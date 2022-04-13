Какой же Кевин де Брюйне крутой и разный: есть версия, похожая на Бекхэма, есть – на Озила, есть – на Кафу

Сочетает все.

Три года назад Роберто Мартинес предпринял, пожалуй, лучшую попытку передать величие Кевина де Брюйне:

«Тяжело дать точное описание его таланту, но я никогда не работал с плеймейкером, который работает быстрее, чем сама игра. Обычно плеймейкеры замедляют темп и берут пару секунд на решение и поиск адресата. Кевин видит футбол иначе. Он самый динамичный плеймейкер в футболе. Именно интенсивность делает его настолько уникальным.

Кевин не работает внутри систем, он работает в пространствах и зонах. Сначала шикарно их находит, а потом блестяще исполняет пас. Технически он тоже здорово одарен. Как правило, талант не идет в одном ряду с физикой и интенсивностью. Но Кевин обладает всеми этими качествами. Не встречал игрока, который бы так точно пасовал в контратаках или переходных эпизодах».

Старт Бельгии на ЧМ – наш шанс детальнее разобраться в уникальности КДБ. Для этого мы подобрали трех легендарных игроков прошлого, с которыми Кевина роднит конкретный навык или прием. Разноплановость этих игроков (есть крайний защитник, вингер и десятка) свидетельствуют о главном: Де Брюйне сочетает абсолютно несочетаемые качества.

Версия КДБ, похожая на Кафу: резкие подключения по флангу и убойная передача в штрафную (какая – загадка для соперника)

Главная деталь величия Кафу – перед запуском взрослой карьеры его опустили из полузащиты в оборону. Бразилец сопротивлялся, но, как завещал Йохан Кройфф, сделал из недостатка преимущество. В случае Кафу оно выражалось в неожиданных рывках в атаку, за которые в «Роме» его прозвали электричкой. Когда Андреа Пирло включил бразильца в команду мечты, то назвал его трендсеттором – игроком, который задал моду на атакующих фулбеков.

Большой объем легких не только делал из Кафу угрозу в атаке, но и причинял боль соперникам, которые пытались его нейтрализовать. В конце 90-х – начале 2000-х вингеры еще не были такими дисциплинированными, как сейчас – частенько засматривались на мяч или попросту не опускались в защиту. Кафу пользовался свободой. Пару лет назад соцсети «Ромы» разошлись роликом, где команда забивает сумасшедшие голы, но при этом игнорирует совершенно неприкрытого бразильца (который еще и забавно бесится из-за игнора). Лишний раз подчеркнуло то, насколько уникален Кафу был для своей эпохи.

С легендарным бразильцем КДБ роднят именно рывки. Кевин не играет крайнего защитника, но подключается в схожем стиле. Причина – в «Сити» просто-напросто нет классических фулбеков типажа Кафу. Кайл Уокер, игравший в аналогичной манере за «Тоттенхэм», признавался, что после трансфера ему пришлось эволюционировать в более сдержанного защитника (тот самый ложный фулбек) – чтобы помогать с розыгрышем мяча, а потом срывать контратаки соперника.

В итоге подключения в манере Кафу переданы игрокам атаки или, как описывал свою роль КДБ, свободным восьмеркам. Среди них Кевин, пожалуй, лучший в плане рывков. Недавно это здорово подчеркнул Пеп Гвардиола, сравнив бельгийца с Бернарду:

«Чтобы оставаться на топ-уровне, Кевину нужна динамика. Он не может просто держать позицию, чтобы показывать свой талант. Его качества раскрываются, только когда он в движении – конкретно, когда смещается ближе к правому флангу или врывается в штрафную. Он не такой, как Бернарду, который любит принимать мяч в ноги и далее идти на соперника. Кевину нужно движение. Его нельзя приковывать к какой-то одной позиции, а пасовать ему нужно только на ход».

