В Академии НБА теперь есть русский баскетболист. Такого никогда не было

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Российский центровой Ярослав Нягу в этом сезоне играет в Глобальной академии НБА. Летом 2021 года его приглашали испанские, немецкие, французские команды, участники Евролиги и Еврокубка, звали американские колледжи из NCAA, но Нягу выбрал академию в Австралии.

Какие там условия, чем это место уникально и что дает своим игрокам — в новом ролике на YouTube-канале «Перехват».

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Ярослав Нягу родился в сентябре 2003 года в Ростове-на-Дону. Его папа раньше занимался плаванием, и не просто занимался, а стал мастером спорта. Помимо плавания, Сергей Нягу — еще и мастер спорта по дзюдо.

Внимание, вопрос: на какой вид спорта папа отдал сына? Времени на подумать нет — три, два один… Да, вы правы — на плавание. И на дзюдо!

Но все изменилось, когда в первом классе Ярослав пошел на баскетбол. Тогда в класс пришел тренер и спросил, кто хотел бы прийти поиграть на пробную тренировку. Мальчик пришел домой, рассказал родителям, а те сказали: «Ну, попробуй». Вернее, на том, чтобы попробовать, настояли дедушка с бабушкой, и вот так Ярослав оказался на баскетболе.

Ярослав: «Пришел на первую тренировку. Сначала просто занимался, не думал о том, что так будет получаться. Потом в третий класс я переехал в Краснодар, и надо было искать там тренера. Так получилось, что связались с тренером из «Локомотива», который молодежью занимался, и так я на листок попал к «Локомотиву». И потом уже, когда вырос, мне исполнилось 14 лет и можно было идти в интернат, то я, можно сказать, окончательно попал в систему».

Сергей: «Мы приехали в Краснодар. Он занимался баскетболом, у него все получалось, ему нравилось. И плаванием параллельно, до седьмого класса занимался плаванием. То есть, мы приехали, начали искать тренера, нашли несколько тренеров, было далеко ездить. Стадионы «Спартак» и «Труд» были рядом с нами, там один тренер был, Евгений Владимирович, и вот мы попали к нему. И у него занимались, получается, до седьмого класса. Его уже потом заметили тренеры «Локомотива».

С детства график Ярослава был расписан буквально по часам: утром — тренировка, после нее школа, после школы — вечерняя тренировка. Дом, сон, и все по новой.

Сергей: «Я, как профессиональный спортсмен, всю жизнь видя его габариты, рост в том возрасте, понимал, что надо заниматься спортом. Он параллельно занимался плаванием и баскетболом, и наступил момент, когда я поставил его перед выбором. Ну и он в принципе сам сказал: «Я буду заниматься баскетболом, я хочу, мне нравится, больше ничем не хочу заниматься». Это вот как раз было 6-7 класс, примерно в это время он решил, что пойдет по этой стезе. Я, в принципе, только за».

Ярослав был упорным ребенком. Он постепенно выходил на первые роли в молодежной команде, а в 2021 году даже поучаствовал вместе с ней в юношеской Евролиге. Смотрелся там отлично, был одним из лидеров и… привлек к себе внимание европейских команд.

Как раз в это время Ярослав оканчивал школу и начинал думать, в каком направлении развивать свою карьеру. В России права на него принадлежат «Локомотиву», поэтому здесь он ограниченно свободный агент. Но ведь можно уехать из России…

У Нягу были предложения от испанских, французских, немецких команд, от участников Евролиги и Еврокубка. Помимо этого, звали американские колледжи.

С последними были две проблемы: первая — ни один из колледжей не сравнится с топовыми европейскими системами подготовки; вторая — Нягу не очень хорошо владел английским. В университетах говорили, что это вообще не вопрос, что со всем помогут, но для поступления нужно сдать экзамен по английскому по видеосвязи, и вот с этим помочь никто не сможет. Поэтому предложения из NCAA можно было всерьез не рассматривать.

