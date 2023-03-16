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Пермь снова доказала, что любит баскетбол, и «Парма» снова стала самой посещаемой командой Единой лиги. Однако сам сезон руководство клуба оценивает «на четверочку» – команда пробилась в плей-офф, но вылетела в первом раунде, проиграв УНИКСу со счетом 0-3.

О том, что получилось и не получилось, о подготовке молодых игроков, бюджете и предстоящей летней работе «Перехват» поговорил с президентом «Пармы» и руководителем баскетбольной федерации Пермского края Сергеем Богуславским.

- Сергей Станиславович, как вам сезон пермского клуба?

- В целом, можно сказать, что ожидания были немного выше, чем реальность. В этом году у нас команда полностью обновилась по понятным причинам, тренерский штаб тоже новый. Тем не менее, мы заходили в сезон достаточно мотивированными, с неплохим ростером. Но сразу как-то не задалось, в первой же игре травму получил Тайлор Онгвае, а через него очень многое строилось; Роберсон подъехал уже непосредственно к первому матчу в Минске. Мне кажется, старт у нас из-за этого получился скомканным, ниже наших ожиданий. Поэтому команда фактически нащупывала свою игру уже в процессе первого этапа чемпионата.

С одной стороны, вроде бы были неплохие победы, с другой, обидные поражения, и несколько таких осечек не позволили нам попасть в первую шестерку – а у нас такая задача была, чтобы на втором этапе играть с соперниками уровня ЦСКА, «Зенита», УНИКСа. Плюс, этого очень ждал пермский болельщик, у нас полные залы были на всем предварительном этапе. Мы ожидали, что если попадем в первую шестерку, то аншлаг будет на каждом матче. Но не получилось. Хотя аншлаги все равно были.

Вторая половина была более ровная, команда сыгралась, плюс у нас в составе произошла определенная ротация: Риз появился, ну и в принципе игра стала более сбалансированной, что позволило нам выиграть второй этап в нашей шестерке.

- Вы сказали про несколько обидных поражений на первом этапе. Например, вы стали редкой командой, уступившей «Астане»…

- Возможно, была какая-то недооценка соперника. Команда ехала побеждать, а результат получился другим. До этого мы более-менее равно сыграли с «Зенитом», видимо, игроки посчитали, что это их уровень, а на самом деле уровень всегда доказывается на более долгом расстоянии. Вот этого, к сожалению, в Астане не произошло. Это одно из поражений, которое привело к тому, что мы не зашли в первую шестерку.

Мы обсуждали, по каким причинам это произошло. Внутренняя кухня останется в нашей раздевалке, но определенные выводы были сделаны.

- Понравился новый формат турнира?

- Я считаю, отличное нововведение. Во-первых, понятно, что в связи с отсутствием еврокубков командам нужно больше игровой практики. Если бы это был просто длинный турнир в четыре круга, то, наверное, ценность каждого матча потерялась бы. А здесь получилось так, что первый этап был достаточно напряженным, команды на группы разделили всего две победы.

Второй этап стал подарком для болельщиков, потому что встречи ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа друг с другом – это всегда зрелище. Чем больше таких матчей есть в лиге, тем более успешный это продукт, тем проще его продвигать. Большее количество игр между равными командами создает больший интерес на местах.

Мы тоже можем сказать, что, несмотря на то, что играли во второй группе, на матчах «Пармы» был аншлаг. Люди приходили, смотрели и получали удовольствие. Мне понравился этот формат.

- Данила Походяев – самый прогрессирующий игрок?

- Данила точно сделал шаг вперед. В прошлом году он выступал в Суперлиге, в этом перешел на новый уровень. Мы знаем, что это не всегда и не всем удается, многие игроки пробовали себя в Единой лиге, но не у всех получилось. Мне кажется, что у Данилы получилось. Он выступал неровно, но это понятно, он молодой игрок, перепады бывают. Но я считаю, что он очень профессионально отнесся к делу, он мотивирован и у него есть потенциал для того, чтобы стать одним из основных игроков в Лиге ВТБ. Нужно работать, получать игровое время, и я думаю, что в нашем клубе у него все это будет.

