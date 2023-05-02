Первая четверть: 17-19

Седьмые матчи пропускать в принципе нельзя, а после вчерашнего седьмого матча в серии «Локо» и ЦСКА делать это запретил уже Минздрав. Краснодар взял овертайм и впервые в истории оставил ЦСКА без финала Единой лиги.

На очереди другой матч №7, который не менее – а, может, и более! – интересен. УНИКС уверенно забрал две первые игры дома и уже готовился выходить в финал, но «Зенит» вернулся в эту серию сначала с 0-2, а затем еще раз с 2-3. Питерцы в этом плей-офф пока не побеждали в Казани, но в играх, когда на карту поставлено все, такая статистика вполне может дать сбой.

Будем следить за развитием событий в этой игре в текстовом онлайне. Питер или Казань? Паскуаль Или Перасович? Эртель или Димитриевич?

Скоро узнаем...