровы. Он мне очень много помогает сейчас в психологическом плане — как справляться с разными вещами в баскетболе. Он понимает, что баскетбол сейчас меняется, и он старается подстраиваться, понимать современную игру. Он старается помогать и в то же время подсказывает, что он проходил через те же этапы в карьере – где-то я не так много играю, где-то не выполняю такую роль, которую я бы хотел. И он всегда мне помогает, дает советы, как с этим справиться, как следить за своим здоровьем. Отец всегда будет человеком, который играет самую важную роль во мне в этом спорте, – заканчивает Нестор.

Уже после съемки ролика стало известно, где Дячок продолжит свою карьеру – это команда Southern Utah University. Ассистентом тренера там будет Шон Шаттинг, который провел прошлый год в качестве главного тренера... Casper College. Так что кажется, что Нестор Дячок уже переезжает в Юту не в одиночестве.

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