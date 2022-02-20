Гид по драфт-комбайну НБА: что это такое, что там оценивают и как меняются результаты

Летом 2022 года на драфт должны выйти как минимум 3-4 россиянина — кто-то автоматически, по достижению 22 лет, а кто-то, возможно, подаст заявку в более юном возрасте. Некоторых наших игроков могут позвать на Draft Combine — к примеру, в прошлом году эту процедуру проходил Никита Михайловский, который сейчас выступает в Австралии.

Но что такое драфт-комбайн? Что и как на нем оценивают? О чем необходимо знать, чтобы лучше выполнить упражнения и заинтересовать команду НБА? Специально для «Перехвата» статью об этом написал тренер по физической подготовке молодежного проекта ЦСКА, тренер по физподготовке сборной России U15 Марк Попов.

NBA Draft Combine — система просмотра и тестирования игроков, которая проводится перед ежегодным драфтом НБА. Игроки попадают на драфт-комбайн по приглашениям.

Во время драфт-комбайна баскетболисты проходят медицинские тесты, им делают антропометрические замеры, игроки выполняют различные спортивные тесты и броски, а также играют 5х5. Результаты спортсмена во время комбайна могут повлиять на его восприятие тренерами и генеральными менеджерами, статус на драфте и, следовательно, зарплату.

В этом посте будут описаны и проанализированы только результаты атлетических тестов с сезона-2000/01 по сезон-2021/22 включительно. В рамках исследования я проанализировал тесты и выявил динамику изменения результатов.

Вот чем пользуются для фиксирования результатов:

— видеокамеры;

— временные ворота (timing gates);

— оборудование для оценки вертикальных прыжков, где игрок должен сдвинуть планки рукой;

— штанга.

Список тестов физических качеств игрока:

LANE AGILITY TIME / «Квадрат / Прямоугольник»

SHUTTLE RUN / Латеральные перемещения

THREE QUARTER SPRINT / Спринт на 20 метров

STANDING VERTICAL LEAP / Вертикальный прыжок с двух ног с места

MAX VERTICAL LEAP / Вертикальный прыжок с разбега с одной / двух ног (на выбор игрока)

MAX BENCH PRESS / Жим штанги (84 кг) лежа на максимальное количество повторений

На основании результатов этих тестов тренеры сделают выводы по силовым, скоростным, координационным качествам игрока. Каждый из тестов нужен для того, чтобы дать представление об одном или нескольких двигательных качеств спортсмена.

«Квадрат» включает в себя ускорение лицом вперед, затем слайды в защитной стойке, бег спиной, снова слайды в противоположном направлении и затем движение в обратную сторону. Тест показывает способность игрока двигаться, ускоряться и менять направления.

20-метровый спринт и латеральные перемещения помогают оценить быстроту игрока.

Вертикальные прыжки с места и с разбега применяются для оценки силы и взрывной силы игрока для нижней части тела, а жим штанги лёжа — для верхней части тела.

Из года в год неизменными остаются «Квадрат», спринт и обе вариации вертикальных прыжков. Латеральные перемещения были добавлены с сезона-2013/14, а жим штанги всегда присутствовал в тестах начиная с сезона-2000/01. Но последнее время этот тест иногда исключается из программы, к примеру, его не было в сезонах-2014/15, 2016/17, 2020/21 и 2021/22.

Команды НБА в разные годы приглашают различное количество игроков. Не все из них приезжают на комбайн, а некоторые игроки не выполняют тесты полностью. За 22 сезона было приглашено 1469 игроков, 99 (6,7%) человек пропустили один или более тестов, 148 (10%) игроков тесты не проходили или вообще отсутствовали. Само собой, не все игроки, принимавшие участие в драфт-комбайнах, были задрафтованы.

Для отслеживания динамики результатов я сравнивал лучшие, худшие и средние показатели за каждый сезон отдельно, а также за временной промежуток в десять лет — соответственно, 2000-2009, 2010-2019 и 2020-2021. Уникальные атлеты, которые показывали фантастические результаты и устанавливали рекорды в отдельных тестах, появлялись в нулевых, десятых и в двадцатых годах, поэтому для оценки показателей за долгий промежуток времени сравнивались результаты всех игроков, сдающих определенный тест, и выводились средние значения, а также оценивались худшие результаты.

Перейдём к разбору результатов.

LANE AGILITY TIME / «Квадрат»/«Прямоугольник»

Лучший результат: 9.65 сек. Сезон-2001/02

Худший результат: 14.45 сек. Сезон-2002/03

Лучший результат, как и худший, был показан в начале нулевых. Если проанализировать все показатели, то видно, что уровень подвижности игроков и их координационные способности улучшаются. Разбег между результатами уже не такой значительный, как было раньше, средние показатели всех игроков также растут.

В сезонах 2000-2009 средние результаты на 1,68% хуже, чем те, что были показаны после 2020 года, а в 2010-2019 годах они уступают последним 0,53%.

