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Команда – это не только игроки и главный тренер с ассистентами, а целый механизм, в котором задействовано много людей. «Перехват» уже подробно рассказывал о работе баскетбольных агентов, мы погружались в рутину тренера по развитию навыков, а теперь попробуем узнать, чем занимается один из самых важных элементов любой команды – ее администратор.

Александр Гугунишвили – большинство знают его под именем Тазу – рассказывает о своей работе и делится курьезами: как команда отправилась в Стамбул без игровых шорт, почему едва не начала сезон без формы и сколько заботы требуют к себе иностранцы, которые впервые приезжают играть в Россию.

- На сайте ЦСКА ты указан как Александр, но все называют тебя Тазу. Откуда это пошло?

- Да, все мои друзья и семья, все люди, кто меня хоть немного знают, называют меня Тазу, это пошло из детства. Когда я родился, меня назвали Муртазом, это полное имя, но сокращенно бабушка называла меня Тазу, так и завелось.

В 14 лет, в 2008 году, когда я получал паспорт, было принято решение – скорее родителями, чем мной, – что все-таки, на тот момент, жизнь в России будет комфортнее и безопаснее с именем Александр, под этим именем я был крещен.

- Это правда, что жизнь администратора целиком и полностью зависит от тренера, с которым он работает? Как изменилась твоя жизнь со сменой тренеров в ЦСКА и какие самые странные запросы или требования были от них?

- Когда я приходил в такую большую организацию, как ЦСКА, практически все процессы жизнедеятельности команды были настолько налажены, что непосредственно мои взаимоотношения с тренером сильно не влияли на общие рабочие процессы.

Когда я пришел, был Димитрис, отношения со всем тренерский штабом были хорошие, рабочие: сейчас пришел Эмил – с ним легко и приятно работать и во многом, благодаря ему сейчас в команде очень позитивная атмосфера.

Про странные запросы, то таких было не сказать, что много. Димитриса я знал дольше Эмила, и как специалиста, и как человека. Димитрис на протяжении долгого времени работает на топовом уровне, и когда пришел в ЦСКА – признавая общий высокий уровень нашей организации, – мог быть немного привередлив в каких-то аспектах. Например, в плане питания, ему нужно было обязательно, чтобы в командном меню были вареные яйца, оливки, бальзамический соус.

У Итудиса всегда была рутина – он читал книги перед играми в раздевалке. У нас общекомандное собрание начиналось за 45 минут до стартового спорного. После собрания Димитрис возвращался, переодевался и садился читать книгу, а потом выходил на игру.

Эмил же любит погулять по раздевалке, туда-обратно 10-15 минут, пообщаться на совершенно отвлеченные от баскетбола темы. Он так успокаивается и потом уже выходит на арену с чистой головой.

- Чем ты занимаешься в ЦСКА? В чем вообще в целом состоит работа администратора команды?

- Если бы ты знал, как часто мне задают этот вопрос. Если укоротить ответ, то моя основная обязанность состоит в том, чтобы у игроков, у членов тренерского штаба, у медперсонала, у всех людей, которые окружают команду, не было никаких забот, чтобы функционирование команды было организовано на высоком уровне, чтобы никто ни о чем не думал, кроме как о победах в баскетболе. И сюда уже входит много разных обязанностей, но основное все-таки – это поддержание хорошей обстановки в команде.

Из основных обязанностей – это координация взаимоотношений между основной командой и офисом клуба, организация тренировочных и игровых процессов, чтобы все необходимое для данных процессов исправно функционировало. Чтобы все были одеты, обуты и накормлены.

- Сколько команда протянет без администратора?

- В этом плане у нас в команде сильная взаимовыручка. При необходимости, мы подстраховываем друг друга по многим вопросам. Ну, разве что я не могу стать доктором даже на один день, а доктор не может стать администратором. А так, мы работаем в связке и много времени проводим вместе с моим непосредственный руководителем, спортивным директором Андреем Щепанковым. У нас офис находится в одном месте, тренировочная база в другом, играем – в третьем, и если мне надо в офис, то Андрей побудет на тренировочной базе без проблем.

Команда без администратора, безусловно, может прожить какое-то время, но тоже недолго, потому что поддержание рабочей атмосферы – это моя прямая обязанность, ведь что-то всегда может пойти не так. Поэтому, когда я устроился в ЦСКА, с тех пор ни разу не болел.

- Ты в ЦСКА уже шестой сезон. Для некоторых сотрудников, возможно, это самый тяжелый сезон, но каков он для тебя? Задач стало чуть меньше?

- Легким он не может быть, конечно. Мы играем в одном чемпионате, меньше игр, меньше перелетов. С одной стороны, это хорошо, появляется чуть больше времени на семью, на личные проекты. С другой стороны, непривычно, когда пять лет живешь в режиме нон-стоп, то приходиться приспосабливаться к более спокойному течению сезона. Так что, отвечая на вопрос, сезон точно не легкий.

