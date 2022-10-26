Рядом с Вембаньямой растет русский игрок. Его зовут Эрик Кумба

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором рассказывают о необычных героях российского баскетбола.

Родился в Петербурге, говорит по-русски и имеет российский паспорт.

«Метрополитан» — клуб из коммуны Леваллуа-Перье в нескольких километрах от Парижа. В последние годы команда на слуху: ее тренирует бессменный наставник сборной Франции Венсан Коле, а летом состав неожиданно пополнил Виктор Вембаньяма. Если не произойдет ничего экстраординарного — да даже если и произойдет, — то Вембаньяма станет первым номером драфта следующего года, других вариантов сейчас никто не рассматривает. Европейские и американские журналисты так много пишут про молодого француза, что мой твиттер-фид почти полностью посвящен ему — а я ведь на него даже не подписан.

Но дело вовсе не в Вембаньяме! Куда интереснее, что за «Метрополитан» играет 20-летний российский атакующий защитник Эрик Кумба. Про него не было известно вообще ничего, но сайт французского чемпионата упорно рисовал рядом с ним российский флаг. «Перехват» связался с игроком и докопался до истины.

Выяснилось, что мама Кумбы — из России, да и сам Эрик был рожден в Санкт-Петербурге. Он прожил в этом городе четыре года, после чего отправился во Францию. В Северной столице у него остались бабушка и дедушка.

Поразительно, но у Кумбы не два паспорта, а один — российский. Впрочем, он не исключает, что скоро может получить и французский, потому что объективно играть во Франции легче и удобнее будучи местным. Но прямо сейчас он без двойного гражданства — чистый россиянин.

Кумба, естественно, никогда не выступал ни за какие молодежные сборные России (иначе все о нем уже давно знали бы), но в принципе готов попробовать себя. Он не закрывает эту дверь, говорит, что работает и ждет шанса.

Интересно, что Кумба даже… говорит по-русски:

— Да, я думаю, что у меня разговорный уровень. Я могу поддерживать диалог с кем-нибудь , просто иногда мне нужно немного больше времени, чтобы все обдумать, — смеется Эрик. Мы с ним переписывались на английском, но нет причин ему не верить.

Занимательно, что в «Метрополитане» у главного тренера есть помощник по имени Саша Гиффа. Он француз, но родился в России, в Москве.

Кумба заявлен а «Метрополитан» в LNB ProA, но пока не играл — 13-й игрок в составе. Очевидно, что рано или поздно по ходу сезона дебют все же случится.

А за клубную команду U21 Эрик играет и делает это неплохо: 15,8 очка, 6,6 подбора, 5,8 передачи. Год назад LNB включила Кумбу в топ-30 главных надежд лиги. Он там оказался на 19-м месте.

История Кумбы чем-то напоминает историю Андре Турэ. Форвард несколько лет играл в NCAA, потом приехал в Суперлигу-2 в Майкоп, а сейчас выступает в пятом французском дивизионе. Его мама тоже россиянка, но отец — нигериец; у самого Андре два гражданства — российское и французское. Он даже представлял сборную России U20.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Перехват», если хотите читать такие истории чаще.

Фото: metropolitans92.com