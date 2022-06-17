«Первый год я играл за ЦСКА, а жил в Иркутске». Непростой путь Макара Коновалова

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Подкаст «Перехват» возвращается вторым сезоном, который называется «Юны и опасны». Герои этого сезона — молодые российские игроки, U22. Это серия интервью о карьере и жизни: как начинали, как продолжали, через что прошли. Простые вопросы, которые помогут лучше узнать молодых баскетболистов — тех самых, за которыми мы будем наблюдать в ближайшие 10-15 лет.

Герой седьмого выпуска — воспитанник ЦСКА Макар Коновалов. Он приглянулся «красно-синим» на первенстве России и первый год выступал за спортшколу армейцев, живя дома в Иркутске. Прилетал в Москву за неделю до соревнований, играл и улетал обратно. Позже он снимал квартиру в столице и полноценно тренировался с ДЮБЛом армейцев, но играть пока не мог.

Только на следующий год Макар подписал соглашение с ЦСКА. За несколько лет он прошел почти всю систему клуба, ушел в аренду в «Самару», выиграл Суперлигу-1, вернулся в ЦСКА и заплатил выкуп за разрыв контракта. Попав в МБА, Коновалов сходу стал лидером, через полгода дебютировал за сборную и поехал в аренду в «Парму». Теперь он будет постоянно играть в Единой лиге, но уже с МБА.

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— В прошлом выпуске Антон Карданахишвили передавал тебе привет, и это значит, что ты слушал как минимум один выпуск и знаешь, как он строится. Я всегда начинаю с первых шагов в баскетболе. Расскажи, как ты пришел в этот вид спорта?

— Антону тоже привет передаю. А с тем, как пришел, на самом деле, все просто — я пошел по стопам старшего брата. Он начинал заниматься баскетболом в обычной школе. Его нашли, потому что он был высокий. Я не отличался ростом высоким, но тоже пошел в баскетбол. Это все было в Иркутске.

— Это, кстати, важно. Я вот пытался найти какую-то информацию относительно твоей карьеры до перехода в систему ЦСКА, но оказалось, что это довольно сложная задача. Со стороны кажется, что ты играл в Иркутске и хоп — в 2016 году оказался в ЦСКА. Но… ведь это же не так просто?

— Ну, я играл в Иркутске с ребятами постарше, по 1999 году. И меня позвали на просмотр в ЦСКА, мне тогда было 12 или 13 лет, точно не помню. Приехал, показался. И все. Потом я с 2000 годом тренироваться, поехал [с ними] на сборы. Первый год я играл за ЦСКА, но жил в Иркутске.

— Что?..

— Приезжал где-то за неделю до соревнований, тренировался. Благодарен своему отцу, он постоянно меня возил. Много перелетов у меня было в тот сезон.

— Ничего себе, так можно было?

— Ну да. На следующий год, когда мне было 13 или 14, папа снял квартиру в Москве. Мама жила со мной два года, просто жила, чтобы я в таком возрасте не жил в интернате. Я отцу сильно благодарен за эту возможность. Потому что он, наверное, понимал, что если я останусь в Иркутске, то не будет никакого прогресса. Нужно что-то делать, уезжать.

— Вот это история! А как тебя в ЦСКА заметили? На каких-то первенствах России?

— Да, на первенстве России, по-моему, на полуфинале. Второй полуфинал по 1999 году.

— Довольно непростой путь вхождения в ЦСКА…

— Да. Я играл в СДЮСШОР ЦСКА по 2000 году, и Алексей Валерьевич Жуков позвал меня на просмотр в команду ДЮБЛ. Я пришел в ДЮБЛ и первый год я был без контракта, то есть я просто тренировался. Я тогда был совсем маленьким, у меня даже не было 180 см роста. Алексей Валерьевич, видимо, заметил во мне что-то, и я целый год тренировался, а уже потом подписал свой контракт с ЦСКА.

— Ты мог играть без контракта?

— Нет, только тренировался.

«Сломал руку в двух местах в начале матча и доиграл до конца»

— Ты провел в ЦСКА четыре с половиной сезона, за которые успел стать не только лидером армейской молодежки, но и одним из лидеров молодежной сборной России. В 2018 году — первенство Европы, а в 2019 — уже первенство мира в Греции. Каким ты его запомнишь?

— Запомню, наверное, именно команду США. Как оказалось, у них тогда было 5 человек из топ-10 пиков [следующих драфтов]. У них был очень серьезный уровень, прямо заметно. То есть, они были очень сильными индивидуально, с ними просто нереально было играть, на самом деле. И по скорости, и по решениям у них все было хорошо.

