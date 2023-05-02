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Седьмой матч сумасшедшего полуфинала УНИКС – «Зенит». Онлайн

УНИКС УНИКС
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Зенит Зенит
Локомотив-Кубань Локомотив-Кубань
ЦСКА ЦСКА
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Исторический шанс выйти в финал, где нет ЦСКА.

 

 

Претензии Перасовича точно не касаются защиты Джалена Рэйнольдса...

Артем Комаров

31-31. Вот это перестрелка началась в «Баскет-холле»! УНИКС попытался снова оторваться, но на трехочковый Маркоса Найта тут же ответил Калеб Хоумсли — и вот уже Велимир Перасович не выдерживает и берет минутный перерыв.

Артем Комаров

26-26. После небольшой пробуксовки «Зенит» вернулся в игру и набрал 5 очков подряд. На острие опять оказывается Моэрман, который из угла под 45 градусов уже третий раз отправил в цель трехочковый.

Артем Комаров

«Каждая ошибка в нападении может обернуться быстрым отрывом» — главные слова испанского наставника «Зенита» в этом минутном перерыве. Пока так и происходит!

Артем Комаров

23-19. «Зенит» уже две с половиной минуты остается без очков, хозяева отлично защищаются. А вот сам УНИКС тем временем находит пути к кольцу питерцев — что в быстром нападении, что в позиционном. Хави Паскуаль берет тайм-аут!

Артем Комаров

Первая четверть: 17-19

Последнее слово в первой четверти осталось за Трентом Фрейзером, который появился на паркете ближе к концу десятиминутки.

Артем Комаров

Говорят, Лабери и Эртель не разговаривают друг с другом... Ну, не удивительно — казанец петербуржцу два мощных блокшота выписал уже в первой четверти! После такого можно и поссориться.

Артем Комаров

9-13. Игорь Вольхин снова вышел в стартовом составе и снова показывает, что зря его держали на скамейке до травмы Сергея Карасева — подбор в нападении и трешка из угла!

Артем Комаров

9-10. «Зенит» не дал УНИКСу оторваться в счете за счет двух дальних попаданий Адриена Моэрмана и даже выходит вперед. Пока атака в этой игре показывает себя лучше, чем оборона.

Артем Комаров

4-0. УНИКС воспользовался двумя промахами «Зенита» в нападении и повел в счете — два штрафных Георгия Жбанова и попадание в отрыве Луи Лабери.

Артем Комаров

Джален Рэйнольдс в своем стиле. Кажется, форвард казанцев готов сыграть с бывшей командой! В интервью он признавался, что отдельно ему хочется обыграть именно «Зенит». Сегодня узнаем...

Артем Комаров

Стартовые составы уже известны:

УНИКС: Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Луи Лабери, Винс Хантер «Зенит»: Тома Эртель, Калеб Хоумсли, Игорь Вольхин, Адриен Моэрман, Артем Клименко.

Артем Комаров

Седьмые матчи пропускать в принципе нельзя, а после вчерашнего седьмого матча в серии «Локо» и ЦСКА делать это запретил уже Минздрав. Краснодар взял овертайм и впервые в истории оставил ЦСКА без финала Единой лиги.

На очереди другой матч №7, который не менее – а, может, и более! – интересен. УНИКС уверенно забрал две первые игры дома и уже готовился выходить в финал, но «Зенит» вернулся в эту серию сначала с 0-2, а затем еще раз с 2-3. Питерцы в этом плей-офф пока не побеждали в Казани, но в играх, когда на карту поставлено все, такая статистика вполне может дать сбой.

Будем следить за развитием событий в этой игре в текстовом онлайне. Питер или Казань? Паскуаль Или Перасович? Эртель или Димитриевич?

Скоро узнаем...

Артем Комаров

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