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13:55. Стартовые составы уже известны:

ЦСКА: Каспер Уэйр, Алексей Швед, Самсон Руженцев, Никита Курбанов, Девонтэй Кэйкок.

«Локомотив-Кубань»: Джейлен Барфорд, Владислав Емченко, Антон Квитковских, Дмитрий Узинский Андрей Мартюк.

13:45. ЦСКА выставил в холле «Мегаспорта» Кубок Гагарина, который только что выиграли хоккеисты. Легкий намек! Самое время вспомнить, что «армейцы» запустили билеты на седьмой матч сразу после поражения в пятом — когда еще не было понятно, будет ли седьмая встреча вообще.

Кажется, красно-синие в себе уверены. Через два часа узнаем, оправдается ли такая уверенность!

Москвичи дважды возвращались в серию с «Локомотивом» — сначала с 1-2, затем с 2-3. В последнем матче команда Эмила Райковича выиграла уверенно, но это единственный в серии матч, который откровенно не удался краснодарцам. В остальном они в этом полуфинале не просто цепляются, а в какой-то момент даже выглядели фаворитами.

Сейчас, после разгрома в шестой встрече, красно-зеленых уже вряд ли можно так назвать, но это им на руку — накануне игры Александер Секулич напомнил, что с позиции андердога играть всегда легче. А пресс сейчас именно на ЦСКА: команда уже больше 20 лет неизменно играет в финалах высших российских чемпионатов и в год своего 100-летия просто не может позволить себе прервать эту серию.

Или может?..