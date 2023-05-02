Седьмой матч сумасшедшего полуфинала УНИКС – «Зенит». Онлайн
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Исторический шанс выйти в финал, где нет ЦСКА.
Претензии Перасовича точно не касаются защиты Джалена Рэйнольдса...
31-31. Вот это перестрелка началась в «Баскет-холле»! УНИКС попытался снова оторваться, но на трехочковый Маркоса Найта тут же ответил Калеб Хоумсли — и вот уже Велимир Перасович не выдерживает и берет минутный перерыв.
26-26. После небольшой пробуксовки «Зенит» вернулся в игру и набрал 5 очков подряд. На острие опять оказывается Моэрман, который из угла под 45 градусов уже третий раз отправил в цель трехочковый.
«Каждая ошибка в нападении может обернуться быстрым отрывом» — главные слова испанского наставника «Зенита» в этом минутном перерыве. Пока так и происходит!
23-19. «Зенит» уже две с половиной минуты остается без очков, хозяева отлично защищаются. А вот сам УНИКС тем временем находит пути к кольцу питерцев — что в быстром нападении, что в позиционном. Хави Паскуаль берет тайм-аут!
Первая четверть: 17-19
Последнее слово в первой четверти осталось за Трентом Фрейзером, который появился на паркете ближе к концу десятиминутки.
Говорят, Лабери и Эртель не разговаривают друг с другом... Ну, не удивительно — казанец петербуржцу два мощных блокшота выписал уже в первой четверти! После такого можно и поссориться.
9-13. Игорь Вольхин снова вышел в стартовом составе и снова показывает, что зря его держали на скамейке до травмы Сергея Карасева — подбор в нападении и трешка из угла!
9-10. «Зенит» не дал УНИКСу оторваться в счете за счет двух дальних попаданий Адриена Моэрмана и даже выходит вперед. Пока атака в этой игре показывает себя лучше, чем оборона.
4-0. УНИКС воспользовался двумя промахами «Зенита» в нападении и повел в счете — два штрафных Георгия Жбанова и попадание в отрыве Луи Лабери.
Джален Рэйнольдс в своем стиле. Кажется, форвард казанцев готов сыграть с бывшей командой! В интервью он признавался, что отдельно ему хочется обыграть именно «Зенит». Сегодня узнаем...
Стартовые составы уже известны:
УНИКС: Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Луи Лабери, Винс Хантер «Зенит»: Тома Эртель, Калеб Хоумсли, Игорь Вольхин, Адриен Моэрман, Артем Клименко.
Седьмые матчи пропускать в принципе нельзя, а после вчерашнего седьмого матча в серии «Локо» и ЦСКА делать это запретил уже Минздрав. Краснодар взял овертайм и впервые в истории оставил ЦСКА без финала Единой лиги.
На очереди другой матч №7, который не менее – а, может, и более! – интересен. УНИКС уверенно забрал две первые игры дома и уже готовился выходить в финал, но «Зенит» вернулся в эту серию сначала с 0-2, а затем еще раз с 2-3. Питерцы в этом плей-офф пока не побеждали в Казани, но в играх, когда на карту поставлено все, такая статистика вполне может дать сбой.
Будем следить за развитием событий в этой игре в текстовом онлайне. Питер или Казань? Паскуаль Или Перасович? Эртель или Димитриевич?
Скоро узнаем...
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