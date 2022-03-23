«В спорте нет никакого импортозамещения». Михаил Терехов — о работе с молодежью и реформе Единой лиги

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором разговаривают с интересными людьми из российского баскетбола. Если это не плюс, то тогда что?

Главный тренер баскетбольного клуба «Новосибирск» Михаил Терехов начинал этот сезон в Грузии, но в декабре перебрался в Россию. В интервью «Перехвату» он рассказал, чему можно поучиться у грузинского чемпионата, почему молодые игроки не получают игровую практику в своих клубах и как модернизировать Единую лигу на ближайшие пару лет, чтобы все из этого извлекли выгоду.

— Михаил, у вас совсем недавно на правах аренды играл Андрей Топтунов. Как удалось договориться с «Зенитом», чтобы они вам его отдали?

— Договориться удалось не быстро, мы вели диалог целый месяц, еще с начала декабря, когда я приехал в Новосибирск. Долгое время нам отказывали, и я понимаю, почему — в «Зените» была череда травм, и Паскуалю элементарно не хватало людей для полноценного тренировочного процесса. С этой целью он использовал Топтунова. Плюс, у «молодежки» были принципиальные игры, и Топтунов играл за эту команду. Поэтому нам и отказывали в аренде.

Но позже ряд игроков восстановились, а я продолжил вести переговоры и приводить развернутые аргументы. Это же все было на пользу всем — и игроку, и «Новосибирску», и даже «Зениту», который к концу регулярного чемпионата Единой лиги или к «Финалу восьми» молодежной лиги получит игрока, вкатанного в сезон.

Все люди, которые с той или иной стороны выступали в переговорах, повели себя очень профессионально: и Церковный здраво воспринял эту мысль, и Паскуаль понял, что Топтунову нужна практика, и агенты Фимич и Михалевский, которые работают со всеми нами и смогли соединить все концы этой фигуры. Это не так, что я попросил Церковного, а он попросил Паскуаля, а мы все вместе сели за один виртуальный стол переговоров и обо всем договорились. Роль агентов тут ключевая.

— В итоге, кажется, Топтунов отлично вписался в игру «Новосибирска».

— На тот момент, исходя из состава и пробелов в этом составе, нам нужен был именно разыгрывающий. И именно такого плана — который может взять мяч и вывести на его в передовую зону, отдать передачу партнерам, взять игру на себя и набрать какие-то очки. Конечно, Топтунов здесь стал недостающей частью пазла и усилил нас. Игроки такого плана все на контрактах, невозможно сейчас забрать Глазунова из «Уралмаша», Новикова из Темп-СУМЗ-УГМК, Коновалова из МБА или Токарева из «Югры». Так что это был единственный шанс — в «Зените» Топтунов пока не получал игрового времени, и мы договорились это игровое время ему дать. Мы с ним проиграли первую игру, а потом выдали шесть побед подряд, проиграли в гостях «Руне» и выиграли дома у Сургута. 7 побед и 2 поражения с Андреем — отличный показатель.

— Вас не критиковали за то, что вы позвали в состав родственника?

— Результаты всегда говорят сами за себя. Если человек играет хорошо и это все видят, наверное, говорить о том, что родственные связи дали какой-то карт-бланш, не приходится, это глупо и это бред. Если же игрок играет откровенно плохо, это видят все, но его постоянно тянут за уши и его игровое время ничем не обосновано, тогда, конечно, вопросы и упреки будут звучать благоразумно. В нашем случае результаты действительно говорят сами за себя.

У нас с Андреем действительно есть родственные связи, он младший брат моей супруги. Но я никогда не давал ему никаких поблажек. Когда-то я сам привел его в ДЮБЛ «Буревестника», перевез его из Москвы в Ярославль, там он поступил в общеобразовательную школу и окончил ее, прожил в этом городе больше трех лет и даже поступил в колледж. С самого начала, с 15-летнего возраста, у него никогда не было никаких послаблений. Я всегда был к нему максимально предвзят и даже морально его душил. У меня такой подход, как у хищника, выживает сильнейший, профессиональный спорт — это такое место, что без инстинктов ты тут не выживешь. И потом, чтобы другим было не повадно и чтобы они не подумали лишнего, я даже иногда специально перегибал палку, показывая, что к нему требования даже выше, чем к остальным. Он изначально был парнем тихим, воспитанным и трудолюбивым, которому всегда доставалось по башке больше всех — но он с честью, достоинством и с улыбкой на лице тренировался, ни разу не пожаловался, не открыл рот. Во всех командах, где он играл, нигде я не видел от его партнеров зависти. Его везде любят, он дружелюбный и компанейский, у него напрочь отсутствуют понты. Ему даже в игровом плане, я бы сказал, иногда не хватает вот этой напористости и наглости. Но вот такой он природы скромняга.

