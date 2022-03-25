«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова

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Столичный МБА — один из претендентов на повышение в классе этим летом. Команда не вышла в плей-офф Суперлиги, но в последние годы стабильно развивается в организационном плане и даже имеет резервы для того, чтобы соответствовать высоким требованиям Единой лиги по бюджету.

«Перехват» поговорил с генеральным директором МБА Игорем Кочаряном.

Среди основных вопросов:

• не пугают ли руководство 400 млн, которые нужно найти

• появятся ли в клубе легионеры под Лигу ВТБ

• как удалось найти Макара Коновалова

• какая главная задача Виктора Павленко в МБА

— Недавно Илона Корстин назвала МБА в числе клубов, которые, возможно, вступят в Единую лигу летом. Насколько велики шансы?

— Наверное, о наших шансах точнее расскажут в Единой лиге. Я же могу сказать, что мы не первый год задумываемся о «повышении». Соответственно, работаем в этом направлении. То есть мы действительно идем к этому шаг за шагом. Мы достаточно недавно стали участниками Единой молодежной лиги ВТБ, а это было ключевым шагом — в короткие сроки сделать перспективную команду, которая солидно выглядела бы в молодежном чемпионате.

Параллельно с этим мы работаем над созданием боеспособной мужской команды и в Суперлиге, что важно — молодой. Это необходимо для того, чтобы ребята имели возможность проявлять себя на хорошем уровне, но с перспективой игры в Единой лиге.

Поэтому мы движемся к этому постепенно и пытаемся фундаментально соответствовать по всем позициям. В апреле мы проводим «Финал восьми» молодежного чемпионата, у себя в «Баскет Холле Москва», и это тоже будет одним из этапов взаимодействия с лигой. Так что мы работаем по всем фронтам, а дальше уже будет решение за самой лигой. В конце сезона сядем и обговорим, насколько мы хорошо поработали и готовы к этому повышению.

— Когда я разговаривал с владельцем «Уралмаша» Виктором Ганиенко, он сказал, что для создания боеспособной команды на уровне Суперлиги нужно около 150 млн рублей. Насколько я понимаю, бюджет вашей мужской команды значительно меньше. При этом Сергей Кущенко отметил, что несмотря на интерес со стороны нескольких клубов Суперлиги, скорее всего, требования останутся теми же. То есть, 400 млн… Найдете?

— Надо понимать, что разговор про бюджет — это только сухие цифры. А тем временем, бюджет — многосоставная история. У нас, например, хозяйство большое, таких клубов в стране вообще не очень много. Можно сказать, единицы. У нас шесть полноценных команд и два направления — мужское и женское. От этого зависит бюджет всего клуба.

Вот простой пример: совсем недавно мы отдали троих игроков в Единую лигу ВТБ. Соответственно, это уже корректировки по цифрам. И чтобы они были максимально корректными, тут нужно все высчитывать. Понимаем, что одно из условий вступления в лигу — это открытый бюджет. Мы к этому готовимся, но сейчас об этом рановато говорить, в сегодняшних реалиях это очень подвижная история.

После окончания сезона мы сможем уже конкретизировать цифры, подготовиться к открытию сумм, и внутри организации тоже можно будет смещать акцент — если мы понимаем, что мы в лиге, то можем где-то убавлять, где-то добавлять. У нас есть резервы и есть понимание, как действовать. Так что это актуальный вопрос, но мы бы хотели ответить на него чуть позже, чтобы цифры были более конкретными и близкими к действительности.

— Спасибо за ответ. Но вопрос был скорее не о том, какой у вас бюджет, а о том, сможете ли вы раздобыть 400 млн. Реально ли это?

— Знаете, как мы относимся к слову «реально»? Вот 2-3 года назад над нами смеялись, когда мы говорили, что будем играть в женской Евролиге. А в итоге наши девчонки впервые за 20 лет чисто российским составом выиграли медали чемпионата России и в этом сезоне выступали в Евролиге — тоже без легионерок. Наш бюджет растет из года в год. Пусть не сильно, но динамика точно в нужном направлении. По этой причине нас никакие задачи не пугают.

Плюс, опять же, есть внутренние резервы, есть результаты, которые мы показываем, есть выстроенные системы для подготовки. У девочек уже давно все работает как часы, сейчас работаем над тем, чтобы и у ребят так было, осталось единственное звено в этой цепочке — выступление в Единой лиге ВТБ.

