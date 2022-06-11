«Команда не приносит деньги, только эмоции, причем не всегда положительные»: владелец Inanomo рассказал, как устроен его бизнес в 3х3

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Владелец команды Кирилл Садилов рассказал «Перехвату», как появилась одна из лучших российских команд и сколько стоит ее содержать.

— Кирилл, когда и где родилась мысль о создании команды 3х3?

— Зимой 2017 года на базе любительской команды 5х5 мы решили попробовать сформировать команду 3х3. На тот момент ни за что бы не подумал, что это превратится в такую масштабную историю.

Первый состав отыграл несколько турниров в Москве, затем совершил несколько выездов по России и даже принял участие в международном турнире в Минске. Но через полгода стало понятно, что нужно многое менять, если я хочу добиться результатов. Не углубляясь в подробности, осенью 2017 мы заявили команду с абсолютно новым ростером в первый чемпионат России по баскетболу 3х3, который организовала РФБ. Думаю, что именно с этого момента началась история команды как профессионального проекта.

— Почему 3х3, а не 5х5?

— Баскетбол 3х3 гораздо более динамичный, интенсивный, можно сказать рисковый. Парни играют на пределе своих возможностей, а турниры больше похожи на марафоны, нежели на размеренное течение жизни. Такая динамика и такая скорость, безусловно, придают ему шарма и зрелищности: ты постоянно находишься на грани эмоций — радость, негодование, непонимание, даже гнев — по несколько раз в день. Иногда это очень выматывает, а иногда переходит в восторг!

Да и баскетбол 3х3 — он какой-то уличный, дворовый, не зря же его первое название — стритбол. Со своей дружественной атмосферой и тусовками прямо во время турниров, можно сказать, свой, этот баскетбол ближе к обычным людям. Наверное, это все в совокупности и привлекает меня в нем.

— Какие изначально ставились цели перед командой?

— Возможно, прозвучит несколько самоуверенно, но не было никогда каких-то промежуточных целей. Да, первый год я присматривался, но потом и игроки, и менеджмент подбирались для того, чтобы побеждать. Поэтому и цель всегда одна — победа.

Безусловно, бывают разные ситуации, турниры, где важно просто не получить травму, но это не меняет итогового желания побеждать. А если говорить о глобальных целях, то это попадание в топ-10 мирового рейтинга и в финал Мирового тура. Что, к сожалению, уже третий год нам мешают реализовать различные непредвиденные обстоятельства. Из локальных целей — победа в Кубке России и Moscow Open, чего нам еще не удавалось.

— Как строилось управление коллективом и распределение ролей?

— На начальных этапах у игроков была полная свобода действий. Но, как я уже говорил, быстро стало понятно, что такая концепция не работает, и вскоре мы стали активно заниматься привлечением людей — сначала менеджера, а потом и тренера. Когда разобрались с управлением и привели в порядок тренировочный процесс, начали появляться и первые действительно ценные победы на мировой арене.

Самая последняя составляющая — но отнюдь не менее важная, — над которой мы стали работать, это медийная. Для современного молодежного спорта это очень важно, поэтому нельзя было забывать и об этом. Но в рамках стратегии развития и моего понимания к этому мы пришли уже после выстраивания всех других основных процессов. Мы привлекли SMM-менеджера Марию Залознову, которая, по признанию многих, сделала самый интересный командный Instagram в российском баскетболе 3х3. У нас также есть и Telegram-канал.

После нескольких попыток мы, похоже, нашли устраивающий нас на данном этапе формат с медицинским сопровождением — нам регулярно помогает легендарный док Александр «Алик» Арутюнов.

В-общем, от концепции клуба, состоящего только из игроков, мы пришли к более структурному варианту организации с штатом из менеджера, тренера, SMM и врача-массажиста.

— 4 титула чемпионов России не убили желание играть на внутреннем рынке?

— Одна из причин пропуска чемпионата в 2020 году как раз была в этом — средний уровень команд был очень низким, и мы сделали выбор в пользу Лиги Европы, где были представлены в том числе гранды европейского баскетбола 3х3. В том сезоне мы не пожалели об этом, ведь, сконцентрировав силы на ULE, мы выиграли этот турнир. Для нас эта победа была гораздо ценнее участия и даже победы в чемпионате России.