А если возвращаться уж совсем к истокам, то у него с самого начала была очень сильная школа, он же был в «Тринте». Там у него был тренер, который тоже известен своей дисциплиной, — Андрей Вячеславович Шигин. Это жесткий человек, у которого выживают сильнейшие. Он умеет и давить, и настраивать, и деморализовывать. Парень с самого начала был в жесткой среде, в среде профессионалов, с глубоким подходом и знанием о том, как нужно развивать ребенка. Поэтому сначала его привели к одному из самых сильных детских тренеров, а потом во взрослый спорт его вводил я, но исключительно на основании его игровых качеств, а не родственных связей.

А люди, которые ищут, кто там чей родственник… Знаете, все мы чьи-то родственники. Другой вопрос, что кто-то соответствует уровню, а кто-то — нет. Топтунов уровню соответствует.

— А какие у него сейчас перспективы в «Зените»? Учитывая, что в «Зенит» вернулись несколько легионеров, «Зенит» подписал из «Новосибирска» Карвера, «Зенит» взял трех ветеранов…

— Здесь нужно понимать, что и Топтунов, и баскетбольный клуб «Новосибирск» стали в некотором смысле заложниками судьбы. У нас уже была устная договоренность с руководством «Зенита» и с агентами, что его готовы оставить на более долгий срок. Но случились определенные обстоятельства, которые сейчас в той или иной степени переживают все, и с точки зрения спорта и нашей возможности на это повлиять это называется «обстоятельства непреодолимой силы». «Зенит», как и многие другие клубы, покинули все иностранцы, и абсолютно срочным образом клуб отозвал Топтунова из аренды.

Параллельно с этим, спасая себя, «Зенит» подписал ряд игроков, опытных и именитых ветеранов, которые раньше всегда были на виду и у которых есть много заслуг — даже несмотря на то, что они нигде этот сезон не начинали, они не вкатаны, не разыграны. А ведь игровой тонус требует постоянной игровой практики. В данном случае «Зенит» пошел ва-банк, других вариантов для маневра просто не было. Есть много игроков в других командах Суперлиги, которые не выходят в плей-офф, и Александр Разумов — блестящее подтверждение этому, парень в первом же матче за «Парму» и сыграл так, что большая часть игроков «Пармы» весь сезон ничего подобного не показывала. По одному матчу судить не будем, но я уверен, что Суперлига не так уж и сильно проигрывает клубам Единой лиги, особенно если мы берем нижнюю часть Лиги ВТБ. Те же «Цмоки-Минск» или «Енисей» — они здесь, в Суперлиге, медалей не возьмут, это объективные вещи. Об этом же говорил и главный тренер «Уралмаша» Евгений Пашутин.

— А что с «Зенитом»? Насколько радужные перспективы у Топтунова там?

— Так вот, «Зенит» пошел ва-банк. Там есть иностранный тренер, который не уехал, за что честь ему и хвала. Но этот иностранный тренер Суперлигу не знает, и для него брать кого-то из Суперлиги — это что-то непонятное. Естественно, он приходит к выбору тех имен, которые когда-то играли в Евролиге, он их помнит и знает. Эти игроки ему ближе, в них проще поверить. Выбор понятен.

«Зенит» отозвал Топтунова, подписал опытных ветеранов и выдернул Карвера. Тут же просто доллар заоблачно вырос, и для баскетбольного клуба «Новосибирск» это серьезная финансовая нагрузка, ведь контракты привязаны к курсу. А вот «Зенит» готов платить по любым курсам, тем более из клуба ушли несколько легионеров.

Топтунов сыграл один матч, и тут я уж не знаю, какими волшебными силами в клуб вернулись большинство легионеров. Конечно, клуб не станет отказываться от их возвращения. Но эти же игроки уже подписаны, и получается, что обойма переполнена. Кто здесь будет лишний? Тот, у кого нет доверия от тренера. С легионерами понятно, они опытнее и мастеровитее, но ни Фридзон, ни Вяльцев, Моня, ни Карвер, ни Топтунов не будут получать время. Нельзя в этом никого винить, но ситуация получилась абсурдной: «Зенит» страховался от того, чтобы не остаться вообще без команды, а получил столько игроков, что теперь не знает, что с ними делать. Представляю, как на тренировке им сейчас — как килькам в томатном соусе, как шпротам в банке.

