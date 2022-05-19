От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором разговаривают с молодыми российскими баскетболистами. Подписывайтесь, чтобы знать их всех в лицо.

Подкаст «Перехват» возвращается вторым сезоном, который называется «Юны и опасны». Герои этого сезона — молодые российские игроки, U22. Это серия интервью о карьере и жизни: как начинали, как продолжали, через что прошли. Простые вопросы, которые помогут лучше узнать молодых баскетболистов — тех самых, за которыми мы будем наблюдать в ближайшие 10-15 лет.

Герой пятого выпуска — форвард «Химок» Александр Мальцев. Саша начинал заниматься баскетболом в первом классе, но ему не понравилось, и он бросил. А потом увидел, как играет его друг Костя Шевчук (кстати, герой третьего выпуска подкаста), и он захотел снова попробовать.

Мальцев — выпускник «Тринты», выходец из системы ЦСКА и игрок подмосковных «Химок». В подкасте он рассказывает, как чувствовал себя в системе «армейцев», зачем пошел в «Химки», как оценивает сезон в Суперлиге-1 и каково это — играть под руководством отца. Спойлер: достается больше всех.

«Хотел играть как Костя Шевчук»

— Саш, обычно я начинаю вопросы с того, как гость подкаста начинал заниматься баскетболом. Но в твоем случае это довольно очевидно — ты родился в 2002 году, когда твой папа, Андрей Николаевич Мальцев, еще играл за питерский «Спартак». Какое у тебя самое первое, самое раннее воспоминание о баскетболе?

— Если я начну вспоминать свою сознательную жизнь, то баскетбол был в ней всегда. Поэтому отдельный момент тяжело выделить. Меня [всегда] окружал баскетбольный зал, мячики баскетбольные, поэтому такого яркого воспоминания нету. С мячом познакомился в первый месяц жизни.

— А когда начал ходить на баскетбол?

— Я был в первом классе и тогда решил пойти на баскетбол в спортивную школу в ЦСКА. Я сходил на первую тренировку, мне вообще не понравилось, и я родителям сказал, что мне не нравится. Они не настаивали, поэтому они сказали: «Ну иди и учись тогда». И я пошел учиться в школу.

А где-то во втором классе, я сходил тогда на матч, играл как раз Костя Шевчук. Наши семьи близко общаются. Я сходил на матч и сказал маме: «Я хочу играть как Костя Шевчук». И тогда меня отдали в спортивную школу «Тринта», Андрей Вячеславович Шигин набирал детей, он был мой первый тренер. Папа знал это и отдал меня в проверенные руки, поскольку они вместе работали. Он понимал, что Шигин мне может дать, а чего не может.

— Ого, ты прям сразу хотел играть как Костя.

— Ну мне понравилось, как он играет, — забивает очки, бегает. Он получил индивидуальную награду тогда. Мне это понравилось, я захотел так же.

— А когда ты сам понял, что с баскетболом можно связать жизнь? Когда пришло осознание, что этим можно зарабатывать, жить, заниматься всегда?

— Поначалу мне просто нравилось заниматься. Я завел новых друзей, общались хорошо, на тренировки мне нравилось ходить. А так, чтобы понял, что это будет частью моей жизни… Наверное, когда выиграл первую Россию. Мне тогда было 15 лет, и это был вообще первый турнир, который мы выиграли нашей командой. Обычно были третьи, четвертые, а тут еще и взял индивидуальную награду. Тогда поймал себя на мысли, что с этим можно связать свою жизнь.

— Сколько лет ты провел в «Тринте»?

— Я полный выпускник «Тринты», ни разу не менял спортшколу. Я там со второго класса, мне было мне 8 лет, а выпустился в 17 лет. Провел там достаточно долгое время, 9 лет, получается, я за «Тринту» играл.

— «Тринта» каким-то образом связана с системой ЦСКА?

— Нет, никак не связана. Это разные структуры.

— А когда перешел в ЦСКА?

— Мне было 16 лет, после первенства Европы. Я подписал свой первый профессиональный контракт. Но я еще продолжал играть за «Тринту» на первенстве России и в европейском турнире. Поскольку я мало получал опыта в молодежной Лиге ВТБ, я еще и там играл.

— А, теперь сошлось. Так можно было?

— Да.

— Как ты себя чувствовал в системе ЦСКА?

