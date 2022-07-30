Егор Климович – самый баскетбольный актер России. Снялся в «Движении вверх», поработал с Гриффином, делает фильм для АСБ

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными людьми из российского баскетбола, но не только.

Актер Егор Климович играл Александра Болошева в фильме «Движение вверх», но этим баскетбол в его жизни не ограничивается. Он играл на профессиональном уровне в Белоруссии и даже имел предложение от команды из Австрии. Дважды сломал ногу и не смог продолжить карьеру, но нашел баскетбол на съемочной площадке — после «Движения вверх» Климович переехал в Лос-Анджелес и поработал с Блэйком Гриффином над ремейком кинокартины «Белые не умеют прыгать», сделал большое интервью с Андреем Кириленко и сейчас заканчивает работу над фильмом для АСБ.

«Перехват» поговорил с Егором о том, как баскетбол пришел в его жизнь и как в ней остался.

— Егор, ты сейчас в США, и если судить по твоим сторис, усиленно тренируешься. Просто поддерживаешь форму или к чему-то готовишься?

— Я тренируюсь со своим другом Костей Малашенко. Так интересно получилось, что мы в свое время играли вместе в чемпионате Белоруссии друг против друга. Но общаться стали после того, как я переехал в Лос-Анджелес — на чужбине мы и стали настоящими друзьями. А тренируемся вместе по одной простой причине: Костя очень талантливый тренер в плане баскетбола и функциональной подготовки. А я просто поддерживаю форму, потому что играю иногда в разных баскетбольных лигах, которых очень много в Лос-Анджелесе, просто для поддержания формы. Для профессионального спорта я уже староват, мне в этом году будет 38. Хотя если посмотреть на Леброна — а мы с ним одногодки, — то, наверное, в принципе можно еще играть.

— А что вообще делаешь в США? Переехал или пока работа?

— У меня с Соединенными Штатами Америки так получилось, что мы сюда приезжали снимать фильм «Движение вверх», где я играл одного из советских баскетболистов – Александра Болошева. Я там исполнял всякие слэмданки, из-под ноги и прочее. Я первый раз приехал на эти съемки, потом приезжал сюда снимал свой фильм документальный про Олега Тактарова, нашего первого чемпиона в UFC. Ну и потихоньку Лос-Анджелес меня затянул, сейчас я работаю в киноиндустрии, в основном как режиссер, продюсер и потихоньку для своего удовольствия снимаюсь здесь в кино.

В прошлом году я снимался и был причастен к подготовке сериала про «Лейкерс», работал там. А сейчас… Ладно, такой небольшой анонс сделаю, хотя рассказывать нельзя, но, я думаю, для русскоязычной аудитории можно. Блэйк Гриффин продюсирует ремейк «Белые не умеют прыгать», это культовый фильма 90-х. Там я тоже играл одного из баскетболистов. Кстати, одну из ролей играет Джек Харлоу, достаточно известный репер в молодежной среде Лос-Анджелеса. Фильм этот снимает компания Disney, он выйдет в следующем году и, думаю, тоже будет очень интересен баскетбольной аудитории.

Кстати, вот одна из причин, почему я в последнее время много тренировался с Костей — готовился, чтобы быть в форме. Как раз для этого проекта.

— Ого, ремейк «Белые не умеют прыгать»…

— Ремейк, рассчитанный на молодежную аудиторию. Потому что про этот фильм знают в основном те, кто родился до 1990 года, про 2000-е уже не говорю — те даже не знают, что был такой фильм. А тогда он зашел очень хорошо, и вот они приняли решение сделать ремейк.

Классно было работать на съемочной площадке. Я еще тогда пришел, смотрю, стоит стул и на нем написано: «Блэйк Гриффин». Ну а я не всю съемочную группу знал, стою и думаю: «Блин, имя такое редкое, скорее всего, не совпадение». И потом он пришел на съемочную площадку, мы долго вместе работали. В общем, было круто.

— Круто. А что за общий проект с Оливером Стоуном? Читал, что вы вместе работаете над чем-то.

— Я работал в компании, где мы вместе работали с Оливером. Мы сделали несколько картин. Одна из них вышла в прошлом году, это документальный фильм о [бывшем президенте Казахстана] Нурсултане Назарбаеве. Была премьера в Риме на кинофестивале.

А сейчас я занимаюсь проектами самостоятельно, мне предложили сделать свои продюсерские работы. Дай бог, в следующем месяце на Московском кинофестивале или каком-то другом большом российском кинофестивале будет премьера моего документального фильма «Афган. Грани войны». Он посвящен афганским событиями 1979-1989 годов, периода, когда там присутствовали советские войска. Мы сейчас практически закончили уже фильм и надеемся успеть к Московскому кинофестивалю.

— Когда-то ты снимал документальный фильм про Тактарова и в целом про UFC. Нет в планах снять нечто подобное про баскетбол?