— Понитка уже уехал. Может, еще кто-то отвалится…

— Да, этот момент может стать апофеозом всей это трагикомедии. Давление на иностранных игроков со стороны их консульств, со стороны средств массовой информации, со стороны болельщиков огромное. Тому же Понитке там вся Польша угрожала, гражданства предлагали лишить. А у человека контракт на несколько лет вперед — и он либо попадает на многомиллионную сумму денег, либо может прослыть предателем. И что ему, пойти застрелиться, что ли, Понитке этому?

А этот каламбур может закончиться тем, что ФИБА в конце концов разрешит иностранцам выходить из контрактов с российскими клубами. Это все же западная организация. Или даже если ФИБА не разрешит, ряд игроков могут все же не выдержать этот натиск и уехать. Или каким-то образом ситуация геополитическая вдруг ухудшится, кто знает… Много вариантов. Если легионеры уедут, то «Зенит» попадет в такую шахматную вилку — либо одну фигуру, либо другую точно потеряешь.

С возвращением легионеров Карвер, Топтунов, ветераны — все они будут не нужны, они будут сидеть, это неизбежно. Будут играть сильные легионеры, которые могут уехать по тем или иным причинам. И опять нужно будет играть вот этими игроками, только они не в форме, они не разыграны. И получится странно — кого подписывали, для чего подписывали.

— Лучше было не возвращать легионеров?

— На мой взгляд, нужно выдержать какую-то тонкую линию, дать практику всем. Если ты видишь, что соперник послабее, то выпусти ты тех ребят тоже, дай всем поиграть. Ты же не знаешь, кто у тебя уедет, а кто останется. Очень скользкая ситуация.

— Хорошо, давайте посмотрим на это в более широком смысле — вот сейчас говорят, что теперь-то российская молодежь заиграет. В каких-то командах у молодых игроков, возможно, реально появляется шанс, но многие клубы цепляются за легионеров: ЦСКА выписывает из «Енисея» 32-летнего американца, «Зенит» возвращает шестерых иностранцев и подписывает еще одного, из «Локомотива» уехал только один Алан Уильямс, в УНИКСе осталось пятеро легионеров и приехал Шакич. В реальности у молодежи как не было шансов, так и нет?

— Понимаете, фраза про дорогу молодым — это некий спортивно-политический лозунг. У молодых есть шанс, мы развиваем молодых. Не сказать об этом? Заклюют. Но реально это сделать? Не так много, кто это может. Вот Александр Щербенев в прошлом году играл в Суперлиге. Не был какой-то яркой звездой, но нормально, хорошо играл. Ему дали шанс, так он и в Лиге ВТБ показывает. Разумов сейчас приехал в «Парму» — и тоже показал. Такие примеры есть.

Но тренеры Единой лиги — все иностранцы после того, как моего блестящего коллегу, испытанного многолетним опытом, Евгения Пашутина «попросили». Иностранные тренеры, думаете, хотят как-то отдельно развивать россиян? Они зарабатывают деньги, у них есть контракт, есть задачи. Для того, чтобы выполнить задачу, сохранить свое место и повысить зарплату, им нужны те, кто, на их взгляд, сильнее. А сильнее для них те, кого они привыкли видеть — тут, там, еще где-то. Для них так спокойнее.

Никто не спорит с тем, что есть ряд топовых игроков, которые объективно сильнее, но есть и достаточная доля посредственных иностранцев. Они либо не сильнее определенных российских игроков, либо если и сильнее, то настолько чуть-чуть, что к середине сезона русский игрок может уже быть и получше. Но в этого игрока нужно верить, а у тренеров-иностранцев такой цели нет.