«Играть без легионеров — вызов для клуба»

— У вас очень приятная политика, направленная на воспитание своих ребят. Если выйдете в Лигу ВТБ, продолжите придерживаться тех же принципов? Или без иностранцев на таком уровне не получится конкурировать?

— Это та концепция, в которой наш клуб создавался, и из года в год мы работаем именно так. Постараемся не менять эти правила. Мы уже доказали свою состоятельность в женском направлении, теперь реализуем это все в мужском. В случае, если пазл сложится и нас примут в Единую лигу, мы будем делать то же самое. Это длинный путь, игра в длинную, это сложная игра, но эта игра интересная с профессиональной точки зрения. Это вызов для клуба и для менеджмента.

— А как насчет российских ветеранов? У вас же клуб, который ориентируется на молодежь, хотя агенты точно станут предлагать вам возрастных игроков.

— В этом году у нас играют молодые парни, средний возраст — 20 с небольшим лет. Именно для этого мы их и запустили в Суперлигу, чтобы вычленить тот костяк, с которым мы можем соответствовать уровню Единой лиги. При этом, конечно, без усиления сложно будет выглядеть там достойно.

Поэтому, по нашему мнению, здесь должен быть баланс между развитием молодых игроков и наличием в команде опытных игроков. Ведь и ветеран ветерану рознь, нужно смотреть, на какой позиции нам требуется тот или иной игрок, нужно смотреть на личные качества, готов ли он выполнять ту роль, которую будет от него требовать тренерский штаб и руководство клуба. Чтобы игрок был готов и сам помогать команде, но при этом еще и молодым игрокам помогать с адаптацией на этом уровне.

Поэтому да, мы будем готовы принять ветеранов. Но это будет очень точечное и выверенное взаимодействие с возрастными игроками. Мы от них не станем отказываться, но это будет очень сбалансированно и дозировано.

— Какие еще изменения могут произойти в клубе, если вы выйдете в Единую лигу?

— Мы движемся поэтапно, как я и говорил. К примеру, даже проведение «Финала восьми» Единой молодежной лиги — это некий вызов для нас, проверка на прочность, на соответствие требованиям лиги. Пусть пока что на уровне молодежного чемпионата, но мы пока примеряемся к нашей лучшей лиге. Мы хотим сначала понять те требования лиги ВТБ, которые есть сейчас, и уже после этого будем готовы что-то корректировать в нашей собственной работе.

В клубе работают опытные менеджеры, которые чутко реагируют на все запросы, все регламенты, все требования. Я не вижу особой проблемы. Мы настроены конструктивно и по-боевому, скажем так, чтобы московский клуб достойно представлял столицу в лучшей лиге страны.

«МБА — это не история на один сезон»

— Макар Коновалов — открытие этого сезона Суперлиги. Как у вас возникла возможность подписать его летом 2021 года?

— В межсезонье мы утвердили новую концепцию для развития клуба и поняли, что будем прилично омолаживаться. Тогда и начались переговоры с Макаром. Мы сразу дали ему понять, что готовы предложить ему доверие, право на ошибку и позицию лидера команды. Мы предполагали, что, если погрузить его в такие условия, в которых он будет львиную долю времени находиться с мячом, он качественно спрогрессирует. В принципе, все оправдалось. Он активно воспринял эту роль и потащил клуб на своих плечах. Так что это для нас не сюрприз, мы как раз этого и ожидали.

Когда им начали интересоваться другие клубы, для нас это было приятно, это означало, что тот путь, который мы выбрали, оказался верным.

— Вы выкупили его контракт из ЦСКА? Он же вроде был с действующим соглашением.

— Мы не выкупали контракт игрока, это взаимодействие его самого и его агента с клубом. У нас со всеми игроками прямые контракты, а игроки решают сами свои вопросы с клубами. Да, у него действительно был договор, но стороны нашли взаимопонимание. Это оказалось взаимовыгодным сотрудничеством.

— У него долгосрочный контракт?

— Да, у него контракт, который будет длится и после лета-2022. Прошлым летом мы со всеми ребятами подписывали долгосрочные соглашения, предполагая хорошее сотрудничество. Мы вкладывались в игроков и давали им право на ошибку. Мы понимали, что они будут прогрессировать, и нам бы хотелось пройти с ними более долгий путь. МБА — это не история на один сезон. Макар здесь не исключение.