SHUTTLE RUN / Латеральные перемещения

Лучший результат: 2.22 сек. Сезон-2020/21

Худший результат: 3.76 сек. Сезон-2019/20

В этом тесте также видна положительная динамика, разница между средними показателями в первые годы и в последние — 5,84%. Можно ожидать улучшение средних показателей в будущем , т.к. классических малоподвижных «больших» становится все меньше, а их низкие результаты сильно отражались на средних значениях.

THREE QUARTER SPRINT / Спринт на 20 метров

Лучший результат: 2.91 сек. Сезон-2001/02

Худший результат: 3.81 сек. Сезон-2012/13

Исходя из скоростных тестирований, видно, что игроки становятся быстрее и быстрее . Хотя здесь мы и не видим резких скачков. Как и в предыдущем тесте, общие средние значения сильно завязаны на самых медленных игроках. Учитывая то, что в лиге есть динамика увеличения скорости игры и универсализации игроков, медленные и малоподвижные игроки будут отсеиваться, их перестанут приглашать.

Относительно последних двух сезонов, разница между средними результатами в сезонах 2000-2009 составляет 1,87%, в 2010-2019 — 2,18%.

STANDING VERTICAL LEAP / Вертикальный прыжок с двух ног с места

Лучший результат: 104.1 см. Сезон-2021/22

Худший результат: 48.2 см. Сезон-2003/04

Самый лакомый кусочек разборов — это прыжки. Все хотят выше прыгать, ставить сверху, затем исполнять сложные данки и т.д. НБА — не исключение. Способность высоко, резко и повторно выпрыгивать очень заметно отражается на выполнении баскетбольных действий и элементов — начиная от бросков, заканчивая блоками и подборами.

Если сравнивать с сезонами 2020-2021, то отличия между средними результатами в сезонах 2000-2009 составляют 4,65%, а в 2010-2019 — 2,33%.

MAX VERTICAL LEAP / Вертикальный прыжок с разбега с одной/двух ног (выбор игрока)

Лучший результат: 121.9 см. Сезон-2021/22

Худший результат: 53.3 см. Сезон-2000/01

В прыжковых тестах средние результаты разнятся сильнее всего — это показывает, что игроки активнее всего прогрессируют в этом направлении. Худшие результаты значительно улучшаются с годами, что говорит об общем увеличении прыжка даже для наименее физически одаренных атлетов.

В отличие от вертикального прыжка с места, максимальный вертикальный прыжок с разбега сильно зависит не только от силы и взрывной силы ног, но и от техники и навыка. Гладкость и эффективность движения приходит вместе с тренировками. Рост результатов подтверждает то, что игроки уделяют этому все больше внимания.

Средние результаты в сезонах 2000-2009 были хуже на 8,49%, в 2010-2019 — 3,56% по сравнению с сезонами 2020-2021.

MAX BENCH PRESS / Жим штанги лежа 84кг на максимальное количество повторений

Лучший результат: 27 повторений. Сезон-2003/04

Худший результат: 0 повторений. Такой показатель был практически во всех сезонах.

Единственный тест, где лучшие и средние показатели уменьшаются на протяжении времени. Разница между двумя десятилетиями составляет 15,2%. Это не обязательно говорит о том, что игроки становятся слабее в силовом плане, но они теперь меньше внимания уделяют жиму лежа, а больше — непосредственно тем вещам, которые они делают на площадке.

Какой здесь можно сделать вывод? Очевидно, что физические способности игроков растут, они становятся быстрее, сильнее, выносливее, становятся более координированными. Этому способствует тот факт, что современные атлеты в принципе больше работают над общей и специальной физической подготовкой, также позитивно сказывается работа с отягощениями. Много внимания уделяется прыжкам и перемещениям. Могу предположить, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Скорее всего, в сезонах 2020-2030 общие показатели тестирований также продолжат улучшаться, и будут поставлены новые рекорды.

Это может быть связано с двумя вещами. Во-первых, отбор приглашаемых игроков становится более качественным.

Во-вторых, философия тренировок в клубах и командах меняется. Помимо баскетбольных тренировок, спортсмены много времени уделяют развитию силовых, скоростных, координационных и кондиционных способностей.

Так что если молодые игроки хотят быть конкурентоспособными на любом уровне, то не нужно забывать о тренировках двигательных качеств, нужно подходить к этому грамотно и структурированно. Также необходимо стремиться переносить все улучшенные качества непосредственно на площадку и применять их во время тренировок и игр. Игрок может двигаться быстрее в тестируемых движениях, но при этом в играх продолжать двигаться гораздо медленнее своего реального потенциала. Когда это изменится, сразу же поменяется и качество игровых действий.

Статью подготовил Марк Попов специально для «Перехвата». Подписывайтесь на Марка в Instagram или на «Перехват» там же.

Фото: nba.com; REUTERS/David Banks/USA TODAY Sports