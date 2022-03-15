«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля

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Российский тренер Михаил Михайлов в феврале вернулся из Китая в Россию. С конца осени 2021 года он работал в тренерском штабе клуба «Чжэцзян Голден Буллз» — был тренером-консультантом и помогал развивать навыки молодого местного центрового.

Сейчас он находится в России, у себя дома в Челябинске. «Перехват» поговорил с легендой русского баскетбола 90-х о том, что теперь со всеми нами будет в свете отъезда легионеров и неожиданного выхода россиян на первый план в своих клубах.

— Я слышал, что у вас в Челябинске сильно развивается баскетбол. Вы уже заметили такое?

— Да, это очень заметно. Я был на играх главной челябинской команды, «Челбаскета», а также на туре чемпионата среди ребят до 19 лет. Посмотрел ближайший резерв нашего баскетбола и был приятно удивлен уровнем подготовки игроков.

— У вас сложилось впечатление, что «Челбаскет» хочет идти дальше в Суперлигу-1?

— В планах — идти до самого конца и попадать еще и в Единую лигу ВТБ. Я такое для себя четко выделил. Правда, насколько я понял, на сегодняшний день администрация клуба ищет способы финансирования, но да, подготовка идет полным ходом. Плюс, строится большой дворец для баскетбола и для других спортивных видов спорта. Этого не было в Челябинске. Надеюсь, что в будущем мы увидим одну из челябинских команд в Лиге ВТБ.

— Из-за того, что власти называют спецоперацией, из российских клубов ушла большая часть легионеров. Как думаете, к чему приведет такой массовый исход иностранцев?

— Сейчас очень сложно делать оценку, хорошо скажется уход легионеров на нашем баскетболе или плохо. История расставит на свои места, но нужно время. Но я считаю, что нужно пользоваться моментом. Наши игроки, которые были, скажем так, не только во втором эшелоне, а некоторые и в третьем, должны воспользоваться этой возможностью и проявить себя на площадке — как на тренировках, так и в играх — и показать, что они заслуживают большего внимания и большего игрового времени.

— Я разговаривал с генеральным директором «Химок» Павлом Астаховым, и он тоже сказал, что вот теперь у нас наконец появится возможность подтянуть нашу молодежь. Получается, что раньше мешали легионеры?

— Сложно сказать, но я попробую объяснить ситуацию, как я ее вижу. Дело в том, что когда молодой парень входит в команду, он видит перед собой не просто первую линию, через которую ему нужно пройти, а две и иногда даже три линии. Поэтому некоторые игроки занимали свою нишу в тренировочном плане и думали, что дальше лучше никуда не дергаться. Но сейчас это должно все измениться. И это редкий шанс для того, чтобы ребята могли проявить себя — показать свою агрессивность, свою молодость, свое желание.

Если вернуться к моему опыту в Китае, то там играют два человека из иностранцев, а на площадке разрешается присутствие только одного. Не могу сказать, что там играют самые лучшие иностранцы из Европы и Америки. Тем не менее, китайцы делают упор именно на своих собственных игроков. Безусловно, легионеры приносят очки, делают подборы, перехваты, но все равно большой упор делается на национальных игроков. Но к игрокам-китайцам и требования тоже очень высокие.

— Интересный лимит. В России у нас 6+6 — он работает?

— Лимит может быть любой. Самое главное, чтобы администрация клуба и тренерский штаб использовали больше национальных игроков, чтобы было такое требование. В Китае поставлена именно политика привлечения национальных игроков. Чтобы баскетболисты получали больше времени и не просто находились на площадке, но и что-то исполняли.

— То есть дело не в лимите, а в том, чтобы это было нужно руководителям?

— Да. Национальная политика, скажем так.

— Ваш сын долгое время был в испанской системе… Где он сейчас? Приедет играть в Россию?

— Если он заинтересует какую-либо команду, то, конечно, приоритет будет отдан России. Сейчас он оканчивает первый курс в University of Winnipeg. В апреле ему исполняется 20 лет (Михаил Михайлов-младший сыграл в трех матчах, в среднем набирая 2 очка и делая 2,3 подбора за игру — прим. «Перехват»).