— Когда Зоран Лукич попросил у вас Коновалова для участия в сборах, что почувствовали?

— Почувствовали удовлетворение и радость. Приятно, когда ты вкладываешься в спортсмена, и тренер сборной его вызывает. Потому что это некое мерило успехов работы клуба по взращиванию игроков. У нас ведь достаточное количество ребят — может, не так много, но они есть, — которые уходят от нас в Единую лигу ВТБ. В свое время Сергей Торопов ушел от нас в «Нижний Новгород» и в итоге дорос до сборной. Алексей Бабушкин в прошлом году ушел в красноярский «Енисей». Макса Личутина арендовал «Нижний». Сейчас двое ребят — Коновалов и Одиноков — уехали в «Парму». Ивану Лазареву дали такой трамплин, что он за пару недель заинтересовал УНИКС.

Итого у нас сейчас три игрока в арендах в клубах Единой лиги ВТБ. Это принципиальная вещь— аренда. Потому что они вернутся в клуб, и есть шанс, что к этому моменту МБА уже будет играть выше. Мы даем парням развиваться, а параллельно сами подрастаем во всех смыслах — в организационном, в спортивном плане.

Возвращаясь к Макару… Конечно, нам очень приятно! Это доказывает правильность выбранного пути. Он долгий и длинный, требующий терпения. Но если не ступать на эту тропу, то сложно чего-то добиться. И это же придает сил и энергии для дальнейшей работы с другими молодыми ребятами, которых у нас в системе достаточное количество. Теперь мы понимаем, что все делаем правильно, и продолжим вкладываться в молодых.

— Лазарев — тоже аренда?

— Нет, здесь не аренда. Мы его подписали в конце сезона из любительской лиги, и все развилось так стремительно, что его позвал УНИКС. Мы не стали его удерживать, потому что зачем держать парня, если ему делает предложение один из лидеров Единой лиги ВТБ.

— Есть ли еще кто-то из состава МБА, кто до оконца сезона может перейти в клуб Лиги ВТБ?

— У нас в составе есть несколько ребят, за которыми следят, — Шарапов, Кочергин, Касаткин, Ремизов. Период дозаявок в лиге еще открыт, поэтому мы будем действовать, скажем так, в режиме онлайн. Пока что мы готовимся к своим матчам, но, если кого-то из ребят пригласят, ситуация может поменяться. И мы им это озвучили — клуб готов идти навстречу, отпускать в аренду и давать им возможность попробовать себя на самом высоком уровне. Это хорошо и для них, и для нас, потому что мы поймем, насколько они готовы к Единой лиге.

«Павленко — проводник между молодыми ребятами и тренером»

— У вас в клубе играет Витя Павленко — возможно, самый яркий игрок Суперлиги. Когда мы с ним разговаривали, он рассказал, что подходил к вам прошлым летом и спрашивал, какой вы видите его роль на паркете. Он думал завершать карьеру и работать в медиаотделе. Что вы тогда ему сказали?

— Я сказал, что этот переход должен быть более плавным. Мы же меняли концепцию, омолаживали команду, и нам бы хотелось, чтобы Витя был неким проводником между более молодыми ребятами и тренером, руководством. Те традиции, которые заложены в клубе, проще передать через Витю — он тот человек, который уже долго с нами, долго в нашей системе, и кому как не ему передавать эту роль.

Так что этот сезон был логичным продолжением Вити Павленко и его карьеры. Но это правда, что в длинную мы видим его в клубе в другом статусе. Он и сейчас активно задействован в медиа, а дальше будет только накатывать в этом направлении.

Плюс, у нас есть мысли по созданию команды в баскетболе 3х3. Мы давно взаимодействуем в этом направлении с федерацией баскетбола, и здесь опыт Вити может быть полезен — он сам играл, этот вид спорта ему не чужой. Он у нас будет курировать мужское направление баскетбола 3х3. Так что хозяйство большое, и опыту и харизме Павленко точно найдется применение.

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Интервью, о которых шла речь в разговоре с Игорем Кочаряном:

• «Чтобы команда прилично играла, нужно от 100 до 150 млн рублей». Как живет частный клуб баскетбольной Суперлиги

• «Баскетбол влияет на людей, и я хочу это показывать». Виктор Павленко — о своем влоге, работе с брендами и популярности

Фото: ПБК МБА