Единственное исключение из этого правила — Зоран Лукич. Человек, который именно поэтому и получил должность главного тренера сборной России, потому что он занимается российскими игроками и с их помощью показывает достойный результат в Единой лиге. Кстати, если посмотреть, кем играет Лукич, то мы снова вернемся к сравнению топовых игроков из Суперлиги с игроками из Лиги ВТБ. Ганькевич из какой лиги поднялся? Торопов сколько сезонов провел в Суперлиге? Комолов когда-то в «Сахалине» провел отличный сезон. Да даже Бабурин когда-то начинал в Суперлиге у Бориса Ливанова. Людей, которые с самого начала играли в Единой лиге, очень мало. Почти все русские, которые сейчас играют в Единой лиге, это игроки, которые прошли Суперлигу. Кто-то больше сыграл, кто-то меньше. А в последние годы Суперлига еще больше прибавила — подтянулся уровень россиян, слабых иностранцев уже никто не берет давно. Те же Роберсон или Даглас из «Уралмаша» могли бы тянуть «Енисей», «Парму» или «Астану». Я знаю, о чем говорю, я же лично их привозил в Россию. Один играл в Лиге чемпионов, второй — MVP чемпионата Чехии.

Но если мы вернемся к нашей теме, то повторюсь: иностранные тренеры не будут развивать россиян, нет у них такой задачи. Они будут играть теми, в кого они верят и кого они уже видели. И то же самое касается руководителей клубов Единой лиги! У них есть амбиции, есть задачи, от выполнения этих задач зависят деньги, которые выделяют спонсоры. И поэтому развивать кого-то — это не к ним. Они берут иностранцев, потому что все вокруг тоже берут иностранцев, а они же не самые лысые, да? Эти иностранцы приходят, и им не нужны ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров; им нужны другие иностранцы — Джонсон, Уилсон, ну условно.

— У молодых нет шансов, по-вашему?

— Ну… Никогда не знаешь, когда какой-то молодой выйдет на тренировку и будначнетт феерить, получит какой-то минимальный шанс в игре и бахнет 10 очков за две минуты. И тогда все скажут — вау, смотрите, вот же мы разыграли молодого! Так бывает, но это очень редко и не благодаря, а вопреки.

Вот даже на примере «Зенита» — у молодых шанс появился, появился он ровно на одну игру, а потом исчез. Теперь непонятно, появится ли он снова. У ЦСКА тоже есть Хоменко, есть во второй команде Карпенко, но вот очень потребовался Каспер Уэйр из «Енисея». Почему? Потому что нужен результат, на кону стоит клуба с многолетней историей, клуба победоносного. И этим пожертвовать очень тяжело. Представьте, что вы всю жизнь ездите на новом Mercedez или Ferrari, живете в хороших условиях… И почему вы вдруг должны пересесть на «Жигули»? У вас уже сформировалось окружение, вы не можете на «Жигули» к ним приезжать.

— Как это изменить?

— Только федерация может это сделать, и то — только если действительно захочет. Либо ужесточить лимит на иностранцев, либо создать возможность для команд из Суперлиги перейти в лигу уровнем выше по спортивному принципу. Но, конечно, если не менять лимит, то в лигу выше перейдет только имя клуба, а состав будет уже другой, с теми же иностранцами. Либо еще можно создать клуб в Суперлиге, как вот была раньше команда «Россия». Экспериментальная сборная. Пусть федерация сделает аналогичный клуб, только в Единой лиге теперь. Нужно собрать все сливки, лучших молодых игроков Суперлиги и дать им возможность набивать шишки уже в Лиге ВТБ.

Или пусть Единая лига сольется с Суперлигой — уберите вы эти требования по залам и по 400 млн на счету. Клубы со дна таблицы будут хотя бы играть русскими игроками, потому что от них уже никто — включая спонсоров — не будет ждать каких-то высоких результатов. Результат больше не будет влиять на бюджет. Они будут бороться с командами с таким же бюджетом и пытаться кусаться с фаворитами. Пусть там «Норильский Никель» и «Газпром» живут на другой орбите и соревнуются между собой, а мы вот тут будем играть друг с другом тем, что имеем. Тогда и те же ЦСКА с «Зенитом» могут не заигрывать своих шестерых суперзвезд, а давать играть молодым. Пусть в лиге будут пять команд, которые реально сильнее остальных, пять команд, которые реально слабее, ну и посередине будут 10 клубов, которые будут то там, то там. На мой взгляд, получилась бы нормальная система.

Никто же сейчас в наше время не будет вваливать в спорт столько денег, как раньше, это просто бред. Мне кажется, что по уму в ближайшие пару лет можно отказаться от завышенных ожиданий, впустить в Единую лигу города-миллионники, чтобы развивать баскетбол в регионах, поставить спорт на волну патриотизма. Можно в регионах так доносить до людей какую-то правильную информацию, правильные ориентиры устанавливать. Думаю, что это было бы более грамотно и логично сегодня и повлияло бы на развитие нашего вида спорта. И эти клубы, поиграв пару лет в Единой лиге, могли бы соответствовать и более высокой планке, когда экономическая ситуация позволит ее снова повысить. Регионы могут так привыкнуть к баскетболу, что власти дадут и новую арену команде, и деньги. Я бы сделал именно так.

