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В прошлом сезоне Михаил Ведищев был лидером «Локомотива» в ДЮБЛ. Он так и не смог привести команду к золотым медалям, зато забрал приз лучшему атакующему защитнику турнира и этим летом пошел на повышение — подписал контракт с фарм-составом «Локо», который выступает в Суперлиге.

«Перехват» поговорил с Ведищевым-младшим-младшим (на самом деле, среди всех младших Ведищевых Миша — средний) и узнал, можно ли родиться в семье президента «Локо» и выбрать футбол, как прошли четыре года в Америке и чего теперь ожидать от дубля «красно-зеленых» в Суперлиге.

— Вот тебе 18 лет, и я так понимаю, что в твоей жизни не было ни года без баскетбола. Когда ты сам понял, что хочешь играть?

— У нас вообще все в семье в детстве начинали играть в футбол. Захар играл два года в футбол, я играл год в ЦСКА. Мой младший брат тоже играл в футбол (речь идет о Петре Ведищеве, ему 10 лет, сейчас он занимается баскетболом — прим. «Перехват»). Но да, все в семье знали, что у нас папа — бывший баскетболист, поэтому все довольно органично переходили в баскетбол. Сначала я не думал вообще, что хочу стать баскетболистом, это просто было что-то семейное. А вот потом я втянулся, влюбился в этот вид спорта. Теперь уже пути назад нет.

— Часто так бывает, что, когда братья занимаются одним видом спорта, у младшего кумиром и ролевой моделью становится старший. У тебя так было?

— Вряд ли Захар, потому что мы играем на разных позициях. В детстве моим любимым игроком был Кевин Дюрант, да и сейчас тоже. Я обожал Дюранта, смотрел за ним постоянно. А вот когда мне исполнилось 14-15 лет и я стал чуть более профессионально играть, я начал осознавать, что Дюрант, конечно, крутой, но я не смогу играть так же, как он. Там все же другие параметры, другая антропометрия. Поэтому я начал смотреть за игроками вроде Стэфа Карри, Трэя Янга — мы с ними одного размера, их стиль игры мне понравился.

У нас с Захаром в этом плане было соперничество. Захар всегда любил Леброна Джеймса, еще когда он был в «Майами», а я любил Дюранта — и мы с ним постоянно зарубались. Потом Захар перешел на Стэфа, и когда Стэф в конференции обыгрывал Дюранта с «Оклахомой», это было больно для меня. Брат постоянно стоял надо мной и радовался!

— У вас с Захаром, казалось бы, очень похожее начало карьер, но все же есть одно важное отличие — твой брат ездил попробовать себя в NCAA. Ты пока еще нет. Такой план есть в твоей голове? Или когда-то был?

— Такой план в голове был и даже, возможно, есть до сих пор. Просто, когда случился коронавирус, мне пришлось вернуться из Америки. После этого я как-то не решился возвращаться, хотя в этом году было предложение вернуться в школу и сыграть сезон пост-град (год, когда ученик уже выпустился из школы, но еще не поступил в университет; что-то вроде gap year, но используется еще до поступления в вуз, чтобы повысить свои шансы на это самое поступление — прим. «Перехват»). Там можно было поиграть и посмотреть, какие предложения поступят по итогу, но я решил все же остаться и попробовать себя в полной мере в мужском баскетболе.

— Ты долго учился в Америке?

— В общем я там проучился четыре года. Сначала я поехал в 12 лет в школу в Нью-Йорке — это была самая обычная школа, мы не заморачивались по поводу баскетбола. Даже, на самом деле, баскетбол там был не очень. Я там доучился, доиграл и ушел. Захар тот год как раз провел в Montverde Academy (частная школа в США с очень сильной баскетбольной программой, среди выпускников — Ар Джей Барретт, Кейд Каннингем, Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс — прим. «Перехват»), и когда он отправился туда на второй год, я тоже туда поступил. Мы с ним один год были вместе в школе. Затем Захар уехал обратно в Россию, а я остался еще на один год в Montverde. Уже после этого я вернулся домой, сыграл на первенстве Европы U16 и затем поступил в Patrick School. Там я учился, но случилась пандемия и я вернулся — и все, с того времени я в России.

— И сейчас учишься в Кубанском государственном университете физической культуры?

— Да, точно, на спортивного тренера, спортивного менеджера. Там все подряд мы изучаем — науку, физкультуру, психологию. В этот университет поступают почти все, кто занимается в академии «Локо».

— Ты сказал, что, возможно, у тебя все еще есть идея поехать в NCAA...

