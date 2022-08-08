Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»

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Президент Единой лиги ВТБ рассказал «Перехвату» о том, как турнир изменяется и подстраивается под постоянно меняющиеся условия, оценил старт сезона для МБА и «Самары», а также отметил, что кандидаты на вступление в лигу есть, но им нужно набраться терпения.

Ручной режим управления

— Сергей Валентинович, как вам старт сезона? Прошло 10 туров, какие ощущения?

— Сказать, что сезон необычный — это ничего не сказать. Все как будто впервые. Менеджмент лиги подходит к управлению турниром практически в ручном режиме. Это такая работа, что утром просыпаешься, смотришь, какие новости могут повлиять на наши соревнования, и начинаешь в ручном режиме работать.

Тем не менее, считаю, что менеджмент лиги справляется с вновь поступающими задачами. Благодаря нашим клубам, менеджерам, властям тех стран, которые у нас выступают, мы очень оперативно принимали решения, которые позволяли поддерживать уровень баскетбола. Это главная задача, которая стоит перед нами.

— Как раз по уровню есть вопросы. Не упал?

— Конечно, так сказать нельзя. Но все же у нас многие серьезные клубы не потеряли легионеров. В ЦСКА это Милутинов и Уэйр; «Зенит» практически снял сливки, которые все должны были вот-вот в Евролигу зайти, плюс яркая история с переходом Эртеля.

В межсезонье клубы пошли по разному пути. Кто-то старался быстрее взять, потому что, возможно, в сентябре никто бы не поехал. Но позже эти же команды могли бы взять качественного игрока, а уже такой опции не было к тому моменту. Игроков ротирует «Автодор», ищут «Парма» и «Локомотив», в «Астане» (разговор проходил перед игрой «Астаны» и ЦСКА — прим. «Перехват) дебютировали двое новых американцев. Все это говорит о том, что рынок есть, и этот рынок может усилить клубы. Это формула, в которой не все клубы сразу разобрались.

Это как раз то, что мы с вами обсуждали. Эти условия пришли неожиданно, но мы с ними справляемся. Несомненно, вот эти «+50» или «-35» от клубов — это производные той селекции, тех возможностей или невозможностей, которые были, но ими воспользовались раньше, а не позже. Здесь важно быть гибкими.

МБА и «Самара» — на испытательном сроке

— Как вам игра новичков — МБА и «Самары»?

— Лига провела хорошую работу с клубами, и после 10 туров мы видим, что оба новичка реально могут попасть в верхнюю шестерку. Они держат уровень турнира со своими харизматичными решениями. Зашли ярко, очень много внимания уделяют работе с лигой — и до вступления, и во время вступления. МБА — это вообще второй московский клуб, при ЦСКА это очень сложно. Тем не менее, управление МБА говорит о том, что они не стесняясь общаются со всеми, берут что-то, интегрируют в маркетинг. История русских игроков тоже заслуживает внимания — клуб тоже вовремя снял сливки. Кто-то вчера сидел на скамейке в ЦСКА, а сегодня является яркой звездой клуба Лиги ВТБ.

— А у вас не было вопросов по поводу МБА? В плане, что команда без легионеров будет отлетать всем по 30 очков? Я слышал, что в лиге очень переживали по этому поводу и даже думали обязать клуб подписать иностранцев.

— Дело не в том, чтобы были опасения. Опасения были тогда, когда у нас не было ограничений. Легионерская история постоянно влияла на нас, потому что практически все клубы играли в еврокубках. А в еврокубках нет никаких ограничений: к нам приезжают испанцы — у них два испанца в команде, приезжают израильтяне — если найдешь там двух израильтян, то они оба натурализованные.

Поэтому в нашей конструкции, где Лига ВТБ в регламенте закрепила 6 национальных игроков, мы немного выбивались. Но мы при этом и не хотели, чтобы у топ-клубов было по два состава — на еврокубки и на внутренний чемпионат. Всегда очень аккуратно старались действовать.

А вот МБА — это как раз то решение, когда мы говорили, что новичку нельзя провалиться. Напомню, у обоих новичков — испытательные сроки. Отказавшись от легионеров, клуб рискнул, это могло вылиться в больше проблемы. Но если оба новичка попадут в верхнюю шестерку, то можно считать, что они к нам пришли надолго.

— Ожидали такого старта от ЦСКА? Казалось, что клуб сильно просел, а они выдают 11-0 на старте и уже обыграли «Зенит» с УНИКСом.

— ЦСКА составил коллектив, который, наверное, подходит друг к другу. Есть пары, которые давно работают друг с другом, это Швед и Милутинов, ко двору пришелся Давидовац. Болельщики в нем сомневались, но он показывает очень правильный и умный баскетбол. Тренер — яркая история, он сбалансировал весь коллектив.

Про «Зенит» скажу, что, наверное, из-за количества новых игроков Паскуаль пока не получает тот продукт, который хотел. Мы знаем его как тренера, который реально делает команду с учетом тех ситуаций, которые у него есть. Сейчас у него возможностей, на мой взгляд, больше всех, игроков и опций больше всех, но его коллектив пока очень ярко выглядел в межсезонье, а сейчас официальная обстановка немного им не дает показывать тот яркий баскетбол, который был. Но это только начало сезона, первый этап.

У нас клубы, которые хотят в первую шестерку, они ключевые матчи друг другу проиграли, и верхняя шестерка, скорее всего, будет выглядеть необычно. Тем интереснее, что на втором этапе вторая шестерка будет биться в кровь. Всем нужны победы, тот же «Автодор» по ходу сезона усиливается, «Самара» подписывает новичков, «Енисею» просто катастрофически не везет в домашних концовках.

Мы считаем, что интерес к лиге не упал, а уровень баскетбола, может, и не самый высокий, но довольно приличный. Мы видим, как за нашими топовыми матчами следят в Европе, обсуждают их. ЦСКА — УНИКС, «Зенит» — ЦСКА, «Локо» очень хороший матч совсем недавно сыграл против «Зенита». Вот, кстати, игра «Локо» и «Зенита» в Краснодаре показала баскетбол Единой лиги ВТБ. Он упал, поднялся, опять упал и снова поднялся, это интересный баскетбол для зрителя. Вот такой вот, волнообразный. Думаю, что ко второму этапу он станет более стабильным.

Кто может пополнить состав участников

— Есть какие-то кандидаты на вступление в лигу?

— Надо сначала понимать, как мы будем проводить следующий сезон. Надеемся, что европейская кампания к нам вернется, и клубы будут играть в Европе. От этого многое зависит. Сейчас у нас четыре круга, совершенно другая формула.

Поэтому мы смотрим, как развиваются клубы, которые желают вступить. Они знают тот путь, который они должны пройти. Это им показала «Самара», ждущая 3-4 года, пока не выполнила весь регламентный постулат; МБА, которая тоже очень внимательно смотрела, что нужно делать, чтобы ярко зайти. Пока что можно смотреть на эти клубы и брать пример: и по спортивному результату, и по маркетинговой составляющей.

— А что с «Руной» и «Уралмашем»? Уральцы даже на подходящую арену переехали…

— Лига внимательно наблюдает за всеми клубами, которые потенциально могут вступить в чисто участников. Включая зарубежные команды.

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Фото: Единая Лига ВТБ