Что же до молодежи, то пока что я вижу, что в спорте нет никакого импортозамещения. Можно много говорить о том, что нужно развивать молодых, но нельзя согласиться с тем, что это сейчас происходит. Может быть, к клубам Лиги ВТБ добавилось какое-то количество игроков из Суперлиги ввиду оттока иностранцев, но пока система далека от того, чтобы поменяться. Посмотрим, что произойдет летом, ведь именно это и может стать отправной точкой.

— Вы же начинали этот сезон в Грузии. Там такие же проблемы?

— В грузинском чемпионате все вообще очень интересно. Конечно, Грузия — это маленькое государство, в котором априори должно быть немного по-другому, но многое можно действительно оттуда перенять.

К примеру, там четко прописано, что всего каждой команде можно иметь четырех иностранцев, но одновременно на площадке могут находиться только три. Оставшийся один может их менять по кругу. Так или иначе тебе просто необходимо иметь двух грузинских игроков на площадке или еще двух, которые могли бы их менять. То есть четыре грузина будут играть по-любому, и каких бы ты ни взял легионеров, эти два грузина должны быть сильными, иначе твоя команда просто играет 3х5. Не вытащить. Ты просто обязан сделать так, чтобы у тебя в команде были сильные местные игроки.

Плюс, у грузин так устроено, что, если кто-то в молодом возрасте начинает действительно хорошо играть на уровне основной лиги Грузии, федерация сама помогает этому игроку уезжать — в NCAA, в Испанию, в Сербию, в Италию, да куда угодно. У нас русских игроков за границей почти нигде нет, а вот грузинская федерация сама договаривается, чтобы их принимали.

И есть еще третий момент, он просто уникальный: все грузинские команды финансируются самой федерацией. Ежегодно федерация получает определенную субсидию от министерства спорта, которое, в свою очередь, утверждает эти деньги в министерстве финансов страны. Я узнавал, так происходит не только в баскетболе. Федерация ежесезонно раскидывает на все команды равную сумму денег — эта сумма равна 150 тысячам долларов. Плюс-минус, может, пара тысяч. Но каждый грузинский клуб получает одинаковую сумму.

Так как это маленькая страна, нет никаких выездных матчей, большинство команд находятся в столице, выезда всего три — в Батуми, в Кутаиси и в Рустави. Рустави находится в 60 км от Тбилиси, Кутаиси это 2,5 часа на автобусе, то есть тоже поехал, сыграл, приехал. Единственный настоящий выезд — это Батуми, куда на быстром фирменном поезде ты едешь, остаешься с ночевкой в гостинице, играешь и возвращаешься. Ты не тратишь на ни какие переезды, билеты, гостиницы — ничего этого нет. Уровень цен в Грузии достаточно низкий при хорошем качестве продуктов, поэтому даже на пропитание там спортсмен потратит меньше, чем в России. Уровень зарплат, конечно же, намного ниже, чем в России, и приезжают такие легионеры, которые не очень раскручены — молодые, сразу после NCAA, или африканцы часто приезжают. Они вне европейских рыночных цен. Так что зарплаты хороших легионеров, которые играют в Грузии, — 1-2 тысячи долларов. Получается, что тех 150 тысяч долларов, которые федерация отправляет каждой команде, вполне хватает для того, чтобы провести хороший сезон, выйти в плей-офф и за что-то побороться. Те команды, которые разыгрывают медали, это клубы, которые помимо этого находят какое-то дополнительное финансирование. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь Borjomi добавила 10-15 тысяч, здесь букмекерская контора докинула — и вот эти клубы занимают первые места. А все остальные существуют за один и тот же бюджет, поэтому твое место реально зависит только от твоего мастерства и твоих навыков.

Понятно, что этот чемпионат уровнем ниже Единой лиги и даже ниже Суперлиги-1, но, например, выше Суперлиги-2. Что-то среднее между двумя Суперлигами. Это все на деньги государства и очень самобытно, но, мне кажется, какие-то моменты можно перенять.

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Фото: bcnovosibirsk.ru