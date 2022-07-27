«Может, вернусь в баскетбол в какой-то интересной роли». Сергей Быков — о работе в «Школе баскетбола» и должности в хоккее

Сергей Быков — пример того, как после окончания успешной спортивной карьеры можно построить карьеру в крупной компании, причем, возможно, еще более успешную, чем в спорте. Его должность звучит как менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, а недавно он стал председателем совета директоров хоккейного «Нефтехимика».

Мы встретились с Сергеем в лагере SIBURCAMP, это завершающая часть проекта «Школа баскетбола». В интервью мы обсудили этот и другие баскетбольные проекты компании, работу и рост самого Быкова в СИБУРе и, конечно, загадочное назначение на ответственный пост в хоккейном клубе.

— Сергей, расскажи, что за «Школа баскетбола»? Что это за проект?

— «Школа баскетбола» — это социальный проект СИБУРа по развитию юношеского баскетбола в регионах, где работает компания. Уже шесть сезонов мы приезжаем в города, проводим отборы и параллельно — лекции для тренеров. Победители отборов приглашаются в летний лагерь, по результатам которого лучшие игроки получают «путевку» в ведущие баскетбольные клубы на просмотровые тренировки.

Предшествующим этапом проекта была модернизация спортивных площадок в регионах. Сегодня отборы проходят именно на них. Мы ремонтировали баскетбольные и стритбольные площадки, в том числе — в партнерстве с НБА, в открытии участвовали братья Лопесы, Роберт Орри, Магси Богз и другие. Нам важно было не только начать выявлять и поддерживать высокопотенциальных ребят из регионов, но и создать в городах условия для развития интереса к этому спорту, соответствующую инфраструктуру и кадровый состав.

— Как проходят отборы? Как на них попасть?

— Каждый год весной мы приезжаем в город и в течение двух дней проводим просмотровые тренировки. Попасть на них может каждый желающий юниор, если он попадает в нужную возрастную категорию. В среднем в одном городе в проекте участвуют около 100 детей, из них шестеро получают право приехать в итоговый летний лагерь SIBURCAMP, где мы сейчас с вами и находимся. Здесь в течение трех недель мы профессионально прокачиваем баскетбольные — и не только! — навыки игроков. В этом году впервые в проекте принимают участие как мальчики, так и девочки.

На мой взгляд, это очень нужный проект. В шутку называем его визитной карточкой спортивного направления «Формула хороших дел». «Школу баскетбола» любят в наших регионах, дети специально готовятся, чтобы проявить себя. Если судить по охвату, то интерес к проекту за шесть лет остается высоким — стабильно свыше тысячи детей за сезон.

— Ты сказал, что «Школа баскетбола» — социальный проект. СИБУР как бизнес ничего на этом не зарабатывает?

— Компания ничего не зарабатывает, но ожидает получить долгосрочный социальный эффект от своих вложений. Это — общий принцип программы социальных инвестиций СИБУРа, которая называется «Формула хороших дел». Ее большая цель — повысить качество жизни в городах присутствия компании, создать в них благоприятную, комфортную, дружелюбную городскую среду. В которой люди будут хотеть жить и работать, из которой не будет уезжать талантливая молодежь, которая будет привлекать квалифицированных специалистов с семьями.

— А какого социального эффекта вы ждете от «Школы баскетбола» в плане, собственно, баскетбола? Помочь талантливым детям проявить себя? Обеспечиваете им социальный лифт?

— Не только. Это проект не только про спорт, но и про социализацию и развитие ребенка в целом. Но к этой формулировке задач мы пришли спустя несколько лет работы над проектом, когда поняли, что не хотим заниматься исключительно спортивной подготовкой, и оставляем это персональным тренерам. Мы же скорее хотим создать атмосферу, в которой юные баскетболисты будут развиваться разносторонне, расширять кругозор и созревать как личности.

Такой подход вырос из понимания, что не все становятся профессионалами, а вот всестороннее развитие позволит детям в будущем легче найти свое место в обществе. А спортивная закалка со своими полезными качествами — самодисциплина, стрессоустойчивость и целенаправленность — будет только в помощь.

— Но при этом вы же как-то договариваетесь, чтобы те, кто проявит себя лучше других, все же поехали на просмотр в профессиональные баскетбольные клубы. То есть, и спорт тоже присутствует в целях.

— Да. Мы с тобой из баскетбольной среды и понимаем примерную архитектуру российского баскетбола, знаем, что молодежные проекты профессиональных клубов централизованно ищут таланты в регионах. И да, у нас нет цели воспитать целый состав сборной России. Но при этом мы знаем, что сам факт выстраивания социального лифта — это сильный мотиватор для детей заниматься баскетболом , а баскетбол прививает любовь к труду — и это круто.