Ярослав рассматривал Европу, пока ему не позвонил его представитель и не рассказал, что есть интерес из… Австралии. Из академии НБА. Оказалось, что скауты академии давно за ним следят, знают его возможности и приглашают в Канберру.

Ярослав: «Это как спасательный круг был для меня. Потому что сначала мы выбирали между Испанией, Америкой и тем, чтобы остаться в России. Нам было понятно, что в Америке я не смогу учиться в университетах, потому что английский был нулевого уровня. Европа — в принципе, то же самое, только там еще и контракт на 5 лет. И пока мы думали, появился вариант с Австралией. Можно сказать, как в лагерь сюда приехал. Никакого контракта, можешь уйти когда хочешь, и английский я смогу подтянуть, чтобы в дальнейшем либо в Европу, либо в Америку ехать. Получилось, что это идеальный вариант для меня».

Сергей: «Чувства смешанные были — переживания, далеко, коронавирус… Очень далеко! Но я на сегодняшний день ни о чем не жалею, прекрасное решение. Это огромный опыт — и для баскетбольного развития, и для становления человека как личности, для развития его психики, навыков языка. В первую очередь, конечно, баскетбольные навыки, но и все остальное в довесок. Огромный опыт, ни о чем не сожалению, только рад, что так все получилось.

Немного там другой подход в тренировках, все на положительных эмоциях, на поддержке. Ну, другое полушарие, атмосфера. Тренировки нравятся, все хорошо, развивается. Очень, по его словам, хорошие ребята, с кем проходил спарринг, с кем можно было развивать свои навыки игры. Квалифицированные сотрудники. В общем, уровень. Академия НБА — название говорит само за себя».

Давайте разбираться, что же это за зверь такой — Глобальная академия НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация озаботилась строительством своих академий пять лет назад. Сегодня функционируют шесть таких центров: два в Китае, по одному в Мексике, Сенегале, Индии и Австралии. Лига предоставляет академиям тренеров, скаутов, специалистов по физической подготовке, делится программами и отправляет технические приборы. Словом, содержит академии на высшем уровне.

Официально об этом нигде не сказано, но китайские и индийская академии по большей части занимаются тем, что продвигают вид спорта как таковой. Ассоциация вкладывает в содержание этих академий миллионы долларов, но само присутствие организации на национальных рынках приносит еще больше. Реальным поиском талантов занимаются в академиях, которые располагаются в Латинской Америке и в Африке.

На вершине всех этих академий находится австралийская NBA Global Academy. Туда попадают самые талантливые ребята из всех других академий, а также наиболее перспективные австралийцы.

По идее, туда же должны отправляться и самые многообещающие европейцы. Но с ними все чуть сложнее. Дело в том, что всех более-менее талантливых игроков из Старого Света очень быстро расхватывают клубы и их системы подготовки. Выбор понятен: в клубах им предлагают какие-то деньги, а иногда даже и не какие-то, а серьезную зарплату. При таких условиях нет смысла ехать в Австралию, ведь прогрессировать можно и в Европе.

Поэтому в Global Academy долгое время фокусировались на талантах из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и некоторых других частей света. До Нягу там не было не только русских, но и даже европейцев. Тем удивительнее эта история.

Ярослав: «Когда я приехал, я на карантине сидел 15 дней, наверное. Вообще у них обычно сидят 7 дней, но потом узнали, что, когда я прилетел в Австралию, рядом со мной сидел человек, у которого корону нашли. Мне еще 7 дней карантина дали, то есть я сначала 15 дней просто сидел в одной комнате. Мне там приносили еду. А, кстати, чемодан мой потеряли, пока я летел. То есть я еще и без вещей вообще был. Но мне, в принципе, принесли все вещи, экипировку академии на второй день, принесли мне тренажеры, резинки, гантели.

