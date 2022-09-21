«Грустно было смотреть Евробаскет, где ты тоже мог быть». Стас Ильницкий – о переезде в Казань и сезоне без еврокубков

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Станислав Ильницкий не так часто меняет команды – к 28 годам он перешел только в третий клуб. «Перехват» расспросил форварда УНИКСа о том, почему он принял решение о переезде, готов ли к новой роли и чего ожидает от сезона без еврокубков.

– Стас, ты провел 4 года в основе «Химок», еще 5 лет в Краснодаре. Выглядит так, что ты не любишь менять места жительства, но этим летом ты все же переехал…

– На самом деле, в «Химках» я провел в общей сложности даже 8 лет – 4 года в академии и еще 4 года в первой команде, в основе. Мне кажется, что это хорошо, когда в одном городе удается надолго задержаться. Сейчас получилось так, что переехал в Казань, это тоже хороший город. Надеюсь здесь тоже задержаться надолго.

Вообще, я думаю, никто не любит переезжать, но сейчас все так сложилось, что поступило предложение от хорошего клуба, и я согласился. Доволен переездом.

– За столько лет ты, наверное, оброс в Краснодаре связями, а сейчас все нужно начинать заново.

– Ну да, обрастаешь, конечно. Когда много времени проводишь на одном месте и обрастаешь многими бытовыми вещами, если так можно сказать, а с ребенком это чувствуется даже вдвойне. Но ничего страшного, у нас было время, мы собрались, все упаковали, отправили. Супруга помогала, организовывала, и потом уже с ребенком доезжала ко мне в Казань.

– Марку еще и двух лет нет, но он, наверное, уже разговаривает? Не задавал вопросов, что происходит?

– Мы его подготавливали, разговаривали, объясняли, что скоро поедем, будет другое место. Но, на самом деле, для него не было сложностей в переезде, все легко прошло.

– Если оглянуться на последние 5 лет, что вспоминается прежде всего?

Времени много прошло в Краснодаре, поэтому есть что вспомнить. Когда я пришел в команду, мы, можно сказать, практически выиграли Еврокубок, заняли второе место, взяли Кубок России. Это вспоминается.

Потом еще новое для меня – первое в карьере капитанство. Ну и семейное – рождение сына. Все это уместилось в последние 5 лет. Много что есть вспомнить, и это достаточно теплые воспоминания.

– Многие болельщики не поняли твоего переезда – клубы-то более-менее равные. Просто решил сменить обстановку?

– Так сложилось. Я бы сказал, что так баскетбольная судьба распорядилась, что пришло время переехать. Я рад тому, что это Казань и УНИКС.

– Я слышал шутки, что «Локо» и УНИКС просто поменялись игроками, тобой и Димой Узинским. Вы с ним по этому поводу не шутили?

– Мы с Димой не очень близко общаемся. Знаем друг друга, но не разговаривали до подписания или после подписания, не обсуждали нюансы и не советовались. Просто так сложилось, что это похоже на обмен, но, на самом деле, это были две разные истории. Мы оба были свободными агентами и оба подписали новые контракты.

– В «Локо» ты был капитаном, наставником для молодежи. В УНИКСе есть Андрей Воронцевич, и твоя роль наверняка будет другая. Готов к ней?

– Да, я готов к тому, что я здесь не капитан. Андрей Воронцевич – опытный игрок, у за его плечами длинная и успешная карьера. Считаю его достойными и настоящим капитаном.

Состав разнится очень сильно, очень много опытных взрослых ребят, которые играли на разных уровнях, практически нет молодежи. Но все равно клуб пытается привлечь ребят из УНИКСа-2.

Мы все нацелены на высокие места, состав позволяет рассчитывать на это. Поэтому будем стараться добиться максимума, что будет возможно. Опять же, повторюсь, что и российский состав, и ребята-иностранцы, которые приезжают, – это все очень достойные и сильные игроки.

– Тебе комфортно в Казани?

– Благодаря тому, что ребята опытные и все давно друг друга знаем – по сборным и по другим клубам, – все достаточно легко складывается. И последний месяц в предсезонке все в команде шло достаточно ровно, не скажу, что кто-то выбивается из коллектива. Все тепло друг друга принимают, иностранцев в том числе – было время, что каждую неделю приезжали новые ребята, мы достаточно горячо их принимали, чтобы чувствовалась командная атмосфера, химия.

– Последние годы сборную нельзя было представить без Стаса Ильницкого, и это, в частности, означало очень загруженное лето. Наконец отдохнул в это межсезонье? Чем занимался?

– Лето было достаточно свободное, но интересное – в плане переезда и подписания нового контракта с другим клубом. И потренироваться успел индивидуально, и отдохнуть с семьей, и вещи собрать-упаковать-отправить, чтобы переехать.

Хотя, знаешь, в прошлом году я восстанавливался с коленом, и тоже было свободное время от сборной, но при этом было много другой работы. Это лето чуть другое – семья, тренировки индивидуальные, свой график, переезд.

– Съездил куда-то?

– Были на Красной Поляне, в Сочи. В России отдыхали.

– Скучал по сборной?

– Да, скучал. Не хватает этой атмосферы, которую сборная дает. Этот коллектив, в сборной всегда отличная атмосфера. На самом деле, грустно было смотреть Евробаскет, где ты тоже мог быть.

– Мы пока что не знаем, что это такое – сезон без еврокубков и без «окон» сборных. Какие у тебя ожидания от этого года?

– Я с надеждой смотрю в этот сезон, потому что Единая лига ВТБ чуть-чуть подкорректировала расписание и регламент соревнований. Там нет больших перерывов, насколько я видел, и достаточно интенсивный сезон. Думаю, что без еврокубков мы не соскучимся.

К тому же, будет немножко полегче с перелетами, потому что за границу летать было всегда сложнее. Это поможет сохранить силы и повысить качество игры, я думаю.

Про сборную трудно говорить. Да, будет не хватать этих коротких десятидневных сборов и матчей. Но это то, с чем мы сейчас живем, ничего не можем с этим сделать. Будем ждать, пока ситуация наладится, и вернется все как было.

– Тебе 28 лет, и это баскетбольный прайм. Обидно пропускать международный опыт в таком возрасте, когда есть возможность максимально помочь сборной?

– О том, что твои годы уходят, на самом деле, сейчас не задумываешься. Это ощущение обычно приходит спустя годы. Так что я об этом еще не думал.

Но, в общем-то, да, так как карьера недолгая, каждый год своей карьеры хочется надевать майку не только клуба, но и сборной России, и быть полезным для своей страны. Но опять же – что есть, с тем и живем.

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Фото: Лига ВТБ; «Уникс»