— Очень хорошо себя чувствовал. Я уже был знаком на тот момент со многими игроками, некоторые со мной пришли, были моего возраста. Очень хороший медицинский штаб у меня был, со всеми хорошие отношения, тренерский штаб [тоже], ни с кем никаких проблем не было. Поэтому очень себя комфортно чувствовал.

«Папа же за меня не играет, это все делаю я»

— Как ты относился к разговорам, что ты играешь только потому, что твой папа тренирует? Такие разговоры преследуют всех игроков, родители которых так или иначе работают в баскетболе.

— Меня тоже преследовали эти разговоры, от этого никуда не деться. Я сначала переживал, но потом задумался и понял: отец же не забивает за меня очки, не подбирает, он за меня не играет, это все делаю я. Поэтому я перестал об этом думать. Если так говорят, то я к этому очень спокойно отношусь, это мнение каждого человека.

— Это тебя больше мотивирует или расстраивает?

— Сейчас больше мотивирует, потому что хочется доказать, что не из-за отца все это, а потому, что я что-то из себя представляю.

— Это же правда, что детям тренеров от этих самых тренеров достается всегда больше всех?

— Не знаю, как другим, но мне очень много достается. Но я понимаю, что отец делает это из лучших побуждений. Поэтому никаких обид у нас нет. Исключительно рабочая обстановка.

— Дома вы с папой отец и сын, а на тренировке, понятное дело, он Андрей Николаевич. Можешь ли ты вспомнить историю, когда тебе влетело — потому что ты сам говоришь, что тебе влетает постоянно, — но это было, по твоему мнению, несправедливо?

— Нет, не могу. У нас есть железное правило, что дома баскетбол мы вообще не обсуждаем. Поэтому никаких таких обид нет. Даже если что-то такое неприятное проскальзывает, я это нормально переношу, нет никаких проблем в этом плане.

«Не попал в сборную, потому что был откровенно слабее других игроков»

— В 2018 году ты выиграл золотые медали дивизиона Б первенства Европы вместе со сборной России U16 и был одним из лидеров той команды. Расскажи про тот турнир? Что получилось, не получилось?

— Это был мой первый вызов в сборную. Мне было очень приятно, что меня вызвали в расширенный список. У нас была очень длительная подготовка, 2,5 месяца у нас она длилась. Команда была собрана из 11 московских игроков, поэтому каждый знал, кто что умеет и чего не умеет, и каждый выполнял свою роль. Поэтому, когда мы приехали на турнир, у нас была очень сплоченная команда, и каждый делал то, что умеет. Поэтому, наверное, мы выиграли этот турнир.

— Вы там познакомились с Антоном Карданахишвили? Слышал, что вы лучшие друзья сейчас.

— Ну не знаю, как лучший, но точно можно сказать, что очень близкий [друг]. С ним я познакомился еще на первенстве Москвы, когда играли совсем по детям. А так, чтобы в одной команде познакомиться, это было на Спартакиаде, по 15 лет нам тогда было. Тогда мы познакомились ближе.

— Сильно болел за Антона, когда он попал в состав сборной России?

— Да, я его поздравлял с вызовом в расширенный состав сборной, а потом — с тем, что он попал в основной состав. Перед каждым матчем удачи желал, смотрел игры. Как раз мы были со сборной U20 тогда в GoPark на сборах и каждый матч старались смотреть, поддерживать его. Постоянно были на связи.

— Как тебе его выступление?

— Мне понравилось, как он играл. Конечно, были ошибки, но в общем понравилось.

— Ты сам в «молодежку» в следующий раз попал в 2019 году перед первенством Европы U18. Но в окончательный состав ты не попал. Что тогда не получилось? Просто ты был младше партнеров?

— Я тогда — откровенно могу сказать — был слабее тех игроков, которые были в основном составе. Тогда я как раз менял позицию с четвертого номера на третий, был без позиции. У меня не было достаточно данных для четвертого номера и достаточно опыта игры на третьем. Поэтому это был хороший опыт для меня, и все справедливо, что я не попал в основной состав, никаких обид у меня нет.

«Перед переходом в «Химки» посоветовался с папой. Как с тренером»

— Переход в «Химки» — сложное решение?

— Оно не было сложным. Поступило предложение из «Химок», что туда можно перейти, я взвесил все мои перспективы в ЦСКА и «Химках» и понял, что лучше перейти в тот клуб и развиваться там. ЦСКА — это все-таки молодежная команда, ее все равно нужно было покидать. Поэтому я решил покинуть ее в таком возрасте.