Потом, когда я вышел с карантина, все ребята разъехались по домам, у них каникулы были. Кто-то в Америку уехал играть, университеты смотреть. Потом, наверное, еще остаток декабря, дней 15, я просто тренировался с одним пацаном, он из Катара приехал, и одним тренером. У нас индивидуальные были тренировки. потом приехали два китайца, австралийцы потихоньку начали подтягиваться, и нас повезли в небольшое путешествие. Ездили на всякие пляжи, нам показывали места, где жили австралийские аборигены. Интересно было. Дом сняли очень большой, я даже не ожидал. Я думал, мы будем жить в каких-то конурах. Мы поехали туда на 10 дней.

Когда мы вернулись, половина пацанов тоже вернулись. У нас потихоньку начались тренировки, похожие на основные. Тренеры начали подтягиваться потихоньку. Потом, когда все собрались, для меня это было неожиданно, что на одной тренировке 30 человек. Я сначала не понимал, как тренерам успевать кого-то развивать, когда 30 человек, по факту даже пять на пять поиграть тяжело. Но тут все очень быстро, перерывы нам дают по 30 секунд, попить воды — бегом-бегом, потом обратно. Все бегом, ходить вообще нельзя. Игра в этом плане тоже очень сильно отличается от российского баскетбола, тут все очень быстро. Первые тренировки я вообще стоял: «Как я сейчас буду так бегать?» Очень непривычно было».

Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, как Ярослав общался с партнерами по команде, если он совсем не говорил по-английски. Нукак… Жестами, отдельными фразами и гугл-переводчиком.

Отдельные баскетбольные термины он знал. Плюс, тренеры дали ему тетрадь, чтобы он записывал в нее какие-то моменты, которые касались лексики на тренировках — с тем, чтобы что-то объяснить, особых проблем не возникало.

Ярослав: «Занятия начались в конце декабря, наверное. У меня было 2-3 занятия в неделю, по 2 часа одно занятие. Сначала занятия были непонятные, я больше учился от того, что разговаривал с пацанами, старался. Они говорят слово, я его не понимаю, перевожу и запоминаю. Больше от этого. Потом ко мне начал приезжать учитель, который знает русский. Сам он из Австралии, но у него жена из Грозного. Мы с ним начали учиться, и после этого прогресс было видно. Конечно, не так, как хотелось бы, потому что тренировки, усталость, и усердно заниматься английским тоже тяжело. Но я уже все понимаю на тренировках, могу донести, что мне надо. Возможно, не идеальным английским, но что я хочу, уже могу донести».

У Ярослава сейчас 5 занятий в неделю — по 2 часа каждое. Отдых — только в субботу и воскресенье. Учитывая график тренировок, это довольно тяжело, но Нягу справляется.

Ярослав: «Тут, можно сказать, постоянно английский. Иногда даже, когда я только начинал учить, я так устал обдумывать каждое слово, что оно значит, что я просто несколько дней ходил, молчал, ничего не говорил, кивал. Уже думал, что надо начинать русскому их учить».

Академия работает на территории Centre of Excellence. Это Центр передового опыта, который функционирует при Австралийском институте спорта — главном спортивном заведении страны. Его выпускниками в разные годы становились Эндрю Богут, Мэттью Деллаведова, Джо Инглс, Патти Миллс, Дэвид Андерсен, Райан Брокхофф, Джошуа Гидди и почти любой австралийский топовый спортсмен.

Так как игроки могут пользоваться тем же, что доступно австралийским олимпийцам, большинству профессиональных баскетбольных клубов — не только в России, но и вообще — даже не снились такие условия.

Ярослав: «У нас есть бассейны с ледяной, с горячей водой, есть бассейн, где ты ходишь против течения. Беговые дорожки, еще какие-то штуки, я даже не знаю ,что это, на какие-то космические похоже. И это все в открытом доступе. Бассейн обычный, олимпийский. Тренажерный зал постоянно открыт, все максимально приближено к самым лучшим условиям».

Проживание — в отдельных коттеджах на территории центра, вход — по чипам, по протоколам НБА с учетом COVID-безопасности. Питание адаптировано под игроков — под всевозможные аллергии, непереносимости и так далее. И, опять же, доступ к холодильнику с едой — 24/7.

