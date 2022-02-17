«Суперлига может питать талантами всю Россию». Интервью с Евгением Пашутиным

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В середине декабря Евгений Пашутин покинул «Локомотив» и уже через две недели тренер нашел себе новый клуб — екатеринбургский «Уралмаш». Так один из самых успешных российских специалистов снова встретился лицом к лицу с Суперлигой (он играл там с экспериментальной сборной России), а Единая лига ВТБ осталась без российских главных тренеров.

«Перехват» поговорил с Евгением Пашутиным о переезде в Екатеринбург, уровне Суперлиги и о том, как так получилось, что главный российский турнир остался без российских тренеров.

— Евгений Юрьевич, со стороны кажется, что вы даже не замечаете сопротивления в Суперлиге. Семь побед подряд…

— Просто «Уралмаш» очень хорошо укомплектован. Мы обсуждали цели клуба с руководством, когда я только приехал в Екатеринбург, и мы друг друга поняли и с президентом, и с генеральным менеджером. У нас собраны опытные и мотивированные ребята, у них горят глаза. Посмотрите на наш состав: Глазунов — MVP Суперлиги, Захаров, Балашов, Кривошеев, Григорьев выступали в Единой лиге ВТБ, Кондаков и Михеев хорошо играли в ЦСКА-2, Писклов серебряный призер Олимпиады, Писарчук отличный центровой, Евстигнеев кандидат в сборную, легионеры тоже очень сильные, хорошая молодежь. У нас сплав опыта и молодости, все физически готовы играть. У нас отличный ростер.

Плюс, мы на тренировках много работаем над активными формами защиты, над агрессией, над переходом из обороны в нападение, добавили скорости. Ребята все это приняли, им нравится. У нас игроки-универсалы, которые могут закрывать несколько позиций, мы варьируем состав, ротация поэтому широкая. Но самое главное — это отношение ребят. У них отличный характер, все объединились и понимают, что впереди серьезные матчи. Сейчас мы делаем только первые шаги, они в правильном направлении, но нам еще нужно совершенствовать защиту, добавлять в этом компоненте, работать над коммуникациями в команде и движением мяча.

Мы далеко вперед не смотрим, самая важная — это следующая игра. Сейчас была небольшая пауза, и это отличная возможность залечить болячки, провести такой мини-сбор, как будто бы предсезонку, и теперь мы готовы ко второй части чемпионата.

— А сложно было перестроиться? Вы же никогда раньше не работали в Суперлиге…

— Уровень Суперлиги сильно вырос в последние годы. Причем и организационно тоже — те же трансляции есть, освещение, все на уровне. Поэтому я не чувствую большой разницы.

Тем более, работать в «Уралмаше» — это престижно. Из этого клубы вышли Сергей Белов, Анатолий Мышкин, Станислав Еремин, Александр Кандель. Это звезды европейского баскетбола, Белов вообще в Зале Славы. Так что тут богатые традиции, и мне хочется помочь клубу заявить о себе уже в новой эре. На Урале очень много талантливых ребят, которые что раньше, что сейчас доказывают свою состоятельность на самом высоком уровне.

Поэтому, повторюсь, Суперлига сильно прибавила. Перестроиться было не очень сложно. Здесь приятно работать, это такой плацдарм для российских игроков — и даже не только молодых, а и тех, кому сейчас 25, 26, 27 лет. Суперлига может питать талантами всю Россию. Мы видим это, например, по Кириллу Писклову, который из «Уралмаша» попал в сборную по баскетболу 3х3 и стал серебряным медалистом на Олимпиаде в Токио.

Так что руководители клубов могут даже стратегически рассматривать Суперлигу. В этом году поднялся уровень команд, мы это видим, конкуренция обострилась. Все матчи кость в кость. Я верю, что здесь могут воспитываться новые и новые кадры для сборной. В советские времена так же ведь и было — многие вышли из Первой лиги, те же Валерий Тихоненко, Олег Мелещенко, Юрий Жуканенко. И вторая сборная была — первая у Гомельского, вторая у Обухова. Кто не попадал в первую сборную, шли во вторую. Мне кажется, в Суперлиге можно сформировать такую же вторую сборную, лучшие ребята из которой могли бы попадать в первую.

