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От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.

На прошлой неделе в Краснодаре завершился «Финал четырех» Единой молодежной лиги. Победа осталась за хозяевами, а титул MVP достался Кириллу Елатонцеву.

В беседе с «Перехватом» новый лучший игрок «молодежки» рассказывает, трудно ли выступать за три команды одновременно, чем ему нравится работа с Секуличем и можно ли уже назвать этот сезон успешным.

- Ты не первый год играешь за три состава «Локо». Не буду спрашивать, каково это физически, но каково это морально?

- Физически тяжело, но психологически еще даже тяжелее. Нужно же запомнить множество комбинаций, в каждой команде разные схемы, которые мы играем. Надо запомнить их, запомнить, как защищаемся. Плюс, найти с каждым тренером общий язык. Мне кажется, что в этом плане выходит куда сложнее, чем в физическом.

- Ты за несколько лет поработал с несколькими тренерами только в основе. С кем было проще, с кем сложнее?

- Сейчас с Секуличем, я думаю, самая простая коммуникация, потому что он сам по себе общительный, добрый, иногда может пошутить. До этого у нас был Бранко Максимович, с ним было сложнее — он строгий, часто кричал. До этого был Пашутин, с ним мне тоже было тяжеловато иногда. Сейчас с Секуличем у нас самая безобидная обстановка, можно сказать.

- Ты сказал, что психологически тяжелее играть в разных составах. Связано ли это еще и с тем, что в основе ты играешь перед тысячами людей, на молодежке — перед десятками, да и те — родственники игроков по большей части…

- На самом деле, когда выходишь на площадку, то не замечаешь, сколько болельщиков на трибунах. Вообще шума не замечаешь, потому что вся концентрация направлена на игру. А так, конечно, слышишь болельщиков перед матчем, когда на скамейке сидишь, их поддержка придает сил и эмоций.

Но вообще-то у нас на «молодежке» тоже неплохие болельщики, всегда помогают нам!

- Фееричный «Финал четырех» молодежки и для команды, и для тебя лично. Уже отошел?

- Да. В первые дня два-три было очень много эмоций, а сейчас уже как-то отошел от этого. Выиграли и выиграли!

- Кто первым поздравил на паркете?

- Моя девушка поздравила одной из первых, сотрудники клуба, президент. Все, кто был на игре. А еще одной из первых поздравила моя агент Нафисет Удычак. У нас с ней вообще отношения больше даже дружеские, не только как агент-игрок. Конечно, она тоже была рада за меня.

- Ты после игры говорил, что поедешь в Москву на матчи с ЦСКА, но мы тебя там не видели…

- Да, я думал, что я туда полечу, но потом мне сказали, что я остаюсь и жду ребят уже тут. Они меня поздравили с победой — кто-то лично, кто-то в чате написал, но мы с ними еще не виделись, они вот только сейчас летят в Краснодар. По моей поездке в Москву все решилось очень быстро: до игры план был такой, что я сразу после матча полечу, а после матча сказали уже, что остаюсь.

- В следующем году у тебя не будет молодежки. Какие чувства по этому поводу?

- Старый я уже (смеется). На самом деле, приятно было именно в этом году победить, потому что больше не получится. Старались максимально закрыть этот год, чтобы выиграть и со спокойной душой закрыть эту страницу.

Но я думаю, что в следующем году мне будет хватать нагрузки. Надеюсь, что я буду не только в Суперлиге, но и в основной команде.

- Ты играешь в клубе, который дает шансы молодым. Редкая история! У тебя есть уверенность в том, что если просто продолжать все делать как делаешь, то тоже пойдешь по стопам Емченко, Щербенева, Мартюка?

- Чувствую по этому поводу большую ответственность. Что вот тебе дают шансы, поэтому я обязательно должен ими пользоваться, а если ты не воспользуешься, то в следующем сезоне такого шанса может уже и не быть. Я ощущаю эту ответственность и это давление.

- Не хочется уже сейчас начать быть одним из основных игроков, просто в клубе попроще? Щербенев пару лет назад уезжал в аренду в «Уралмаш» и очень неплохо там себя показал — по сути, это и запустило его полноценную карьеру в основе «Локо».

- Никогда не думал об этом. Не знаю, был ли у кого-то из клубов какой-то интерес ко мне, даже не узнавал, мне всегда хватало игровой практики в «Локомотиве». Думаю, что и интереса ни от кого не было, иначе Нафисет мне бы обязательно сказала.

Да, в главной команде я пока не основной игрок, в «молодежке», скажем, лидер, в Суперлиге один из лидеров. Но переходить куда-то за игровым временем мне просто незачем, потому что я и так перехожу в структуре «Локо» между командами — мне этого достаточно.

- Когда к основе подключаешься, с английским нет проблем?

- Нет, проблем нет. Я понимаю абсолютно все, что связано с баскетболом, иногда понимаю даже какие-то шутки или разговоры американцев. Меня уже третий сезон привлекают к основной команде, и потихоньку, с опытом все это приходит. В плане баскетбола же вообще ноль проблем, все понимаю.

- Как родился твой ритуал надевать носки и обувать кроссовки с правой ноги?

- Есть же какое-то суеверие, что, например, встал не с той ноги. Тут похожая ситуация — я один раз специально решил надеть носки и кроссовки с левой ноги, и та тренировка как-то очень плохо прошла. Я подумал: «Больше так не буду делать». Я вообще всю жизнь почему-то надевал с правой, не знаю, почему, но как-то так сложилось, с детства пошло.

- Есть ощущение, что сможете одолеть ЦСКА в серии?

- По первым двум играм я могу сказать, что мы очень достойно играем, особенно с учетом того, что нам противостоит ЦСКА (интервью проходило перед третьей игрой — прим. «Перехват»). Мне кажется, никто даже не ожидал, что две игры будут настолько равными. Парни молодцы! Постараемся так же продолжать в домашних матчах играть.

А так я думаю, что мы уже показали неплохой результат, особенно молодые игроки. Виден прогресс, нам начали больше доверять.

- Что для тебя в этом сезоне Единой лиги стало самым большим сюрпризом?

- Я думаю, это МБА. Они меня удивили еще и тем, что мы же играли с ними в прошлом году в Суперлиге, и у нас тогда был турнир после регулярного чемпионата для команд, которые не вышли в плей-офф. Мы играли с МБА, там в составе тоже были Касаткин, Кочергин и многие ребята, кто сейчас в Лиге ВТБ играет. Мы тогда сыграли очень равный матч, а сейчас смотришь — все те же игроки уже в Единой лиге выступают и не теряются на таком уровне. Интересно, что с ними произошло за это лето, что они так начали играть! На них приятно смотреть, они молодцы.

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