— Ты сам принимал это решение или Андрей Николаевич настоял?

— Разумеется, я посоветовался с ним, но не как с тренером, а как с отцом. Посоветовался с агентами, и мы приняли решение. Я выслушал мнение всех и принял сам решение, что лучше перейти.

— Какую роль в твоем переходе сыграл тот факт, что команду тренировал твой папа?

— Особо никакого, потому что это не папа, это тренер для меня. Мне просто было легче переключиться на его философию, поскольку я ее знаю. Поэтому это такой плюс маленький.

— Сезон в Суперлиге — полезный опыт?

— Это колоссальный опыт, потому что разница между Единой молодежной лигой ВТБ и Суперлигой-1 очень большая. Уровень жесткости игроков и скорость принятия решений очень сильно отличаются, поэтому это хороший опыт.

— Ты играл в том числе в команде с теми, кто тебе в отцы годится — тому же Иванову 37 лет. Как себя чувствовал?

— У меня с ветеранами очень хорошие отношения, с Андреем Ивановым — отличные. Я выслушивал каждое его наставление, все-таки он игрок с большим опытом, играл во многих командах. Поэтому от него старался услышать все подсказки. И он никогда на меня… в общем, дедовщины не было такой, как бывает.

— Просто Антона Понкрашова не было в команде…

— Возможно. Но с ветеранами хорошие отношения были.

— Вы так долго вкатывались в сезон из-за отсутствия опыта?

— Нет, это из-за отсутствия предсезонки. Приходилось уже в сезоне делать все наработки. Это очень тяжело, потому что [идут] игры.

— Из-за травмы ты пропустил два месяца, но говорят, что это прямо очень мало и ты мог пропустить куда больше. Как тебе удалось так быстро восстановиться? От большого желания?

— Это была неожиданная травма для меня. Я сразу обратился к проверенным докторам. Это был спинальный центр №67, врачи Дзукаев Дмитрий Николаевич и Гулый Владимир Викторович. Я сходил к ним на консультацию, они посмотрели мое МРТ и сказали: «Сделаем так, чтобы ты в этом сезоне сыграл». И я услышал это.

Сделали сначала консервативное лечение, но не помогло. Тогда уже это стало поводом операции. Мы ее сделали, и я продолжал восстановление. Восстановление заняло чуть меньше двух месяцев, и я вышел на поляну. Но я соблюдал все ограничения, на всех тренировках, которые были и в реабилитационном центре, и в «Химках», меня восстанавливали тренеры. Поэтому, наверное, я так быстро восстановился.

— Слышал, что ты очень много занимаешься индивидуально. Сам или с личным тренером?

— Любой молодой игрок, я считаю, должен много работать индивидуально. В этом сезоне мне удалось поработать с нашим тренером Глебом Геннадьевичем Плотниковым. Очень хороший специалист, мне с ним понравилось работать, многое мне дал. Также много работаю индивидуально, в тренажерный зал хожу. Делаю все, чтобы стать лучше.

— Ты останешься в «Химках» на следующий сезон? И зависит ли твое решение от турнира, в котором будет играть команда? «Химки» [на момент записи подкаста] имеют небольшой шанс подняться в Единую лигу. Он есть, хоть и очень небольшой.

— Трудно сказать, где я буду играть следующий сезон, потому что у меня сейчас нет контракта. Поэтому сейчас я хочу летом отдохнуть, восстановиться, поработать индивидуально. А там уже будет видно, где я буду играть. «Химки» или нет — рано об этом говорить.

— О чем ты сейчас больше всего мечтаешь?

— Мечтаю, как и многие молодые баскетболисты, заиграть в баскетбол на высоком уровне — Лига ВТБ, Евролига.

— Обычно молодые игроки под высоким уровнем имеют в виду НБА. У тебя таких мечт нет?

— Конечно, хочется в НБА поиграть, но больше — в Евролиге.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Перехват» — там я регулярно пишу о росбаскете.

Другие выпуски сезона «Юны и опасны»:

• Переход из футбола, сомнения в себе и уход из интерната: как Влад Емченко дорос до основы «Локо» и сборной

• «Это как сон для любого фаната баскетбола». Даниил Касаткин рассказывает о 3 годах в США и возвращении в Россию

• «Золото» Европы U16, дебют в Евролиге, работа с Пласой: интервью с Константином Шевчуком

• Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева

Фото: vk.com/khimkibasket; cskabasket.ru; russiabasket.ru