— У нас сейчас есть один проект про баскетбол. Я не могу назвать его большим, но этот проект определенно будет интересен для баскетбольного российского сообщества. Мы делаем фильм, посвященный 15-летию АСБ, которая набрала очень приличные обороты. Готовим эту работу вместе с Сергеем Крюковым, который является исполнительным директором ассоциации, в сентябре будет премьера. Безусловно, мы и другие какие-то фильмы сделаем про баскетбол, но на данный момент занимаемся вот этим проектом.

Кстати, мы встречались в Лос-Анджелесе с Андреем Кириленко. Да и вообще в фильме будет очень много интересных причастных к АСБ героев.

— Тебя можно назвать самым баскетбольным русскоязычным продюсером? Или есть кто-то более баскетбольный?

— Здесь я могу посоревноваться только с Дмитрием Рудовским, которому, наверное, отдам эти лавры, потому что он опытнее. Но баскетбол мы любим с ним одинаково. Так что вот, самый большой русскоязычный продюсер, который любит баскетбол, — это Рудовский.

У него, кстати, тоже сейчас в разработке один большой проект. Не могу рассказывать детали, я думаю, что вы можете с ним отдельно поговорить, но я очень надеюсь, что в скором времени в России выйдет еще один фильм.

— Догадываюсь, что про «отравленный матч».

— А, значит, это не секрет. В целом, очень надеюсь, что выйдет еще одно большое кино про баскетбол в России, потому что «Движение вверх» очень круто зашло аудитории.

— Когда ты увлекся баскетболом?

— У меня была очень интересная история. Я начал играть достаточно поздно, профессионально — чуть ли не в 19 лет. Но я настолько влюбился в этот вид спорта и у меня была настолько хорошая подготовка после легкой атлетики, что я всех перебегивал и перепрыгивал. Мне, по большому счету, главное было забирать подборы и набирать очки из-под щита, что я делал очень хорошо. У меня был стиль игры как у Денниса Родмана.

Я учился в университете, который назывался БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники — прим. «Перехват»). В советские времена это был МРТИ (Минский радиотехнический институт — прим. «Перехват»), это была главная белорусская команда, которая входила в топ-5 команд чемпионата СССР. Получилось так, что когда я пошел играть за университетскую команду, у нас восстановили профессиональный клуб, и эта команда до сих пор играет в чемпионате Белоруссии. Поэтому мне посчастливилось достаточно поздно начать заниматься баскетболом, но поиграть на приличном уровне против профессионалов в рамках национального чемпионата. В какой-то момент у меня даже было предложение поехать играть в Австрию, но, к сожалению, я два раза сломал ногу, было два открытых перелома прямо во время игры.

— После этого ты ушел в кино?

— Да. Но примечательно то, что в этой же команде в 1960-е играл Иван Едешко, который, как вы помните, отдал ту самую легендарную передачу [в финале Олимпиады-1972 против сборной США]. Как интересно было! Когда мы встретились на съемочной площадке «Движения вверх», я ему сказал: «Иван Иванович, представляете, вы в 60-е, а я в 2000-е — и мы из одной команды. И сейчас, прикиньте, «Движение вверх», и мы играем вас, ну это просто фантастика какая-то». Была связь поколений, преемственность, и я думаю, что это все, конечно, не случайно.

— Как у тебя появилась возможность сняться в «Движении вверх»? Просто ты был актером, который играл в баскетбол?

— Я работал в кино и иногда, скажем так, появлялись предложения. Так часто происходит среди кинематографистов: все находятся на съемочной площадке, и кого-то иногда приглашают сниматься в кино. Я делал несколько проектов, потом были какие-то пробы. У меня была агент Татьяна Аугшкап, актриса Театра Маяковского. Когда она узнала, что проходит кастинг на «Движение вверх» — а кастинг был очень серьезный, искали буквально по всему СНГ и в Прибалтике, — она позвонила: «Егор, вот такой проект, все, иди на кастинг». Вот так я пришел.

У нас были долгие пробы, целый год мы репетировали весь этот баскетбол, еще практически семь месяцев снимали, потом целый год у нас тур был. Поэтому «Движение вверх» — это был проект… не знаю, целая отдельная глава жизни. Редко так бывает, чтобы актер работал над проектом три года. И не просто так у нас этот проект взорвал, стал лучшим по кассовым сборам. Получилось, что мы фактически три года над ним работали, год репетировали, семь месяцев снимали и еще год катались с ним.

Кстати, я дружу со всеми ребятами, которые американцев играли. Мы сейчас встречаемся. Никто не обращал внимания, но интересный факт — один из ребят, который был в американской сборной, Чиди, самый здоровый, самый высокий, он сыграл роль у Гая Ричи в фильме «Джентельмены», есть такой персонаж Бани, черный головорез. У него приличная роль второго плана. Парень из «Движения вверх» снялся у Гая Ричи, и я считаю, что это круто.

