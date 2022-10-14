ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры

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Единая лига ВТБ каждый сезон порождает у болельщиков множество вопросов: количество команд, качество судейства, разница в бюджетах и так далее. Но если на большую часть этих вопросов ответить можно разве что риторически, то вот на один из них — чьих воспитанников в лиге больше всего — можно дать ответ в цифрах. «Перехват» постарался разобраться.

Но прежде чем перейти к самим цифрам, расскажу, как я высчитывал количество баллов для каждого клуба.

Просто посчитать количество россиян в заявках клубов Лиги ВТБ и посмотреть, чьими они воспитанниками являются, было бы слишком поверхностно. Игроки все же переходят из одного клуба в другой, и если этот переход случился в юношеском возрасте, то понять, «чей» это игрок, становится сложно. Поэтому я поступил так:

Сначала выписал всех российских игроков из заявок команд Единой лиги. Эти баскетболисты до достижения 20 лет — то есть, в возрасте кадетских, юниорских и молодежных сборных — прошли через определенное количество команд, и каждая команда получила по баллу за каждый сезон, который игрок провел в ее структуре. Под структурой здесь понимаются все молодежные и юношеские команды профессиональных клубов.

Если игрок в одном сезоне выступал сразу за два клуба, то каждый из них получил по баллу.

Отдельно я посчитал именно воспитанников — то есть тех, кто в возрасте младших сборных успел провести в структуре клуба как минимум 3 сезона. Это условное понятие воспитанника, здесь могло бы быть и 4, и 5 сезонов, а могло бы и 2 — нет устойчивого определения, что такое воспитанник. Но я за основу взял 3 и более сезонов за клуб в возрасте U20.

С такими игроками я сделал отдельную таблицу, в которую, помимо клубов Единой лиги, вошли еще несколько команд. Вот эта таблица:

ЦСКА — 16 игроков

«Локомотив-Кубань» — 15

«Автодор» — 10

«Химки» — 9

«Триумф» — 6

«Парма» и «Нижний Новгород» — по 5

«Зенит» и «Самара» — по 3

«Спартак-Приморье», «Спарта & К», «Динамо» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург) — по 2

МБА и «Енисей» — по 1

УНИКС — 0

К этой таблице нужно сделать несколько пояснений.

Во-первых, воспитанников «Зенита» и «Триумфа», вероятно, можно сложить, потому что питерский клуб является правопреемником люберецкого. Сами по себе сине-бело-голубые — довольно молодая структура, но уже успели «поставить» в элиту российского баскетбола троих человек (Карванен, Шарапов, Мотовилов).

Во-вторых, в случае с «Локо» есть нюанс: за клуб в Единой лиге выступает, например, Сергей Долинин, который официально заявлен на Суперлигу, а не в основу. Он регулярно появляется на паркете и вполне может считаться воспитанником краснодарцев (впрочем, он же провел 3 года в структуре ЦСКА, поэтому и «армейским» воспитанником он тоже является).

Однако в таблице Долинин вообще не учитывался, потому что находится вне официальной сезонной заявки клуба. Та же история с Егором Сычковым и Валерием Калиновым, которые заявлены за фарм-состав клуба в Суперлиге.

А теперь перейдем к таблице, где посчитаны не игроки как таковые, а количество лет, которые они провели в структурах профессиональных клубов в возрасте U20. Если совсем грубо, то это суммарное количество сезонов, которые нынешние игроки Лиги ВТБ провели в клубных академиях. Просто подсчет в баллах, а не в сезонах, потому что некоторые игроки за один сезон успевали принести по баллу двум командам:

ЦСКА — 94 балла

«Локомотив-Кубань» — 66

«Автодор» — 53

«Химки» — 50

«Нижний Новгород» — 32

«Триумф» — 31

«Парма» — 21

«Самара» — 20

«Динамо» (Москва) — 18

«Зенит» — 13

МБА и «Спартак» (Санкт-Петербург) — по 12

«Спарта & К» — 8

«Енисей» — 6

УНИКС — 5

Две этих таблицы не претендуют на истину в последней инстанции, но они более-менее показывают работу клубных академий — с поправками, о которых сказано выше.

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Фото: cskabasket.ru; lokobasket.com