- А целом, как дела с молодежной системой? После Александра Платунова почти не видно ребят…

- Все очень просто. У нас же был период, когда был «Урал-Грейт», затем большого баскетбола в Перми не было шесть лет и только потом появилась «ПАРМА». Если посмотреть на ростер команды, то у нас в прошлом году были люди 30+ – Буланов, Жмако, а до этого еще Чернов, Дыбовский, Бревнов, Бабайлов, Катаев — то есть люди, которые прошли систему «Урал-Грейта», играли в «грейтовских» молодежных командах и основе, начинали карьеру в Перми. А потом шесть лет не было профессионального клуба, вот и получается, что ни одного воспитанника за этот период нет. Саша Платунов – первый человек, который прошел через систему «ПАРМЫ» и зашел в основную команду. Конечно, в первую очередь благодаря своим личным качествам – он мотивированный, ответственный, целеустремленный.

А вообще в этот период безвременья все талантливые ребята уезжали из Пермского края в другие проекты – «Локомотив», «Химки», ЦСКА, «Зенит» и так далее. Есть Кирилл Петухов 2004 года рождения, он в раннем возрасте уехал в ЦСКА, на хорошем счету там, а он наш, из Березников. Таких фамилий штук 7-8 можно назвать, кто уехал и теперь на слуху. Они должны были быть на подходе у нас, но теперь в других регионах.

Чтобы остановить этот процесс, нам пришлось очень много поработать, и буквально года два-три назад мы процесс «миграции» остановили, молодые игроки начали считать, что могут получить прогресс и в «ПАРМЕ», поверили в наш проект.

Мы выстроили систему. Я уже 10 лет президент региональной федерации, и когда мы начинали, в Приволжском округе занимали 2-4 места — всегда боролись с Самарой, с Нижним за выход в финал Первенства России. Это для команды считалось успехом. Сейчас же мы вообще не замечаем Приволжский округ, практически всегда играем в финале, в прошлом году наши ребята 2005 года рождения были третьими на России, впереди только две Москвы, 2006 год был пятым в стране, 2007 год был четвертым, а 2009 год стали чемпионами. В принципе, с точки зрения подготовки резерва мы где-то уже плюс-минус соответствуем Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару, в чем-то может даже получше.

Если мы говорим о 2005 годе, то ребятам скоро будет по 20 лет, и они смогут выглядеть нормально в основном составе. С 2025 мы ожидаем увидеть плоды этой системной работы. В «Локомотиве» сейчас играют ребята 2000-2001 годов, вот через 3-4 года мы ожидаем такого же результата. Этот год, 2005-й, мы уже запустили в Единую молодежную лигу ВТБ – результаты там не очень, они играют с ребятами на 2-3 года старше. Им сложнее, но они и прогрессируют. Например, Глеб Фирсов уже дебютировал в составе основной команды и почти весь сезон тренируется с основой. Мы готовим смену.

- Вы сравнили свою систему с «Локо», и тогда вопрос. Например, в Краснодаре нет команд по баскетболу 3х3, там игроки не отвлекаются на это, выступают только в 5х5. У вас же, к примеру, Владислав Перевалов играет везде… Вам не кажется, что это может в конце концов ему помешать?

- Мы смотрим на это по-другому. Баскетбол 3х3 развивает, в первую очередь, индивидуальные качества игрока – обыгрыш 1х1, защиту и так далее, плюс, здесь очень высокие требования к физической подготовке. И потом, за счет игры на одной стороне площадки количество моментов, бросков, подборов, вообще принятия решений за 10 минут примерно соответствует 40 минутам в классическом баскетболе. Мы, например, когда статистику Влада в прошлом году смотрели, то у него за 9 минут такие же показатели, как за 36 минут в большой игре. Когда ты играешь в день 3-4 матча, это очень большой опыт.

Мы в принципе рассматриваем историю 3х3 как развитие индивидуальных навыков игроков и возможность их быстрого роста, мышления, физического развития и так далее. С нашей точки зрения, одно другому не мешает, мы в этом году даже в чемпионат России по баскетболу 3х3 запустили нашу молодежную команду, там ребята 2004-2005 годов играют на хорошем уровне. Для них это большая школа.

Посмотрите на Единую лигу: если ты не можешь один в один остановить соперника, не можешь обыграть его один в один, все остальное уже вторично. Потому что подстраховки, сдваивания быстро наказываются, там высокий класс игроков, и это приводит к тому, что соперник получает легкие очки. Поэтому практически вся игра идет один в один, и 3х3 – это как раз тренинг таких навыков. Кстати, Саша Платунов в 16 лет выиграл турнир 3х3 в Перми, который у нас проводится всегда на День города, там 500 команд участвует. Он подростком победил во взрослой категории, так что тоже прошел эту школу.