В начале лагеря я говорю ребятам напутственные слова, подчеркивая, что они были выбраны из тысячи детей. Говорю, что очень важно почерпнуть здесь максимальное количество полезной информации для себя, обрасти новыми навыками. Это поможет им вернуться из лагеря в лучшей версией себя, и за ними будут стремиться их партнеры, их команды. Что в целом поможет подтянуть средний уровень команд в регионах на более высокий уровень.

По итогу сезона наши лучшие игроки могут закрепиться в молодежных проектах профессиональных клубов. В прошлом году мы работали с нашими партнерами из «Зенита», отправляли ребят на просмотр туда. В этом году откликнулись друзья из ЦСКА, лучшей баскетбольной школы страны «Тринта», а также лидер студенческого баскетбола МГАФК — они организуют просмотровые сборы для трех лучших баскетболистов лагеря.

— Чему учатся ребята в самом SIBURCAMPe?

— Как я упомянул ранее, мы — за всестороннее развитие. Поэтому программа не сконцентрирована исключительно на спорте. Стараемся прокачать так называемые «мягкие навыки», которые пригодятся везде. Например, умение работать в команде или вести ее за собой, умение мыслить гибко и стратегически.

В прошлом году мы пригласили старшего менеджера Корпоративного университета СИБУРа, которая помогла детям с профориентацией, выстроив вместе с ними индивидуальные траектории развития, рассказала, как формировать жизненные и профессиональные цели. Возможно, нам, взрослым, это понятно, но детям в школах этого не объясняют.

В этом сезоне мы решили провести день, посвященный устойчивому развитию — очень важной для СИБУРа теме. Мои коллеги из компании рассказали ребятам про многообразие и инклюзию, о том, что нужно быть открытым к людям, что это нормально, когда все люди разные и уникальные.

При этом в рамках проекта ребята на практике знакомятся с тем, как это важно и круто — жить в инклюзивном обществе. С прошлого года в «Школе баскетбола» в рамках просмотровых тренировок идут юнифайд-матчи — это когда в одной команде играют ребята с особенностями развития и без них. А тренеры и учителя физкультуры параллельно учатся на образовательном модуле от Специальной олимпиады о том, как обучать баскетболу особенных детей.

— Какой эффект от этого вы заметили? Как ребята среагировали?

— Мы считаем, это очень важная часть проекта с большой пользой для всех участников. На баскетбольной площадке ребенок с ментальными особенностями прогрессирует во всех отношениях и многому учится у ребят из своей команды. А играющий с ним ребенок без особенностей учится толерантности и старается вести диалог на равных. Он видит, что дети с особенностями — во многом такие же, как он, его представление о них становится более реалистичным.

— Ты говорил, что вы стараетесь развивать кадровый тренерский состав в регионах. Что-то делаете, кроме образовательных программ в рамках отборов?

— Например, «Тренер 2.0», образовательный дистанционный курс по развитию тренерских компетенций. Мы на правах непрофильной, то есть небаскетбольной, организации позволили себе расширить программу и добавили блоки по развитию личностных и бизнесовых навыков, которые подготовили совместно с нашим корпоративным университетом и партнерами.

Такой формат программы выстрелил — мы изначально метили в 500 тренеров, а охватили в разы больше — 5500 регистраций, 1800 человек успешно завершили курс. Понятно, что слушатели программы — это не только одни тренеры, но и учителя физкультуры, студенты профильных вузов, просто люди, которым это интересно. Но цифры для дистанта очень хорошие. Сейчас разрабатываем второй этап.

— Как ты пришел в компанию и как менялась твоя роль внутри? Ты сказал, что тебя приглашали под баскетбольную программу, а теперь ты отвечаешь за весь спорт в СИБУРе?

— Компания искала проектного менеджера «Школы баскетбола» с баскетбольным именем и желанием развиваться. Видимо, я удовлетворил требования из-за неплохого баскетбольного прошлого и того факта, что после окончания игровой карьеры пошел получать бизнес-образование. Сначала был чисто проектным менеджером и лидировал только баскетбольную программу. Позже функционал увеличился до управления региональными и межрегиональными спортивным проектами «Формулы хороших дел». Потом добавилось спонсорство и курирование спортивных команд Татарстана.

— А как так получилось, что ты стал председателем Совета директоров ХК «Нефтехимик»? Самая загадочная история.

— «Нефтехимик» вошел в периметр спортивных объектов, которые курирует СИБУР, в рамках слияния СИБУРа и ТАИФа (сделка закрыта осенью 2021 года — прим. «Перехват»). Компания ТАИФ исторически активно поддерживала спорт в Татарстане, была акционером двух «Нефтехимиков» — футбольного и хоккейного, ватерпольного клуба «Синтез» (является структурным подразделением предприятия «Казаньоргсинтез» — прим. «Перехват»), спонсировала футбольный «Рубин» и другие спортивные организации.

