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Андрей Саврасов отыграл отличный сезон в NCAA. В отличие от многих, он задержался в своем университете на три года и сделал ставку на прогресс внутри одной программы, и эта тактика дала результат – Саврасов был лидером своей команды и его выбрали во вторую символическую пятерку конференции.

Уже сейчас форварду пишут агенты и спрашивают о будущем, но сам игрок пока об этом не думает. Он планирует воспользоваться опцией, которая позволяет студентам выступать в NCAA один год после окончания университета – это стало возможно из-за коронавируса, который по сути отобрал у сезона-2019/20 самую важную его часть.

«Перехват» обсудил с Андреем прошедший год и ближайшие планы.

- Андрей, ты один из немногих россиян в NCAA, кто в какой-то момент решил не прыгать из университета в университет, а остаться в одном на несколько лет. Кажется, это выигрышная тактика?

- Летом я очень усердно над собой работал и ожидал этого прогресса в плане индивидуальной статистики. Летом, а потом еще по ходу сезона. Был терпелив и был настроен очень позитивно. Я улучшил свою игру, свое тело, свою выносливость, улучшил форму. Упорная работа и дополнительные часы в зале всегда приносят результат, так всегда происходит. Так что я знал, что прибавлю.

Я, честно говоря, даже в прошлом сезоне ждал от себя такого прогресса. И он был, во втором сезоне в Georgia Southern я тоже прибавил. Но третий сезон сложился еще лучше.

- То есть, ты бы посоветовал оставаться в одном университете и развиваться в рамках одной программы, а не переходить между вузами?

- Да я ведь тоже начинал в Texas Tech, этот университет считался high major, то есть топовый. Я бы даже там остался после первого года, но главный тренер уже начинал набирать новых игроков и дал мне понять, что я вряд ли могу остаться в Техасе. Он мне и посоветовал перейти в mid major и попробовать поиграть там и набраться опыта.

Когда я перешел, у меня сразу был план оставаться тут вплоть до самого конца, до моего выпуска. Первый год здесь был тяжелым – и в плане игры, и в плане игрового времени. Не получилось сходу завоевать доверие. Было много мыслей, оставаться мне или уезжать домой… Но я в первую очередь хотел доказать самому себе, что могу играть на этом уровне и что могу быть конкурентноспособным против американских игроков. Остался и сказал, что буду продолжать работать, буду работать еще больше, поменяю свой настрой, буду позитивным. Раньше я был негативным по поводу всяких моментов на площадке — потерь, промахов или игрового времени, например. А потом я поменял настрой и после первого сезона каждый год прибавлял, в итоге выйдя на свой сегодняшний уровень. И я не планирую сбавлять. У меня есть один сезон в NCAA, которым я имею возможность воспользоваться.

- Я слышал, что ты планируешь воспользоваться этой опцией.

- Да, скорее всего, я останусь еще на один год и буду играть еще один сезон в университете. Я еще не решил окончательно только по поводу самого университета, останусь ли я именно здесь. У нас на днях уволили главного тренера, который меня сюда пригласил и все три года со мной тут провел, доверял мне и знает меня с 18 лет, когда я только приезжал в Техас. Он тогда ассистентом был в Техасе и вместе со мной переехал в Джорджию. Его уволили, и теперь я буду смотреть, оставаться ли.

- Ты уже окончил университет?

- У нас сейчас закончился сезон, через полтора-два месяца будет конец семестра. После этого семестра я и выпускаюсь. Все свои предметы, которые я должен был сдать, закрыть за все свои четыре года, я сдал. Моя программа бакалавра будет закрыта. Я окончу спортивный менеджмент.

Единственное, конечно, хотелось бы выиграть чемпионство [в конференции] и попасть в этом году в «Мартовское безумие», потому что это была главная цель за три моих года тут. Но, к сожалению, не получилось.

- С тобой же ведь контактировали российские агенты. Предлагали что-то конкретное или просто знакомились?

- На меня действительно выходили агенты и из России, и отсюда из Америки многие писали по поводу моих планов. Люди хотят помочь. Но я пока что, честно говоря, не особо заостряю на этом внимание, потому что у меня есть еще один год в колледже, и я им буду пользоваться. Агенты мне сейчас просто не нужны.

Готовых офферов мне никто не предлагал. Может, я просто не отвечал кому-то или не доводил диалог до этого момента, когда кто-то был мне об этом сказал, но в основном агенты просто пишут, проявляют интерес. Но чтобы команду предложить, такого еще не было.

- Ты имеешь право участвовать в Летней лиге? Или после этого ты не сможешь продолжить карьеру в NCAA?

- Если в Летней лиге играешь, то потом уже не вернешься в университет. Получается, что я тогда ухожу в профессиональный баскетбол с контрактами и всем таким.

- Домой летом поедешь? В Санкт-Петербург или вообще в Россию.

- Я дома уже не был четыре года, поэтому мне бы очень хотелось съездить и увидеть всех моих родных и близких. Но ситуация сейчас такая, что, думаю, вряд ли у меня получился. Если будет возможность, то я обязательно ей воспользуюсь, но скорее всего не получится. Я-то домой могу в любой момент приехать, но если я приеду, то я не смогу просто продлить визу. А мне год остался, поэтому если зашел так далеко, то нужно уже просто идти до конца.

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Фото: личный архив