- «ПАРМА» – лидер по посещаемости, но у вас относительно дешевые билеты. Клуб проводил какое-то исследование, что, условно говоря, если поднять цену, то никто не придет? Я понимаю, что для команд доходы от билетов – крошечная часть их бюджета, но все же…

- Этот вопрос состоит из двух частей: здесь нужно говорить о покупательской способности и соотношении цен на другие развлекательные мероприятия. У нас билет в партер стоит нормально, 2 тысячи рублей. На трибуны – 600 рублей, для сравнения, в театр – те же 600-1000 рублей. Билет в кино – сопоставимые деньги. Болельщик всегда голосует кошельком, и невозможно сделать очень дорогой билет, когда другие развлечения в городе в разы дешевле. Это ограничит количество людей на наших матчах.

Мы, конечно, постоянно работаем и с ценой, и с другими параметрами. Основная проблема – это ковидные годы. У нас не было ситуации, когда совсем обнуляли аудиторию, но вот 20% у нас на матчах было. По тысяче человек приходило, люди за это время привыкли смотреть игры по телевизору. Дома гораздо комфортнее, еще и бесплатно. Вернуть людей на трибуны – это была тяжелая задача. В принципе, после отмены ограничений еще в прошлом году мы добились достаточно высокой посещаемости, а в этом сезоне научились продавать не только топовые встречи, но и матчи с командами второго эшелона. У нас на играх с «Енисеем» и с «Астаной» было по 6 тысяч зрителей. А на ЦСКА билеты закончились за 4 дня до матча.

- Здесь скорее был вопрос в том, экспериментировал ли клуб как-то с ценой, чтобы понять золотую середину.

- Мы перед каждым годом оцениваем, что было в предыдущем. В последние годы, как я сказал, была тяжелая ситуация с ковидными ограничениями. Позже посмотрим, что было в этом сезоне, и утвердим ценовую политику на следующий год. Мы ее принимаем раз в год и по ходу сезона уже не меняем.

У нас же просто есть еще и другая логика: мы стараемся как можно больше реализовывать абонементов. Как «Челси», когда 40 тысяч стадион и 35 тысяч абонементов, и только 5 тысяч приходят, грубо говоря, с улицы. Наша цель примерно такая же: 7 тысяч зрителей, 6 тысяч абонементов. У нас сейчас порядка 1,5-2 тысяч абонементов продается за сезон. Здесь с коронавирусом, кстати, мы тоже попали в яму, люди просто не покупали абонементы, потому что не знали, будет ли допуск на матчи, будут ли они вообще. Проще было ходить с билетами. Этот сезон прошел стабильно, и я думаю, что в следующем году у нас будет большое количество «вездеходов». А если ты продаешь множество абонементов, то политика должна быть в течение года одинаковая. Ведь если ты продавал билеты за 10 рублей, а потом вдруг решил, что надо продавать за 5, то это нечестно по отношению к владельцам абонементов. Выйдет, что они переплатили на старте. Надо уважать своих болельщиков и действовать честно по отношению к ним.

- Угадали в прошлом году с комплектованием? Вышло так, что два лидера в концовке сезона – Риз и Боутрайт – пришли уже по ходу.

- Да, тут неоднозначно. Но ситуацию лета вы помните, наверное. Все размышляли, а поедут ли к нам вообще иностранные игроки. С учетом того, что у нас практически у всей команды закончились контракты, надо было форсировать подписную кампанию летом. Может, мы где-то поспешили, и не все там однозначно на пять баллов вышло. Поэтому пришлось определенную ротацию делать в течение сезона, и тут тоже есть и со знаком плюс, и с вопросами, так скажем, решения.

На следующий сезон надо очень серьезно подумать над комплектованием команды, гораздо тщательнее подойти. Жизнь все равно будет непредсказуемая, но, тем не менее, маленькие клубы вроде нас не имеют возможности часто варьировать состав.

- Болельщиков еще беспокоит, останется ли Малик Диме…

- Пока рано об этом говорить, в Единой лиге еще даже сезон не закончен, европейские чемпионаты не завершены. Сейчас спокойно подведем итоги внутри клуба, определимся с концепцией на следующий сезон, с бюджетом в том числе. Тогда можно будет уже говорить о том, кто останется, кто уйдет. Пока невозможно ответить на этот вопрос.

- Довольны работой Евгения Пашутина? Это именно то, чего вы ожидали, или после 23-0 с «Уралмашем» ожидания были выше?