Что же до меня, то я себя чувствую здесь отлично. Мы своей игрой стараемся доказать, что достойны играть в Единой лиге. Считаю, что восемь российских команд — это слишком мало, надо хотя бы 12.

— Вы говорили, что вы обсуждали с руководством цели на предстоящий сезон. Было ли в планах Виктора Ганиенко выступать в Единой лиге?

— Наверное, это вопрос все же к Виктору Владимировичу, но он — максималист. Он очень любит баскетбол и все делает для команды, для того, чтобы «Уралмаш» был кандидатом на вступление в Единую лигу. На Урале любят баскетбол, команда у нас достойная. Поэтому дальше это вопросы к губернатору и министру спорта.

— Когда мы с Виктором Владимировичем разговаривали, он рассказал о том, как отбирал игроков — еще с прежним тренером «Уралмаша» Борисом Ливановым. Вот цитата: «... я вроде как обещал ему Соколова… Соколова! Диму Соколова. Я ему сразу сказал: «Давай Диму Соколова из «Уральских пельменей» возьмем. Весело же будет». Потом он сказал, что ему надо Ермоловича. А мне надо Якубовича!» Вот еще одна цитата: «Если я приглашаю игрока, то никогда не дам его отцепить». У вас с Ганиенко был разговор о потенциальных трансферах и готовы ли вы работать в условиях, когда трансферная кампания определяется не только вами, но и лично президентом?

— Абсолютно готов, это нормальная практика. Все клубы Единой лиги так же действуют много лет. Конечно, руководство работает совместно с главным тренером, но последнее слово за руководством. Тем более, Виктор Владимирович отлично разбирается, сам играет в баскетбол и знает эту игру досконально. У нас очень хорошо укомплектована команда, и мы готовы этим ростером сражаться за поставленные цели и задачи.

А трансферная кампания на лето уже будет обсуждаться в процессе. Пока что у нас качественные игроки на каждой позиции.

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— Насколько я слышал, это не «Уралмаш» предложил вам контракт, а ваш агент Вадим Михалевский позвонил Виктору Ганиенко и предложил вашу кандидатуру. Выходит, это вы дали зеленый свет на работу в Суперлиге. Вам не было страшно?

— Нам не может быть страшно, мы прошли 90-е (смеется). Не криминальные, а спортивные 90-е, где были проблемы с зарплатами, с финансированием. Мы играли 1992-1993 годы за «Автодор», а чемпионат России состоял из четырех команд. Мы тогда сражались, доказывали игрой, и это тоже был такой вызов. Поэтому страха вообще никакого нет, если ты профессионал, то ты профессионал везде. Напротив, это вызов, нужно прийти и доказать своей работой, на что ты способен. Поднять уровень турнира, заставить всех обратить внимание на команду «Уралмаш».

А Вадиму Михалевскому я очень благодарен. Он опытный агент, их тандем с Обрадом Фимичем один из самых сильных в России. Так что да, вы все правильно говорите, изначально от нас исходило желание работать в «Уралмаше».

— Когда вы только перешли в «Уралмаш», я видел, как болельщики шутили, мол, как это Евгений Пашутин будет играть без легионеров. Но нормально же играете?

— Мы и сборную тренировали — и молодежную U20, и основную. И ассистентом я работал у Блатта в сборной 4 года. У меня вообще никаких проблем нет с россиянами. Просто если в клубе 9 легионеров, как их не использовать? А я сам россиянин, мне с россиянами лучше удается найти контакт и общий язык. Но и с легионерами тоже никаких проблем никогда не испытывал.

— Есть какие-то вещи, которые вас в Суперлиге удивили?

— Видно, что организация Суперлиги на высоком уровне. Я повторяюсь, но это тк и есть. Судьи тоже высококвалифицированные, многие в Единой лиге работают. Видно, что федерация контролирует это направление. Организация матчей хорошая, мы играем в зале, где женский УГМК проводит игры Евролиги. Виктор Владимирович очень следит за условиями — игровой зал, тренировочный, тренажерный зал у нас доступен 24/7 вообще. У ребят есть возможность и форму поддерживать, и работать над собой. Так что это действительно первое, что бросается в глаза, когда ты приезжаешь работать в Суперлигу.

Плюс, уровень команд сильно вырос — вот это вторая вещь, которую замечаешь.

