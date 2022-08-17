«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым

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2 декабря в возрасте 78 лет ушел из жизни олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов. Два года назад он давал интервью Елизавете Александровой, супруге Алексея Саврасенко. Но интервью так никогда и не было опубликовано.

Алексей и Елизавета связались со мной и предложили опубликовать в «Перехвате» тот разговор с Алжаном Мусурбековичем о финале Олимпиады в Мюнхене. Конечно, я согласился.

Ниже — интервью, которое Елизавета Александрова взяла у Алжана Жармухамедова в конце 2020 года.

— Расскажите, как повлиял на ваше психологическое состояние теракт 5 сентября на Олимпийских играх 1972 года?

– Было разочарование, что какие-то там террористы нарушили олимпийские заповеди. Когда были Олимпийские игры в Древней Греции, прекращались все войны, а тут наоборот — кровавый теракт в отношении спортсменов, приехавших на Олимпиаду. Произошло кровавое месиво, когда взорвали гранаты, погибли спортсмены, тренеры. Естественно, было какое-то чувство нелюбви к этому мероприятию.

Конечно, когда пошли слухи, что Олимпиаду могут прервать, то чувствовалась неудовлетворенность от того, что вроде бы дошли до финала Олимпийских игр — а это самые крупные соревнования в жизни любого спортсмена, звание олимпийских чемпионов это предел мечтаний, — а Олимпиаду могут завершить. В целом, психологическое состояние было очень тяжелым.

— Безоговорочное доминирование американцев в баскетболе давало вам дополнительную мотивацию перед финальным матчем в Мюнхене?

— Конечно. Мы все прекрасно знали, что американцы выигрывали все предыдущие Олимпиады. Они даже ни одного тайма не проиграли. Думаю, что к этому финальному матчу у нас был подход более серьезный, чем к предыдущим играм. И желание, в конце концов, обыграть американцев было очень сильным. Потому что мы иногда на чемпионатах мира, на предыдущей Универсиаде в Турине обыгрывали тех спортсменов-американцев, которые потом, сразу после Универсиады, стали профессиональными баскетболистами и даже мировыми звездами.

— Какая была установка тренера Владимира Кондрашина перед финальным матчем?

— Серебряные медали мы уже себе обеспечили. Установка на игру была — выложиться полностью и обыграть, в конце концов, американцев. Подготовка и установка на матч шли исходя из того, что нужно выигрывать.

— Какой момент был для вас самым ярким в этом матче?

— Запомнилась драка между Михаилом Коркия и американцем Дуайтом Джонсом. Для американцев это были довольно большие потери.

И самый главный момент — это когда за три секунды до конца игры американцы вышли вперед и, честно говоря, настроение было не очень хорошим. Владимир Кондрашин поменял меня на Ивана Едешко. Я сел на лавочку, взял свой спортивный костюм, накрылся им с головой, сидел и думал: «Это ж надо, во время главного соревнования в жизни спортсмена, выигрывая весь матч, за две секунды проиграть». В тот момент я был подавлен, такое неприятное состояние. Я сидел и не видел, что мяч вбрасывали еще раз, потом еще раз. И я только поднял голову, когда услышал, как Кондрашин кричал: «Ваня, Сашке пас, Сашке пас». Я поднял голову и увидел эту передачу через всю площадку, как Саша поймал мяч в прыжке и выдержал давление двух спортсменов, которые находились рядом. Он поймал мяч, начал разворачиваться, и у меня была такая мысль: «Не дай бог, чтоб сделать пробежку на повороте». Но он все сделал правильно, как учили в детской спортивной школе, — развернулся на одной ноге и забил довольно простой мяч!

Когда вышел фильм «Движение вверх», я смотрел с замиранием сердца. Многие моменты приводили меня в восторг. Когда шла эта передача, весь зал замолкал, наступала мертвая тишина, и, когда мяч попадал в кольцо, взрывались и трибуны в зале, и трибуны в кинотеатрах. Это потрясающе!

— Когда после победы пришло понимание, что вы и ваша команда стали олимпийскими чемпионами?

— Там был протест американцев, мы сидели в раздевалке до шести утра. Потом в шесть утра нас посадили в автобус и отвезли в олимпийскую деревню. Спать хотелось уже очень сильно, я лег и отключился моментально. Потом проснулся, подскочил, посмотрел на часы, а прошло всего 15 минут...Мне казалось, что я уже выспался. Покрутился в кровати до утра. Потом мы все собрались в так называемой «ленинской комнате» и ждали результатов. Разговоры были разные — в том числе и про переигровку. И только в час дня второй тренер Сергей Григорьевич Башкин с горящими глазами влетел в эту комнату и сообщил о том, что мы стали олимпийскими чемпионами! Тут, конечно, был взрыв восторга и радости!

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Евгений Биятов