— Пока что эта идея отдалилась, планирую развиваться в системе «Локомотива». Посмотрим, как дальше все будет складываться, но я надеюсь, что я буду поступательно продвигаться дальше — и там уже и до основы не очень далеко. Если я дорасту до этого уровня и буду хорошо играть в основном составе, то никакого смысла ехать в NCAA не будет. Если хорошо себя проявлять в таком возрасте, то свои силы можно будет показать хоть на Летней лиге НБА.

— В клубе у тебя, наверное, достаточно людей, которые могут давать советы. Вспомнишь какой-то совет, который тебе сильно помог?

— Больше всего советов мне давал папа. Я его постоянно слушаю, он часто говорит нужные вещи. Наверное, самый важный совет — он простой. У меня была проблема, что я начинаю нервничать, переживать, когда что-то не получается, и отец всегда говорил, что нужно играть с холодной головой, не расстраиваться, что промахи были, есть и будут, что Майкл Джордан мазал и вообще все мазали, главное — не выключаться из игры, несмотря ни на что, и играть до конца.

— А за пределами семьи к чьим советам прислушиваешься?

— У меня есть агент, Нафисет Удычак, мы с ней недавно подписали контракт. Она мне тоже что-то советует, помогает, я все время к ней прислушиваюсь. Но я пока что молодой, у меня никаких «сложных» вопросов, зарплаты у нас небольшие, сейчас самое главное — это просто тренироваться.

— Этим летом ты пополнил фарм-клуб «Локомотива» и теперь будешь выступать в Суперлиге на постоянной основе. Как ощущения? Крутой скачок или ожидаемая закономерность после того как ты стал лучшим атакующим защитником сезона в ДЮБЛ?

— Мне кажется, что это закономерность. Я много работал, я знаю свои силы, знаю, на что способен. Если бы я не был готов играть в Суперлиге, я бы, наверное, остался в молодежном баскетболе. Но я уверен в своих силах и уверен, что с новым тренером и с молодой командой, которая у нас есть, я смогу показать отличный сезон. Будем активно защищаться, быстро бежать, мы же молодые, постоянно давить. Надеюсь, многие игроки должны раскрыться еще больше, и я в том числе. Потому что в 18 лет играть против взрослых мужчин, тем более против хороших команд вроде «Руны» или «Уралмаша» — это очень полезно.

— Тебя уже подтягивали к матчам Суперлиги в прошлом сезоне. Ты замечал, что это какой-то качественно иной уровень по сравнению с ДЮБЛ?

— Конечно, да. Нужно понимать, что если в ДЮБЛе на принятие решения есть 2-3 секунды, то в Суперлиге этого времени гораздо меньше. Нужно сразу понимать, что делать — отдать пас, бросить, обыграть. Иначе сразу же потеряешь мяч, тут по-другому никак. Плюс, контакт намного жестче, против тебя агрессивно защищаются. Тем более, все знают, что ты молодой, а таких там давят, знают, что могут поплыть.

— Я спросил про уровень потому, что сравнил твою статистику в ДЮБЛ и Суперлиге. В ДЮБЛ она в среднем в 2-2,5 раза лучше, но это обусловлено игровым временем; если высчитывать среднюю статистику в пересчете на 40 минут игрового времени, то это очень похожие цифры. Показалось, по крайней мере по цифрам, что ты не сильно заметил этот самый скачок в уровне между двумя лигами.

— Да, так может показаться. Просто я делаю все для того, чтобы чувствовать себя уверенно на любом уровне. Не важно, вот если я завтра буду тренироваться с «Голден Стэйт Уорриорз», то мне без разницы, кто там будет бежать рядом. Я буду так же уверен в себе, не дам пас в сторону только потому, что я вроде как не такой же крутой, как все. Мне без разницы, я везде буду уверен в себе.

— Ты этим летом попал на сборы молодежной национальной команды. Как себя там чувствовал?

— Хорошо чувствовал, всех ребят уже знал. В этом году так получилось, что это была очень молодая команда — пара человек 2003 года рождения, а в основном все были 2004-го. Хорошие сборы, мы проводили их в GoPark, провели несколько товарищеских матчей против мужиков, против ребят из U18. Отлично провели время.

— Какие ощущения испытывает спортсмен, когда он вроде как попал в сборную, готовится к чему-то, но к чему — вообще непонятно? Ведь было заранее известно, что матчей у сборных этим летом не будет.

— Было странно сначала, что мы просто приехали и тренируемся. Но нам сказали, что специально чуть омолодили U20, чтобы на следующий год, если все будет хорошо и нас пустят обратно в международные турниры, мы уже были готовы. Потому что через год U20 будет как раз состоять из 2003 и 2004 годов. Нас начали готовить за год, приехал Зоран Лукич, сказал, что у молодых игроков появился шанс развиваться в основах команд, в Суперлиге, что легионеров стало меньше. В целом, да, мне кажется, что готовиться за год к U20 лучше, чем за пару месяцев.

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