Плюс, в этой игре я сломал руку в самом начале и доиграл до конца. В двух местах сломал руку — наверное, это тоже запомнилось.

— Я спрашивал тот же вопрос про сборную США Сашу Щербенева, спрошу и тебя. И он сказал — ну США и США, да они пытались давить нас своей физикой, но в целом — американцы и американцы. Но, действительно, тот состав — это Каннингем, Грин, Саггс, Халибертон, это топовые пики следующих драфтов. Чувствовалось, что это вообще другая планета?

— Именно Каннингем мне очень запомнился, он был очень сильный. Я был уверен, что он будет пик из топ-3 на следующем драфте. Так и казалось — первый пик.

Они физически очень сильные. И в защите они давили, просто тяжело было мяч выводить. Уровень заметно отличался.

«Не ожидал, что в МБА я буду так много находиться с мячом»

— Вы вернулись с того турнира, начался сезон, и примерно в это время ты стал выходить на первые роли в молодежке ЦСКА. Что это — опыт игры на первенстве мира, лето тяжелой работы, стечение обстоятельств? Чего здесь больше?

— Я думаю, что это опыт после первенства мира. Стало больше уверенности. Плюс, каждое лето я стараюсь проводить продуктивно, работать над слабыми местами.

У нас тогда тренером был Максим Дмитриевич Шарафан, он вообще для меня лучший тренер в плане познаний в баскетболе, индивидуальной подготовки. Он мне очень много дал, я ему за это очень благодарен. С ним, наверное, я сделал очень большой шаг вперед за те два года, что мы были вместе.

— Вы отработали тот год с Шарафаном и на следующий год ты уже выступал в Суперлиге с ЦСКА. Но к марту 2021 года вы потеряли шансы на выход в плей-офф, и тебя отдали в аренду в «Самару», ну так как было бессмысленно тебя держать без игровой практики. Как ты воспринял этот переход?

— Для меня, если честно, это было неожиданно. То есть «Самара» — это команда чемпионского уровня, и мы, собственно, стали чемпионами. У них очень опытные игроки, и практически все были старше 30 лет. Но мне было приятно, что мной интересуются такая команда, и я с удовольствием согласился, даже не думал. Получилось, что стал чемпионом Суперлиги, чему очень рад.

— Как ты сказал, та «Самара» — опытная и довольно звездная команда относительно Суперлиги. Как ты себя там чувствовал? Все-таки первое по-настоящему взрослое окружение, сразу высокие требования…

— Сначала было очень непривычно, на самом деле. Я всегда до этого был только со своими ровесниками, у них даже другие шутки, темы для разговора. В итоге за несколько недель привык. Все хорошо приняли, ребята все классные были. Антон Глазунов звал меня в гости постоянно. Общался с его детьми, для меня это другой опыт.

— Почему летом ЦСКА-2 не захотел тебя оставить?

— Там другая ситуация была. У меня был контракт еще на один год. Но мы с моим агентом решили, что не хотим оставаться в ЦСКА, и вышли из его. Нам поставили цену, за которую можно выкупить контракт, и мы выкупили его. И в итоге я оказался в МБА.

— Просто ты захотел развиваться дальше во взрослом баскетболе, потому что опыт в Самаре позволил тебе почувствовать, что ты готов к этому?

— Можно и так сказать, да.

— Я спрашивал о твоем трансфере генерального директор МБА Игоря Кочаряна, и вот что он сказал. Цитата: «Мы сразу дали ему понять, что готовы предложить ему доверие, право на ошибку и позицию лидера команды. Мы предполагали, что, если погрузить его в такие условия, в которых он будет львиную долю времени находиться с мячом, он качественно спрогрессирует. В принципе, все оправдалось. Он активно воспринял эту роль и потащил клуб на своих плечах. Так что это для нас не сюрприз, мы как раз этого и ожидали». Ожидал ли ты, что ты настолько спрогрессируешь за этот сезон?

— Я, если честно, не ожидал, что я буду постоянно находиться с мячом. Но в итоге, как оказалось, что у нас были я и Даниил Касаткин, два человека, которые возились с мячом. В целом, больше особо никто не играл пик-н-роллы. Для меня это удобно, это моя игра — постоянно играть с помощью пик-н-роллов. Тренер Александр Афанасьев доверял очень много, многое разрешал, даже если я делал ошибки, то ничего страшного, мне все равно давали играть. Мне было комфортно в этой команде. Рад, что так сложилось, и я выбрал именно МБА и смог так спрогрессировать в этой команде.

