Перехват
Блог
Live

Седьмой матч в серии ЦСКА и «Локо». Онлайн

Локомотив-Кубань Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
ЦСКА ЦСКА
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

13:55. Стартовые составы уже известны:

ЦСКА: Каспер Уэйр, Алексей Швед, Самсон Руженцев, Никита Курбанов, Девонтэй Кэйкок.

«Локомотив-Кубань»: Джейлен Барфорд, Владислав Емченко, Антон Квитковских, Дмитрий Узинский Андрей Мартюк.

13:45. ЦСКА выставил в холле «Мегаспорта» Кубок Гагарина, который только что выиграли хоккеисты. Легкий намек! Самое время вспомнить, что «армейцы» запустили билеты на седьмой матч сразу после поражения в пятом — когда еще не было понятно, будет ли седьмая встреча вообще.

Кажется, красно-синие в себе уверены. Через два часа узнаем, оправдается ли такая уверенность!

 

Москвичи дважды возвращались в серию с «Локомотивом» — сначала с 1-2, затем с 2-3. В последнем матче команда Эмила Райковича выиграла уверенно, но это единственный в серии матч, который откровенно не удался краснодарцам. В остальном они в этом полуфинале не просто цепляются, а в какой-то момент даже выглядели фаворитами.

Сейчас, после разгрома в шестой встрече, красно-зеленых уже вряд ли можно так назвать, но это им на руку — накануне игры Александер Секулич напомнил, что с позиции андердога играть всегда легче. А пресс сейчас именно на ЦСКА: команда уже больше 20 лет неизменно играет в финалах высших российских чемпионатов и в год своего 100-летия просто не может позволить себе прервать эту серию.

Или может?..

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий