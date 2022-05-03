«Уралмаш» — чемпион суперлиги. Рядом никого даже близко нет

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Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл золотые медали Суперлиги. Команда была близка к этому еще в прошлом году, когда затянула «Самару» в пятый матч, но тогда на решающую игру не хватило сил. В этом сезоне ни о каких пятых матчах и речи не шло — весь плей-офф Евгений Пашутин и Ко прошли 9-0, а вообще команда в последний раз проигрывала в декабре 2021 года. Еще до прихода Евгения Юрьевича.

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Что это за команда?

«Уралмаш» — целый бренд для советского и российского баскетбола, но нынешний клуб никак не связан ни с Уральским заводом тяжелого машиностроения, на базе которого был создан классический «Уралмаш», но с этим самым классическим «Уралмашем» в принципе. Нынешняя команда возникла в 2016 году благодаря благодаря бизнесмену Виктору Ганиенко. В Екатеринбурге его называют обувным магнатом, он владеет сетью обувных магазинов «Робек» и вкладывает почти все, что зарабатывает, в свой баскетбольный проект.

«Перехват» задавал Виктору Владимировичу вопрос, зачем он взязался за заведомо убыточное дело, и получил ответ, что это — социальная функция, что если в советские годы за людьми приглядывали «комы» — партком, местком, профком, — то сейчас подростки оказываются брошенными. Чтобы этого не случалось, Ганиенко создал клуб со структурой детских и юношеских команд.

При этом бизнесмен остается бизнесменом во всем, за что бы он ни брался, и о победах Ганиенко тоже думает. Сейчас он вкладывает в «Уралмаш» от 120 до 150 млн рублей за год, но этого хватает только для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на уровне Суперлиги; в Единой лиге этого недостаточно, более того, этого не хватит даже для того, чтобы соответствовать хотя бы половине финансовых гарантий лиги. Поэтому Ганиенко уже не первый год пытается договориться с местными властями, которые пока отказываются финансировать «Уралмаш».

«У нас тут Госдума напринимала много законов, и один из них на сегодня точно не работает, — рассказывал Ганиенко «Перехвату» осенью 2021 года. — Закон ГЧП — это государственно-частное партнерство. Я приходил к министру спорта, но это же надо нести ответственность, бумага же будет подписана. А так он берет и распределяет деньги кому хочет или как ему скажут. А тут от нас будет, скажем, 50 млн своих и от них, например, 40 млн, и мы работаем вместе. Но тут надо нести ответственность за распределение — «договор дороже денег». А они не хотят. «Уралу» помогали, потому что у кого-то был интерес. Когда платили 80-90 млн, интерес был, а когда осталось 40 млн, интерес к команде пропал».

Когда «Уралмаш» появился и заявился в Суперлигу-3, финансируемый областью баскетбольный клуб «Урал» потерял ряд болельщиков и в конце концов прекратил существование. А «Уралмаш» продолжил развиваться — сначала вышел во вторую Суперлигу, затем в первую, потом стал лидером Суперлиги-1… Но из-за денег уперся в потолок. В итоге «заводчане» оказались заложниками ситуации: денег от области нет, гарантии подписывать никто не будет; а без этих гарантий лучший клуб Суперлиги не примут в Единую лигу. При этом, по словам Ганиенко, есть спонсоры, которые готовы «подтянуться» только под вступление в Лигу ВТБ, но для того, чтобы они пришли, нужно сначала туда вступить.

Возможно, тяжелые времена заставят российский баскетбол переформатироваться, и судьба наконец сведет Виктора Ганиенко с Единой лигой — по крайней мере, как он сам рассказал «Перехвату», лига запросила из Екатеринбурга заявку. Еще одна приятная деталь — на втором матче финальной серии против «Руны» присутствовал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Это большая редкость — он был замечен на баскетболе всего второй раз в сезоне.

Но, в любом случае, говорить о потенциальном вступлении в Единую лигу пока рано. Хотя и для сдержанных надежд есть причины.

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Приход Евгения Пашутина

В декабре 2021 года «Локомотив-Кубань» после нескольких поражений уволил главного тренера Евгения Пашутина, и тот дал своему агенту Вадиму Михалевскому зеленый свет на предложения из команд Суперлиги. В то же время Виктор Ганиенко тренировал нервы, смотря на то, как «Уралмаш» выступает под руководством Вадима Филатова. И хотя буквально за месяц до расставания с Филатовым президент рассказывал, что у главного тренера карт-бланш на любые решения, при появлении возможности подписать Пашутина карт-бланш быстро свернулся.

Вообще, для нервной системы Виктора Владимировича это был сложный сезон. Осенью он со скандалом выгнал из клуба главного тренера Бориса Ливанова, который в ультимативной форме просил у него тех игроков, которых сам Ганиенко сравнивал с актерами из «Уральских пельменей» и Леонидом Якубовичем. В итоге Ливанов на одном из собраний накричал на владельца клуба и хлопнул дверью, за что, конечно, был уволен. Пост перешел к его помощнику (Филатову), который тоже долго не продержался.

А вот Евгений Пашутин сразу сработался с Ганиенко. В феврале «Перехват» спрашивал Евгения Юрьевича, насколько ему комфортно работать в условиях, когда трансферная политика определяется не главным тренером, а президентом, и получил такой ответ: «Абсолютно готов [к этому], это нормальная практика. Все клубы Единой лиги так же действуют много лет. Конечно, руководство работает совместно с главным тренером, но последнее слово за руководством. Тем более, Виктор Владимирович отлично разбирается, сам играет в баскетбол и знает эту игру досконально. У нас очень хорошо укомплектована команда, и мы готовы этим ростером сражаться за поставленные цели и задачи».

На тот момент победная серия «Уралмаша» составляла 7 матчей подряд, к которым Пашутин добавил еще 16 встреч без поражений. Но важны были не только победы сами по себе, а та уверенность, с которой уральцы разносили всех и вся — вплоть до самого конца регулярного чемпионата «Уралмаш» не выигрывал меньше 14 очков. Поэтому средняя разница «+24» в первых двух раундах плей-офф уже никого не удивила.

«Руна» едва не совершила чудо, проиграв в первом матче только в овертайме, но больше ничего не смогла противопоставить «Уралмашу».

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Финал с «Руной»

Осенью Ганиенко говорил, что для его клуба главное — не опуститься ниже третьего места. Потому что к концовке сезона все начнут укрепляться, привозить американцев, сербов, кого угодно. Конечно, с завозом в Россию легионеров с некоторых пор возникают определенные сложности, но в одном Виктор Владимирович оказался прав от и до — он предсказывал, что «викинги» должны быть как минимум в финале.

«Я считаю, что команда №1 сегодня — это «Руна». Если химия у них будет нормальная, если сыграются, то все у них будет хорошо. Просто Витя Заряжко и Федя Ключников — два лидера, каждый со своей головой. Я смотрю за ними с удовольствием», — говорил Ганиенко.

Смотреть с удовольствием третий матч в Москву он уже не поехал, поэтому был доступен для небольшого интервью практически сразу после финального свистка.

— Виктор Владимирович, какие у вас эмоции после чемпионства?

— Испытываю гордость за команду, за тренера, за всех. За город и за область, конечно, тоже. Мы стали чемпионами Суперлиги, и это большой плюс городу. Очень рад, что мы возродили и подняли бренд «Уралмаша».

— Серия 23-0 при Пашутине — это как?

— Очень талантливый тренер, замечательный человек. Преобразил команду, заставил ее играть, нашел возможности, расставил всех по местам — и все заиграли, буквально все. Ничего не могу сказать, просто все внесли вклад. Слабенько в конце сезона выглядели Кривошеев и Кондаков, но хорошую финальную серию в итоге провели. Так что все отлично.

— Евгений Юрьевич остается в команде на следующий год?

— Да-да, конечно. Мы заключили контракт на полтора года.

— Какие планы на Единую лигу?

— Это все зависит от министерства спорта Свердловской области и от губернатора. Если они подтвердят финансовые гарантии, то мы 100% готовы идти в Единую лигу ВТБ.

— Какие у вас ближайшие планы?

— А никаких. Я думаю, что встретим, отметим, устроим банкет и я ребят всех отпущу. Сезон был сложным, хорошо, что все выдержали. Теперь заслужили отдых, пусть домой летят.

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Фото: bcuralmash.ru