Но за последние 2 года все достаточно серьезно изменилось. Уровень вырос, чему способствовали и работа федерации по привлечению иностранных тренеров, и проведению мастер-классов для команд. И сами команды начали развиваться, искать финансирование, привлекать тренеров и менеджеров, усиливать составы за счет молодых игроков. Думаю, что год от года уровень будет и дальше расти, особенно если команды нашей страны будут иметь возможность играть с топовыми иностранными командами.

— Сколько раз было желание бросить это все?

— Можно сказать, каждый день! Содержание команды — это целый ворох проблем, как еще один бизнес. Только если бизнес в награду приносит тебе деньги, то команда, как правило, это только эмоции, причем не всегда положительные. Все же это спорт и в нем все бывает, иногда проигрывают.

Баскетбол 3х3 очень дисперсионный вид спорта, и даже будучи фаворитом турнира, можно оступиться в совершенно неожиданном месте. Поэтому для этого вида спорта очень важно всегда оценивать результаты команды на основании отрезков, а не отдельно взятых турниров. В противном случае всегда есть риск сделать неправильный вывод и бросить всем этим заниматься.

Своя команда — это сложно, но безумно интересно. Поэтому бросить все, наверное, просто невозможно. Бросил бы я это, если бы результатов не было? Не знаю, вряд ли, скорее пытался бы изменить все до состояния, пока они не появились бы. Что, к слову, и так постоянно происходит, мы очень много времени уделяем селекции игроков и постоянной работе над составом.

— Понятно, что содержать сильную команду дорого. Если не раскрывать бюджет целиком, то о каких порядках идет речь в год?

— Бюджет очень сильно зависит от количества международных поездок. Но если говорить очень грубо, то это десятки миллионов рублей в год.

— А что твоему бизнесу и тебе лично приносит наличие такой команды?

— Лично для меня команда – это своего рода закрытие тех потребностей и целей, которых мне самому, как спортсмену в прошлом, не удалось достичь. Получается некий бартер: поддержка команды — за эмоции и результаты.

Команда и бизнес неразрывно связаны, имеют единое название, многие клиенты основного бизнеса тоже интересуются жизнью команды, а мы стараемся не оставлять их без новостей. Чему очень способствует хорошая работа нашего SMM-менеджера. Поэтому для меня это все в одном ряду — большая семья Inanomo.

— Через команду прошли многие игроки. Кто был самым неудачным «приобретением»? А кого хотелось «подписать», но так и не удалось?

— Наверное, из отрицательных решений выделю Минтаутаса Булановаса. При этом я не виню ни его самого, ни менеджера. Перед подписанием он представлялся нам потенциально очень сильным игроком, и, на самом деле, результаты и позволяли думать о положительной оценке этого приобретения. Но потом по совокупности различных причин стало очевидным, что мы ошиблись.

А игрок, которого мы пробовали привлечь, но он нам отказал — это Сергей Козлов. Это было год назад.

— Чего, на твой взгляд, в России не хватает для более благоприятного развития баскетбола 3х3?

— Судя по последнему чемпионату России, хватает практически всего. Уровень очень вырос, и это очень хорошо. Возможно, что такой заинтересованности поспособствовали серебряные медали наших сборных на Олимпиаде в Токио, и это тоже прекрасно. Ведь именно демонстрация досягаемости результата дает мотивацию другим за него биться. Думаю, что больше всего командам из России нужна практика с топовыми мировыми командами, ведь только играя с сильным соперником ты можешь расти и прогрессировать.

— На какую команду или спортивную организацию вы равняетесь?

— В плане организации, создания условий и подхода в целом сейчас сильно набирают обороты страны Бенилюкса — Бельгия и Нидерланды. Серьезно заходят Польша, Австрия и Монголия. У всех этих команд — «Антверпен», «Амстердам», «Варшава», «Вена» и «Улан-Батор» — мощнейшая поддержка от федерации.

Принято считать, что у сербов и латышей все схвачено снизу доверху, но, на самом деле, это не совсем так. Сербы в большей степени сами по себе как «организации», они ближе к частному варианту, там все очень по-разному. Cейчас выделяются 2 их команды — UB и Liman. А то, что я слышал про олимпийских чемпионов «Ригу», так это то, что они не так давно от частной поддержки перешли к государственной, так как стали национальным достоянием.