— Есть у тебя какая-нибудь самая запоминающаяся история, связанная с баскетболом?

— Знаешь, у каждого есть свои маленькие победы. Мои большие победы для кого-то вообще могут быть смешными, ну там для ребят, у которых была серьезная профессиональная карьера. Но у нас вообще было рубилово внутри нашего университета на факультетских соревнованиях. Я помню, что наш факультет был андердогом и выиграл факультетские соревнования. Это была знаковая победа. Потом я выигрывал конкурс по броскам сверху в Белоруссии, выступал на Moscow Open тоже в конкурсе по броскам сверху, кажется, в 2010 году, я не помню точно. Очень много ярких событий, связанных с баскетболом, прямо приятно вспоминать.

А, мы же играли в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который в Питере проходил. Круто было — вся тусовка, баскетболисты, киношники, Ваня Ургант вел мероприятие.

Кстати, мы с Костей буквально пару недель назад ходили на Летнюю игру НБА. Были на одном из мероприятии, оно агентское, туда приходят игроки НБА, и там мы познакомились с Лешей Ленем — заметный игрок в лиге. Провели такой уикенд, и можно сказать, что получилось прикоснуться ко всей тусовке НБА благодаря Косте, потому что у него очень много связей там.

Алексей Лень и Константин Малашенко

Да много таких историй! Я думаю, что даже больше, чем у некоторых профессионалов, которые на профессиональную карьеру положили 10 лет.

— Ты делал интервью с Андреем Кириленко, и среди прочего задал ему такой вопрос: «Ты очень много ездишь по России. Какие самые главные проблемы баскетбола существуют в регионах?» Ты же тоже много ездишь по России, и я понимаю, что с другой целью. Но подмечаешь ли ты какие-то проблемы у баскетбола в регионах?

— Мне кажется, все упирается в тренерский состав и в детский спорт. Потому что тренерам в России очень сложно себя мотивировать. Опять же, к сожалению, труд тренерский у нас не ценится, как мне кажется, или не оценивается достаточно. Молодые тренеры, которые прямо фанаты своего дела, тоже хотят хорошо зарабатывать. А быть детским тренером и себя нормально обеспечивать сегодня очень сложно, ну в СДЮСШОРах. Мне кажется, что в этом главная проблема. Ресурс с точки зрения детей есть, Россия — большая страна, 150 миллионов человек, отбор сделать хороший можно. Но внимание нужно акцентировать, мне кажется, на кадрах, которые готовят детей. Делать так, чтобы работа тренера была престижной.

У нас был друг — он, к сожалению, ушел пару лет назад — Алексей Усачев, он был потрясающий уникальный детский тренер, мой близкий друг. Я знал всю ситуацию изнутри. И мне бы хотелось, чтобы таких Алексеев Усачевых по всей России становились как можно больше. И их, конечно, надо поддерживать. И это, как мне кажется, самая главная проблема.

И еще я помню, что у нас все время были какие-то проблемы с площадками в Минске. Хотя, казалось бы, столица, но, на самом деле, крутых уличных площадок было не так много. И мне кажется, что это сейчас одна из проблем, которая активно решается — в том числе благодаря РФБ и благодаря Андрею Кириленко лично. Мы недавно с ним встречались, ходили на матч его сына, который занимается хоккеем здесь в «Лос-Анджелес Кингс», он нас пригласил. Я, Тимофей Рудовский, Костя — мы вместе ходили, и Андрей показывал и рассказывал, какие площадки строят, где открыли. Я смотрел и думал, что я бы хотел, чтобы мои площадки в моем детстве и юношестве были такими же.

— Судя по постам, ты в принципе много времени проводишь с Кириленко. Делишься с ним мыслями о российском баскетболе?

— Я не компетентен, чтобы делиться мыслями в плане развития российского баскетбола, но мне всегда интересно то, что он рассказывает и как он это делает. Я считаю, что Российской федерации баскетбола и вообще баскетболу российскому повезло, что у нас есть Андрей Кириленко. Он прямо крутой профессиональный парень. Мы с ним разговаривали, и я видел, что он реально увлечен своей профессией, реально в ней развивается. Если раньше казалось, что Андрей Кириленко — классный игрок, а управленец — это другое, то сейчас можно сказать, что мы видим очень серьезного управленца, который делает крутые вещи, собрал крутую команду вокруг себя.

Я очень рад, что у меня есть возможность написать ему в любой момент СМСку, что у нас есть прямой контакт. Потому что, когда Андрей играл в НБА — а он чуть постарше меня, — я еще заканчивал школу и начинал первые шаги в баскетболе, и для меня это был человек-легенда. И то, что со временем появилась возможность не просто познакомиться с ним, но и общаться, лично для меня большое счастье.

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Фото: Instagram/egorklimovich