— В Суперлигу переходят все больше заслуженных ветеранов — Мозгов, Григорьев, недавно здесь играли Лиходей и Вяльцев, теперь и вы работаете в этом турнире. Думаете, это больше говорит о том, что уровень Суперлиги растет, а не о том, что в Единой лиге просто осталось меньше рабочих мест и люди оттуда не находят для себя другого выхода?

— Абсолютно верно, это больше говорит об уровне Суперлиги.

— Если, чисто гипотетически, «Уралмаш» поместить в Единую лигу прямо сейчас, зацепитесь за плей-офф?

— Я думаю, однозначно поборолись бы. «Уралмаш» сейчас не слабее «Калева», «Зелена Гуры», «Цмоки», «Астаны» и «Енисея». Я недавно смотрел игру «Цмоки» — «Енисей», там Минск вернулся с огромного минуса и взял матч. Думаю, что «Уралмаш» по составу сейчас не слабее вот этих пяти команд. В «Нижнем Новгороде» тоже все ребята молодые, по духу и по физическим кондициям мы не слабее «Нижнего». Не говорю, что мы бы выиграли все игры, но мы бы точно дали бой и могли бороться за победу прямо сейчас, с сегодняшним составом. Ну и с лидерами Единой лиги проявили бы характер. За 7-9 места уже сегодня мы могли бы бороться, я уверен. Не хочу никого унижать, но наш уровень действительно сейчас такой.

— В Единой лиге после вашего ухода не осталось российских тренеров...

— Абсолютно спокойно к этому отношусь. Как бывший спортсмен и как тренер, скажу, что надо свое место под солнцем доказывать не разговорами и не нытьем, а на площадке — игрой и результатом. Да, такая ситуация сложилась, она есть, но российским специалистам не нужно посыпать голову пеплом, напротив, надо доказывать, что они как минимум не хуже. Учиться на своих ошибках, набираться опыта в Суперлиге, ездить на семинары и так далее.

Когда я тренировал в Италии, в «Канту», там невозможно тренировать, если ты не выиграл какой-нибудь европейский кубок и не попал в призеры с какой-нибудь сборной. В Испании такая же ситуация. Например, в России подобный отбор прошли бы три тренера — Итудис дважды выигрывал Евролигу, Паскуаль тоже брал титул с «Барселоной», а Перасович побеждал в Еврокубке.

В США, как мы видим, очень уважаемые специалисты Мессина и Скариоло работали только ассистентами, Обрадович туда даже не ездил. Лига защищает американских тренеров. В «Реале» испанец Пабло Ласо, хотя боссы «Реала», наверное, могли бы купить любого тренера, которого хотели. Мне кажется, что есть какая-то испанская гордость, что ли, какой-то профсоюз. У нас такого нет.

Ну и мы, российские тренеры, тоже должны соответствовать. Тем более, у нас есть кадры. Есть Сергей Базаревич, который два раза выигрывал Кубок ФИБА, есть Андрей Мальцев, который обыгрывал «Реал» и воспитал много молодых игроков, есть Василий Карасев, который выигрывал Универсиаду и занимал третье место в Единой лиге. Сейчас «Зенит» без Карасева почти там же. Молодые тренеры есть, Роман Семернинов очень перспективный специалист, Антон Юдин, много лет работающий в ЦСКА, Захар Пашутин с «Локо» выигрывал Еврокубок и возглавлял сборную U20 и питерский «Спартак», завоевывал серебряные медали Суперлиги. Есть Дмитрий Шакулин, Олег Мелещенко, Владимир Анциферов, Владислав Коновалов. В Суперлиге сегодня работают Грачев, который выигрывал дважды Суперлигу и побеждал в Кубке, Лобанов, Рауд. Все они знают английский, знают тактику, психологию и способны работать на самом высоком уровне.

— Ваш сын остался работать в «Локо». Это было его желание?

— У Романа Евгеньевича контракт, у него семья в Краснодаре, сын недавно родился. Он много лет работал ассистентом тренера, скаутом, анализировал игры, летал в Барселону на учебу два года подряд, но потом переквалифицировался, последние годы работает менеджером команды. У него современное мышление, знает язык, знает компьютер. Думаю, что он хорошо работал и хорошо себя проявлял, поэтому ему просто предложили остаться. Мы же с «Локомотивом» расстались, но остались в хороших отношениях. Так что Роме только удачи!

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Фото: БК «Уралмаш»