Плюс, отдельно выделю весь азиатский регион, где 3х3 развивается просто космически. Там с каждым годом все больше и больше частных профессиональных команд — будь то Монголия, Япония, Филиппины, Индия или Китай.

Я специально отвечаю так подробно, не выделяя никого, потому что, на самом деле, наш спорт очень молодой. И все сейчас пытаются развиваться по-своему. Идеала нет, моделей много. Для каждого отдельного случая своя модель работает лучше, чем это представляется со стороны. Каждый ищет, как наилучшим образом реализовать тот набор условий, который есть у него, и найти оптимальное решение в конкретных обстоятельствах существования команды.

— Какой турнир запомнился больше всего за все это время?

— Как ни странно, это победный сезон Лиги ULE3х3 в 2020 году, а также последний чемпионат России. Оба турнира были для нас очень сложными, в обоих многие наши игроки играли с травмами или из-за повреждений вообще не могли принимать участия, что приводило к необходимости менять игру по ходу турнира. Тренер Зимарин в обоих случаях был вынужден искать новые решения и строить новые связи. В ULE 2020 из-за травм мы лишились Павлова и Хабирова и экстренно подписали нового игрока Никиту Гресева, а в середине этого ЧР потеряли Беспалова и Грекова и доигрывали 2 тандема и финал одной четверкой без замен — со всеми вытекающими отсюда трудностями и рисками.

Сложность достижения результата, несомненно, сделала эти победы ценнее. Да и по организации самих мероприятий, пожалуй, это были два лучших турнира в истории нашей команды. Это были не просто турниры, а шоу и праздник баскетбола 3х3.

— Кто лучший игрок из тех, кого ты видел?

Как я уже говорил выше, каждый игрок хорош по-своему, нельзя однозначно сказать, кто лучший. Можно лишь констатировать, что сегодня он лучше в этом или другом аспекте.

Если отвечать на вопрос формально, то в 5х5 для меня кумиром всегда был Майкл Джордан — он творил фантастические вещи на площадке, недоступные почти никому для игроков того времени. А в 3х3 — Карлис Ласманис («Рига», Латвия) и Стефан Стоячич (Liman, Сербия) до травм.

— Недавно прошел Moscow Open 2022. Какие впечатления?

— Естественно, результатом я не могу быть доволен, потому что мы проиграли в финале. Но это уже лучше — три раза подряд мы занимали 7 место на Moscow Open в 2018, 2019 и 2021.

Кстати, в этом году мы постепенно начали менять тренд, связанный c неудачными выступлениями на турнирах в Москве: в марте заняли 2 место на Red Square Cup 3x3 в Гостином дворе, также организованный Стритбаскетом. До этого самым удачным выступлением в Москве была победа во втором сезоне Ночной лиги 3х3 в 2018 году

Да, второе место — это не то, чего мы все хотим. Зато обыграли две хорошие сербские команды, одна из которых — действующий чемпион Сербии, и четырех профессиональных игроков Лиги ВТБ, представлявших «Астану». То есть, получили настоящий международный опыт, что сейчас особенно ценно.

По ходу турнира было заметно, что парни «наелись» за прошедшие 5 месяцев. Мелешкин играл вообще без замен, не пропустив ни одного турнира с января; Павлов и Логачев отдых получали, но совсем минимальный. А вот Александр Печерский, наоборот, только встраивается в нашу систему – для него это был первый турнир такого уровня, ему нужно набираться опыта.

— Какие у тебя теперь планы?

— Пока мы не можем играть в pro-цикле и ждем, как будет развиваться ситуация. Сейчас команда ушла в отпуск — парни получат время хорошо отдохнуть, залечить микротравмы, Греков и Беспалов должны восстановиться полностью. После Челябинска у них было всего несколько дней немного восстановиться и перевести дух. С конца июня приступаем к следующему циклу, менеджер занимается поиском и готовит варианты турнирных траекторий. Будем стараться провести лето с максимально возможной пользой, учитывая все обстоятельства.