- Тоже сложно сказать. Работа тренера – это часть всего, что происходит в клубе и даже в стране, я бы сказал. Скажу то же самое: невозможно отделять работу тренера от результата команды в целом. В какой-то степени и он на это влияет, в какой-то степени травмы, возможность подписания каких-то игроков, отъезд каких-то баскетболистов. Я бы не выделял работу тренера, просто скажу, что в целом клуб на четверочку в этом году выступил.

- Смотря на этот сезон, не жалеете, что не стали удерживать Евгения Воронова? Вон как играет в МБА…

- Он сильный игрок и настоящий харизматичный лидер, но такова была концепция. Сейчас тяжело говорить, жалеем или нет. Я к Евгению очень положительно отношусь и как к человеку, и как к игроку. За тот год, который он провел в «ПАРМЕ», он очень многое нам дал, и мы, мне кажется, тоже многое ему дали. Я всегда на собраниях с игроками, которые приезжают, всем говорю: «Поймите, что вы оказались в лучшем городе для баскетбола, потому что здесь у вас будут настоящие болельщики, здесь вас будут любить, здесь вы будете не игроками, а кумирами». Надо к этому относиться сразу правильно. Так и происходит. Я думаю, Евгений тоже это почувствовал, он в конце сезона стал капитаном нашей команды. Очень большой вклад внес в то, что в прошлом году «ПАРМА» достигла лучшего результата — пятого места в регулярном чемпионате. Женя очень много и с молодыми ребятами работал, когда оставался после тренировок.

- Почти все серии в четвертьфинале завершились со счетом 0-3, еще одна – 1-3. Между топ-4 и всеми остальными такое большое различие?

- За другие серии не могу сказать, там, наверное, везде были свои причины. А мы не до конца оказались готовы к тому давлению, которое УНИКС окажет. Мы же с ними играли в регулярном чемпионате, и были достаточно плотные игры, особенно домашняя. Мы, конечно, ожидали, что сможем оказать гораздо большее сопротивление, но подошли к серии не в полном составе, Джеймс выбыл с травмой, Боутрайт в процессе уже заболел, Онгвае снова перед серией получил травму и был не в лучшей форме. Наверное, мы не смогли оказать достойного сопротивления, плюс, Казань усилилась – они взяли Найта и Лазарева. Да у них и так был серьезный состав на всех позициях.

Ребята старались, они действительно хотели подарить пермским болельщикам еще один матч. В первой половине хорошо играли, даже с учетом ограниченного ростера. Сил не хватило, я думаю.

- Болельщики на последнем матче не видели Боутрайта. Уже уехал?

- Райан заболел, он простыл. Уже во время второй игры в Казани плохо себя чувствовал, у него температура была. Поэтому и не играл.

- А что за история со штрафом за возможный невыход в плей-офф?

- Я бы оставил это без комментариев. Могу сказать, что клуб делает разные мотивационные вещи в течение сезона. Результат показывает, работают они или нет.

- В сезоне-2021/22 бюджет «ПАРМЫ» был 310 млн рублей. В этом сезоне мы узнаем его чуть позже, но может вы раскроете, он стал больше или меньше?

- Он примерно на одном уровне, немного с плюсом – за счет привлечения дополнительных спонсоров. Край оказывает нам достаточно серьезную поддержку и всегда выполняет все свои обязательства. У нас, я думаю, в этом году будет порядка 330-340 млн. Процентов на 10 выше, чем был, итоги просто пока не подвели.

- Удастся сохранить костяк команды или такой задачи не стоит?

- Еще рановато строить планы. Нам надо сейчас оценить то, что было в этом сезоне, плюс, надо понять, что будет с бюджетом. Точно можно сказать, что он будет не меньше, но вопрос в перспективе. Уже отсюда мы будем понимать, что мы делаем с командой в следующем сезоне. В принципе, к ребятам, которые у нас были, претензий нет. Поэтому подумаем. Сейчас и сами игроки до конца мая – начала июня вряд ли будут принимать какие-то решения, так что у нас есть месяц совместно подумать над будущим.

- Как дела с новым дворцом спорта? Строится?

- Земельный участок сейчас готовится к стройке, завершено проектирование. Буквально месяц назад на турнире по баскетболу 3х3 «Космобаскет» в поселке Новые Ляды, который считается местом рождения «Урал-Грейта», было подписано соглашение между Минспорта Пермского края и корпорацией «Развитие» о строительстве этого объекта. Теперь основной вопрос – финансирование. Сейчас правительство края ведет переговоры с инвесторами и с банками о возможности привлечения этого финансирования. Все в горячей стадии, я думаю, что информация о том, как это все будет происходить, появится в ближайшее время.

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Фото: parmabasket.ru