— Хорошо, с игроками понятно. А с тренерскими кадрами? Насколько эта ситуация может повлиять на развития наших тренеров?

— Без ложной скромности могу сказать, что у нас тренерских кадров вполне достаточно. Многие молодые тренеры не просто окончили университет или курсы, но и отправляются работать, а все молодые кадры продолжают самообразование по интернету. У нас достаточно сил и возможностей для того, чтобы использовать свои национальные кадры среди тренерского штаба.

Если возникают какие-то проблемы, то вполне можно взять какого-то иностранного специалиста в помощь — как консультанта. Вот, допустим, в Китае работает такой тренер Хуан Антонио Оренга. Я с ним когда-то играл в Мадриде. Он работал очень долго в штабе Серджио Скариоло, много работал с молодежными командами Испании как главный тренер. Даже был главным тренером основной сборной Испании. Тем не менее, он сейчас работает помощником главного тренера в «Гуанчжоу Лунг Лайонс». Он оказывает всяческую помощь, делает свою работу — это нормальное явление, что он не главный.

Поэтому я считаю, что иностранные тренеры-консультанты — это неплохой вариант. Но тут такая же ситуация, как и с нашими игроками, — нужно больше доверять нашим тренерам.

— А вы готовы тренировать в России?

— Я всегда готов тренировать в России.

— Что должно произойти с Единой лигой ВТБ?

— Я считаю, что формат турнира позволяет проводить его на высоком уровне. Будет замечательно, если удастся сохранить такой формат. Хотя, конечно, мне кажется, что российских команд должно стать больше.

— А сколько? 15? 20?

— Ну вот смотрите. В испанском чемпионате 18 команд, в китайском — 20. Почему бы тоже не сделать большую лигу из добротных команд, которые могут принимать участие в чемпионате? Нужно хотя бы 15 команд из России. Если появится больше российских команд, то это те же финансовые вливания с возможностью клубов из регионов попасть на самый высокий уровень российского чемпионата или Лиги ВТБ. Я считаю, что многие регионы вправе играть в Единой лиге и приносить доход, потому что этот турнир — это финансовый проект. Думаю, многие столицы регионов согласились бы принимать участие, нашли бы финансирование, нашли бы возможности, чтобы играть. Это могло бы стать визитной карточкой регионов.

— Раньше говорили, что «большие» клубы вроде ЦСКА не хотели летать на Дальний Восток… Они играли в Европе и даже выезды в Красноярск и Астану двигали на начало сезона и делали «двойными» — чтобы разом с этим закончить.

— Все зависит от условий, в которых проходит турнир. Несколько лет подряд ЦСКА так и ездили, под них создавали календарь. Это клубам с Дальнего Востока было не очень удобно летать в Москву каждую неделю! А под ЦСКА, «Динамо», «Химки» еще в начале 2000-х верстался календарь, чтобы им было удобно летать.

Но я думаю, что для интереса и для популяризации баскетбола нужно как-то «большим» клубам чуть-чуть подвинуться. Я до сих пор общаюсь с друзьями с Дальнего Востока — они скучают по большому баскетболу.

— Мы видели в Twitter фотографию Александра Волкова с ружьем, слышали, как Арвидас Сабонис говорил: «Русские доказали, что им нельзя верить». И такое сейчас часто можно прочитать. Как вы к этому относитесь? Высказываются многие игроки, с которыми вы пересекались в карьере…

— Я думаю, что это временно, скоро пройдет. Мне тоже тяжело и больно смотреть на все, что происходит. И последние 8 лет было больно смотреть на то, что происходит с ДНР и ЛНР.

По отцовской линии у меня фамилия Михайлов, а по материнской — Рябошапко. Во мне тоже течет украинская кровь, мне больно на это все смотреть. Судить сейчас, давать оценки — это неблагодарное дело, потому что многих вещей мы не знаем, в скором будущем история это рассудит. Конечно, хотелось бы, чтобы все скорее закончилось и вернулось на круги своя.

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Фото: vtb-league.com/; vk.com; zjczbc.com