После сделки я как представитель СИБУРа был включен в состав совета директоров ХК «Нефтехимик», и на заседании за меня проголосовали как за председателя. Но давайте сразу расставим точки над i — в клубе, как и в любой компании, совет директоров — это орган, представляющий интересы акционеров. И в той конструкции, которую мы считаем правильной, его задача — общий контроль и оценка, а не оперативное управление хоккейным хозяйством или спортивный менеджмент.

— Предполагается общее кураторство, и СИБУР даже не влезает в трансферную политику? Сергей Быков не проводит хоккейные трансферы?..

— Нет (улыбается). Повторюсь, необходимо разграничить понятия контроля и управления. СИБУР оказывает финансовую поддержку «Нефтехимику», а наемные спортивные менеджеры — директор и главный тренер — управляют финансово-хозяйственной деятельностью и спортивным результатами. Трансферная политика, комплектация команды, прочая деятельность клуба — за все это отвечают упомянутые специалисты.

— Сделка с ТАИФом была осенью. По сути, ты уже восемь месяцев выполняешь эти функции в «Нефтехимике», а недавнее избрание только официально подтвердило твой функционал?

— Насчет периода — верно, насчет функционала — подкорректирую. Выполняю их не в «Нефтехимике», а в СИБУРе, где в мои обязанности входит курирование этого клуба, а также осуществление спонсорской поддержки других спортивных структур.

— Ты сказал, что получил бизнес-образование…

— Да. Мне всегда было интересно не только то, что происходит на площадке, но и то, что творится за ее пределами. Поэтому на все выездные матчи в дорогу брал с собой книги по спортивному менеджменту и другим интересным мне темам. А профильное образование получил, еще являясь игроком «Динамо» и членом сборной России. После тренировок ездил на заочные занятия в Государственный университет управления и прошел программу RMA по специальности «Спортивный менеджмент». Совмещал плотный график с не менее плотным обучением. Изнуряющий марафон, но в итоге получил не только диплом, но и большое удовольствие от процесса.

После окончания спортивной карьеры, в 36 лет, прошел двухгодичную программу MBA при РАНХиГС. Из-за дефицитных зон и пробелов в образовании это было довольно сложное, но увлекательное испытание. В моей группе учились бизнесмены и руководители с большим опытом. Поэтому сначала я чувствовал себя некомфортно, но потом подтянулся. Понял, что базовые принципы менеджмента — общие для всех.

— О’кей, тогда провокационный вопрос. Я его в комментариях читал столько раз, что не могу тебе не задать. Ты стал тренером сборной без опыта тренерской работы. Ты стал первым человеком в хоккейном клубе, никогда вообще не работая в хоккее. Как?..

— Ты этот вопрос читал много раз, потому что он понравился или потому, что он повторялся? (смеется). Про председательство в хоккейном клубе ответил выше.

Не уверен, что знаю точный ответ на вопрос о тренерской позиции, но у меня есть своя версия. Я играл под руководством хорошо известных специалистов Душана Ивковича и Дэвида Блатта, они первыми заявили, что у меня есть неплохой тренерский потенциал. После этого я заинтересовался тренерством и последние, наверное, пять сезонов карьеры нырнул в него с головой, перечитав всю доступную специализированную литературу. Летом ездил на стажировки, тренировал детей под руководством Саши Груича и других наставников. За скобки уберем мой путь получения теоретических и прикладных знаний в этой сфере и мою субъективную оценку соответствия позиции помощника Сергея Базаревича, помощь сборной. Возможно, лучше напрямую обратиться к Базаревичу с вопросом, почему он меня без диплома пригласил в свой тренерский штаб. Может быть, потому что за год до назначения был капитаном сборной и мой авторитет помогал команде, а может быть, потому, я неплохой собеседник за чашечкой кофе? Мы часто любим с Сергеем Валериановичем так общаться.

— Означает ли новая должность Сергея Быкова, что он больше не вернется в баскетбол?

— Сейчас я сфокусирован на работе в СИБУРе и не хочу распыляться. Новая зона ответственности и функционал, который доверило руководство, физически не позволит мне быть где-то еще. Сейчас я проживаю интересный профессиональный период, получаю большой опыт и живу, как модно говорить, «здесь и сейчас».

Но баскетбол — большая и одна из любимых частей моей жизни, он дал мне многое. Наивно думать, что я его вычеркну или не буду с ним пересекаться. Может и вернусь когда-нибудь, если и не тренером, то в другой какой-то интересной роли.

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Фото: СИБУР