- А как вообще попасть в ЦСКА? Как ты пришел в клуб?

- С баскетболом меня связывает практически вся жизнь. С детства занимался баскетболом в спортшколе «Тринта», где мы тренировались и играли вместе с Сергеем Карасевым и Артемом Комоловым, выходили в одной стартовой пятерке. До сих пор очень дружны с ребятами из той команды. В возрасте 16 лет встал вопрос: продолжать заниматься спортом или уйти «на гражданку». Взвесив все «за» и «против», выбрал второе. Поступил в МГУ, году учился на журфаке. Это было интересное время, но в журналистике себя на самом деле не видел. Хотел работать в спорте, в баскетболе. На тот момент в России не было университетов, которые обучали бы спортивному менеджменту. Уехал в Германию, в Европейский университет в Мюнхен и уже там обучался по этой специальности, защитил диплом и вернулся в Москву.

В университете много работ и проектов я писал именно про баскетбольный ЦСКА. Знал, куда хочу пойти работать, когда вернусь в Россию. После возвращения в Москву первое место, куда начал «ломиться», был ЦСКА. Нашел на сайте клуба контакты руководства, начал писать письма. Через какое-то время вице-президент Наталия Фураева ответила на письмо и пригласила познакомиться лично. Сказала, что, как только будет что-то подходящее, то позвонит. Через полгода она предложила работу, которая на тот момент мне не очень понравилась, и я отказался. Но отношения с руководством все равно оставались теплыми, и еще через три года она позвонила и сказала: «Позиция, которую ты хотел занимать, освободилась, человек, который был до тебя, ушел в футбольный «Спартак» начальником команды, вакансия открыта, ты готов?» Сказал, что подумаю до вечера, но сразу знал, что соглашусь. На следующий день вышел на работу.

Позднее здесь в Москве окончил магистратуру в Высшей школе экономики по программе «Спортивный менеджмент». Сейчас очень много хороших программ спортивного менеджмента в совершенно различных университетах России. Если есть люди, которые хотели бы работать не только в ЦСКА, но вообще попасть в Единую лигу ВТБ, например, то путь спортменеджмента в России открыт. Можно смело идти учиться и потом работать в клубах и в организации.

- Получается, ты четыре года ждал, когда ЦСКА тебя позовет.

- Да, до этого работал в телекоммуникационной компании. Когда видишь конечную цель, то подождать несколько лет – нет никаких проблем.

- В одном из предыдущих ответов ты сказал, что в том числе занимаешься экипировкой, и я сразу вспомнил, как несколько лет назад ЦСКА отправился в Стамбул без игровых шорт… Как так вышло?

- Я же как раз только-только пришел в клуб работать, буквально за несколько недель до начала сезона. Входил в курс дела, не ездил еще на выезды. Это была первая выездная игра команды в сезоне и человек, который был ответственен за экипировку, он… Это была смешная история! Мне звонит Андрей Щепанков из Стамбула и говорит: «Ты на работе?» Говорю: «Да». Он: «Посмотри там в раздевалке шорты. Остались? Белые евролижные». Сказал, что сейчас посмотрю, захожу – висят. Говорю: «Да». И он: «Нет-нет, не ВТБшные, а евролижные». Я: «Да, вот же они». Он: «Понял, перезвоню». Тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там… Это был человеческий фактор, но благо, у нас хорошая тренировочная форма и синий низ с белым верхом смотрелись очень гармонично. Уверен, не все болельщики поняли, что это не единый комплект формы.

- Было смешно! Часто такое случалось, что вы были на волоске от провала, но в итоге разруливали?

- Бывало, конечно, вот года четыре назад, например. Пул спонсоров, который мы наносим на форму, утверждается перед началом сезона. Обычно это один и тот же пул, но каждый год один или два спонсора могут поменяться. Поэтому к первой официальной игре утвержденная игровая форма должна быть готова. И вот начало сезона, день матча. За несколько дней до этого мы отправляли форму обратно на производство, потому что у одного из спонсоров сменился логотип, и надо было нанести новый взамен старого. Форма должна была прийти накануне, но на производстве возникли заминки, поэтому по факту утром в день матча у нас ее еще не было. В итоге все пришло за несколько часов до игры с «Миланом».

- Знаю тренеров, которые за такое своих администраторов расстреляли бы… Ну и в целом знаю, что часто именно администратор и начальник команды первыми попадают под руку, когда команда проигрывает.

- Не совсем так. Если бы были вопросы к организационной составляющей или команда начала бы сезон без согласованной игровой формы, то возможно. Все поражения разные, после провальных игр под горячую руку может попасть кто угодно. В том числе и тренер. Чаще даже бывает недовольство со стороны игроков, когда мы приносим не очень радостные вести в раздевалку, из разряда – завтрашний выходной отменяется, смотрим видео и тренируемся. Благо, это случается не часто. Особенно в текущем сезоне. Возвращаясь к вопросу, в целом, это так работает: если кто-то что-то не услышал, не знал, не пришел, то кто виноват? Правильно, администратор. Это с опытом приходит, ты понимаешь, что на тебе большая ответственность за многих людей.