В центре делают упор на развитие тела и навыков. Игроки на тренировках работают со специальными датчиками сердцебиения, которые отслеживают пульс и остальные показатели. Потом все это суммируется, заносится в специальное приложение и вырабатывается персональный тренировочный график.

Выходит, что есть командные тренировки, а есть индивидуальные — и эти индивидуальные программы разрабатывают исходя из готовности тел спортсменов к определенным нагрузкам. Но если вдруг кому-то нагрузка кажется недостаточной, то доступ в зал — 24/7.

За каждым игроком закрепляются специалисты, которые все это отслеживают, а также есть общий куратор, который следит за всеми. Они строят программы по развитию физических навыков, атлетизма, определяют кардионагрузки, прописывают индивидуальные пищевые добавки и разрабатывают диеты.

Там ставят технику бега и технику прыжка. Чтобы игроков потом не в НБА переучивали, как одного большого парня из «Нового Орлеана», а чтобы сразу приехать в лигу и все уметь. Кросс-трейнинг, чтобы укрепить тело, и занятия на песке, чтобы сделать более прочными связки и суставы. Вдобавок — изучение психологии и физиологии, чтобы понимать, как работать с собственным телом.

А еще в академии следят за ментальным здоровьем. На базе есть психолог, и это важно, ведь Австралия — обособленный континент, следовательно, дом большинства игроков — за океаном. Чтобы помочь им справиться с психологической нагрузкой, есть специально обученные врачи. С игроками беседуют, помогают и отпускают на каникулы.

Помимо этого, в академии есть нетрадиционные для баскетбола вещи. Расскажи об этом кому-то в России — засмеют, но в академии парни занимаются медитацией, йогой, а перед каждой тренировкой ложатся на коврики и… слушают музыку, слушают себя, свое тело и настраиваются на работу.

Ярослав: «Наверное, самое главное отличие в том, что тренерам тут не нужны победы. То есть, у нас нет такого, что кто-то меньше играет, кто-то больше. Если мы едем на игру, каждый играет строго до минуты. Все получают одинаковое время, нет таких, кто сидит и ничего не делает. Это, наверное, самое главное. И разрешают делать почти все, что ты хочешь. Если ты большой без броска и бросишь «трешку», то ты не сядешь на скамейку и не будешь сидеть до конца игры. Это самое большое отличие от российских клубов, никто никому не должен».

У членов академии есть и выходные. В полдень субботы заканчивается тренировка, и вплоть до понедельника их стараются не трогать.

Ярослав: «В субботу утром заканчивается тренировка, наверное, к 12 утра, и остаток субботы и воскресенье у нас выходные, мы можем делать что хотим. Особо не следят, что мы на выходных делаем, главное, чтобы не убились. Люди тут слишком какие-то добрые, я когда только приехал, я не понимал, они прикалываются надо мной или что. Совсем другое какое-то поведение, отношение у людей. Они понимали, что я не знаю английский, мне все помогали, абсолютно все. Все постоянно ходят, улыбаются, шутят, даже подозрительно как-то все добрые».

Что же до графика игроков академии по ходу недели, то он очень загружен. Понедельник — две тренировки и школа, вторник — то же самое, среда — тренировка, процедуры и матч, четверг — две тренировки, школа и качалка, пятница — тоже, в субботу — тренировка с качалкой.

Лимита на пребывание в академии не существует, то есть никакой контракт Ярослав Нягу не подписывал. Он может покинуть академию, когда сам посчитает нужным — как в этом году, так и позже. И сможет выбирать: NCAA, драфт НБА, Европа или даже снова Россия.

Пока что самым логичным кажется вариант с американским колледжем, потому что Ярослава звали к себе многие топовые программы. Но, в любом случае, пока что говорить об этом слишком рано.

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Фото: Личный архив Ярослава Нягу; lokobasket.com