«Мне сказали, что я еду в сборную на один раз, потому что не хватало игроков. Но в итоге, наверное, понравился Зорану Лукичу»

— Февраль 2022 года, ты не попадаешь в расширенный список кандидатов в сборную России. Твои чувства?

— Я, если честно, расстроился. Потому что я проводил невероятный сезон по статистике, я надеялся, что меня вызовут. Чтобы хотя бы просто посмотреть, что происходит в сборной. Даже не играть, а просто потренироваться с этими людьми.

— Как ты узнал о том, что тебя в последний момент все-таки попросили приехать на сборы?

— Я просто спал. Мне звонит Александр Игоревич Афанасьев, главный тренер МБА, и говорит, что вот Зоран Лукич хочет тебя видеть, собирай вещи.

— Как сон…

— Я очень сильно удивился и через 2 часа уже был со сборной.

— С какими чувствами ехал в Новогорск?

— Было страшно немного. Неожиданно. Как так, просто резко вызвали. Было страшно, да.

— Еще и разбудили...

— Да! Но потом, когда там оказался, привык за пару дней, все было нормально. Тоже ребята все хорошие, поэтому легко вписался.

— Как я понимаю, план изначально был такой, что ты просто потренируешься со сборной, но брать в Пермь тебя не планировали. Когда ты узнал, что полетишь с командой в Пермь?

— Да, сначала мне сказали, что я еду просто один раз, потому что не хватает игроков. А у нас [с МБА] должна была быть игра перенесенная с «Иркутом», как раз очень важный матч за плей-офф. Мне сказали, что я, скорее всего, поеду на эту игру. То есть потренируюсь несколько дней [со сборной] и поеду на игру. Но в итоге, видимо, понравился Зорану Лукичу, он сел со мной поговорить, сказал, что лечу в Пермь, и он хочет меня видеть в составе.

— Первый матч за основную сборную. Какие у тебя были эмоции? Неделю назад ты даже в расширенном списке не был, пару дней назад был экстренной заменой на время сборов, а в итоге выходишь на паркет в майке главной команды страны.

— Эмоции были просто невероятные. Еще игра была в Перми, атмосфера невероятная. У меня был мандраж перед игрой, но я думаю, что это нормально. Рад, что попал в состав, но не очень доволен своим дебютом, потому что я вышел и сразу потерял мяч. Но это все равно для меня был большой опыт. Благодарен Зорану Лукичу, что он взял меня в состав и вообще вызвал в сборную.

«Пермские болельщики — лучшие в России»

— Аренда в «Парму» и сразу хорошая роль в клубе Единой лиги. Развитие событий, которое ща месяц до этого предсказать было невозможно. Как тебе уровень Единой лиги ВТБ?

— Уровень сильно отличается от Суперлиги. И плотность в защите, и скорость принятия решений — все нужно делать быстрее. Плюс, размер игроков. Особенно это заметно было в матчах с командами вроде УНИКСа, «Локо», где сильные легионеры, команды уровня Евролиги. С ними было очень тяжело по сравнению с Суперлигой.

— Вы еще в четвертьфинальной серии попали на «Локо» и прочувствовали на себе это еще лучше. Пусть команда и была обескровлена после отъезда легионеров, но тем не менее.

— Да, все равно у них было три легионера очень хорошего уровня. Они, по сути, делали всю игру, с ними было очень тяжело играть.

— Как тебе пермские болельщики?

— Пермские болельщики — это просто лучшие болельщики, которые есть в России. После каждой игры просто приходилось по 40 минут оставлять автографы, со всеми фотографироваться. Просто чувствовал себя игроком НБА. Очень круто.

— Ты выходишь в Единую Лигу ВТБ с МБА и будешь в команде не с конца сезона, как в «Парме», а с самого начала сезона будешь, пройдешь «предсезонку». Какие ожидания от игры на этом уровне?

— Ну, надеюсь, сделать шаг вперед и спрогрессировать. Сыграть лучше, чем конец сезона за «Парму». Потому что я думаю, что не показал свой максимум, я могу намного лучше сыграть на этом уровне.

— Какие планы на лето? Усердная работа?

— Да. Ну сейчас у нас сборная — с 30 мая по 20 июня. А после поеду в Иркутск домой, отдохну немного, начну тренироваться с братом как раз.

— Брат играет?

— Да, он играет в Суперлиге как раз за «Иркут».

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