- Как раз про игроков, конкретно про иностранцев. Администратор – это чуть ли не первый человек, с которым иностранные игроки знакомятся в новой стране, и точно главный человек, с которым они знакомятся. Какие у тебя были самые запоминающиеся взаимоотношения в этом плане?

- Безусловно, когда прилетают иностранцы, особенно когда человек первый раз прилетает в Россию. Начиная с того момента, как он переходит границу в аэропорту, он попадает в «объятия» ЦСКА, начинает взаимодействовать со мной.

Тут работаю во всех направлениях: поиск квартиры, водителя, если надо, организация всего – интернет, телевидение, каких-то мелочей, даже покупки продуктов. Ведь многие сейчас, как Девонтэй, например, прилетают и у них не работают банковские карточки. Приходится подвязывать свою банковскую карточку, чтобы человек мог ездить на такси, заказывать еду и продукты. Поэтому у ДиСи сейчас открыта беспроцентная кредитная линия.

На самом деле, когда приезжают иностранцы, они требуют много внимания. Можно сказать они поступают на попечение клуба и лично меня. Они всем интересуются – куда пойти, куда лучше не ходить, где лучшие садики или школы для детей. Я их понимаю: когда ты первый раз в стране, лучше все уточнить у знающего человека.

Все иностранцы, которые за последние шесть лет выступали за ЦСКА, были большими профессионалами, каких-то курьезных ЧП не случалось. Бывали казусные случаи, безусловно, но… все обходилось.

- Ты про те казусы, которые бывают каждый год в каждом клубе? Машину клубную в столб вписать или под градусом полицейским попасться.

- Да, случаи с остановкой полицией бывали. Практически каждый сезон случалось. Бывало, что одни и те же игроки наступали на одни и те же грабли. Бывали случаи, что звонили ночью и говорили: «Я топлю соседей снизу, что дальше делать?»

- Твои отношения с Токо Шенгелией были теплее, чем с остальными?

- Мы были знакомы еще до его перехода в ЦСКА. Он был в курсе, что я в клубе работаю. Когда я узнал, что он переходит, конечно, обрадовался. Во-первых, мой соотечественник, а во-вторых, большой профессионал. Он фактически пришел на место Кайла [Хайнса], и в тот момент все были безумно рады. Отношения с ним и его семьей у меня сложились теплые и хорошие. У него не все получилось здесь в Москве, и я знаю, что многие болельщики и специалисты придерживаются такого же мнения. Но точно могу сказать, что это один из самых трудолюбивых игроков, которых я знаю, и он делал все от него зависящее, чтобы ЦСКА побеждал в каждом матче.

- Какая твоя любимая история про Торнике?

- Когда он приехал, долго думал, нужен ему водитель или нет, или, может, лучше купить машину и самому ездить за рулем. Полгода катался на такси, потом нанял водителя и быстро понял, что это достаточно дорого и неуместно. Через три-четыре дня купил машину, через несколько дней попал в ДТП и, по сути, списал машину. Так что долго думал, что будет дешевле, а в итоге влетел на самый неэкономичный вариант. И это все происходило совсем незадолго до отъезда из России.

- Игроки и тренеры на площадке и в жизни – наверное, все же разные люди. Кто максимально отличался на твоей памяти? На площадке – один человек, а в жизни – совсем другой.

- Я заметил, что если человек на площадке робот, то он и в жизни робот. Вот тот же Нандо. Он приходил первый, делал одни и те же процедуры, те же действия, выходил на площадку без лица, делал свою работу, после игры выполнял свою рутину и уезжал. А были игроки как Чачо, Дани, которые приходили с веселым настроением всегда, делились позитивом в раздевалке и выходили на площадку с этой энергией.

На самом деле, все, что происходит в раздевалке, полностью переносится на паркет. Какой человек в раздевалке, такой и на площадке. На моей памяти не было таких, кто надевал маску и менялся. Те, кто в раздевалке товарищи и партнеры, они и на площадке товарищи и партнеры. А кто может себе позволить «схалявить» и отдохнуть, потом так же ведут и на площадке.

- Поддерживаешь ли ты связь с кем-то из бывших игроков ЦСКА связь? Не такую, что «с днем рождения», а прямо общаешься.

- Из тех, кого можно отметить, это Токо и Дани [Хэкетт]. Они сейчас в одной команде как раз. Без повода можем созвониться или списаться с Кайлом, Кори и Майком.

А так вообще со всеми теплые отношения, поздравляем с Новым годом и с днями рождения. Есть, конечно, с кем связи нет, это буквально два-три человека, но с ними особо никогда и не было контакта.

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Фото: cskabasket.ru