Арсенал Кевина настолько богат, что может отличаться даже типология рывков по флангу. Есть подключения в формате overlap (любимый у Кафу) – когда игрок обегает партнера по внешней стороне:

Есть в формате underlap – когда рывок идет по внутренней:

Какие недостатки соперника оголяет Кевин? Во-первых, классическую недоработку – когда игрок изначально засмотрелся на мяч или же следил, но упустил КДБ на первых метрах и дал ему разогнаться. Во-вторых, несвоевременную передачу игрока – когда соперники не разобрались, кто отвечает за Кевина. В его случае дилемма часто стоит перед опорниками. Приходится решать: либо реагировать на рывок КДБ, но оголять опорную, либо держать опорную, но давать свободу бельгийцу.

Иногда Кевин сочетает оба типа движения. Как пример – игра этого сезона с «Астон Виллой». Сначала КДБ пробовал рывок по внутренней стороне:

Заметив приближение опорника, переключился на внешнее (там и получил свободу):

Обязательным дополнением идут передачи в штрафную. Они у КДБ тоже отличаются – есть навесы, кроссы и катбэки (передачи назад под удар). Помимо точности (о ней выше рассказывал Мартинес), впечатляет и выбор момента.

В интервью Sky Sports бельгиец отмечал, что кроссы использует, когда есть пространство между защитником и вратарем – туда и следует передача. Когда этого пространства нет, Кевин переходит на навесы (дуэль между нападающим и защитником) или катбэки (вратарская закрыта, но появилась зона по центру штрафной).

За счет чтения эпизода Де Брюйне переключается между режимами и манипулирует соперниками. Канонический пример – игра против «Реала» в ЛЧ.

Тут дело развивалось на левом фланге «Сити» (обычно КДБ обостряет справа), а под потенциальный катбэк открывается Рияд Марез. На движение алжирца уже реагирует своим смещением Ферлан Менди:

Заметив движение Менди, КДБ переключается на навес. Габи Жезус воспользовался, оголив зону, которую оставил левый защитник «Мадрида»:

Что происходит, когда защитник не реагирует на открывание под катбэк? Пример из игры с «Ньюкаслом», когда Марез без сопротивления забивает после паса КДБ:

Как видно, возможность выбрать между разными типами передач здорово помогает партнерам – КДБ создает для них идеальные условия. Уникальность Кевина в том, что он способен исполнить любой пас, даже когда его заставляют поменять решение.

Сходство с Бекхэмом – навесы из глубины. И да, это тоже реакция на подстройку соперников

Тут у нас союзник в лице Гари Невилла. Лучший за всю эпоху телевидения эксперт отмечал:

«Мне нравится следить за тактическим противостоянием команд, но когда смотрю за Кевином де Брюйне, будто попадаю под действие гипноза. Сегодня он впечатлил меня навесами. По уровню исполнения был на одном уровне с Дэвидом Бекхэмом и Стивеном Джеррардом. В эпоху АПЛ они лучше всех навешивали с правого фланга.

Перфоманс КДБ заставил меня вернуться во времена Бэкса – я играл с ним на одном фланге, поэтому помню, насколько трудно приходилось соперникам. Как правило, они защищались узко и всегда плотно встречали нас – только чтобы Бэкс не получил мяч в ноги. Ничего не работало. Даже из глубоких позиций его навесы были не от мира сего. КДБ тоже исполняет их из правого полуфланга и на таком же высоком уровне».

Конкретно Невилл вдохновлялся игрой между «Сити» и «Тоттенхэмом» в августе-2019. Она подсветила не только техническое мастерство КДБ, но и масштаб проблем, которые Кевин может причинить разнообразием приемов. В одном матче Де Брюйне исполнил и навес в стиле Бекхэма, и рывок в стиле Кафу:

Сочетание этих приемов – почти неразрешимая дилемма для соперников. Если играть с КДБ плотно, бельгиец может удрать за счет взрывного рывка (стиль Кафу). Если заранее закрыть зону, в которую КДБ любит врываться, Де Брюйне воспользуется свободой и навесит (стиль Бекхэма). «Тоттенхэм» в том матче так и не решил проблему.

Любовь Кевина к навесам и кроссам подчеркивает даже его личный выбор между Криштиану и Месси:

«С кем бы мне хотелось больше сыграть? Пожалуй, выберу Криштиану. Если Месси – плеймейкер, то Роналду ближе к классическому нападающему. Я сам плеймейкер, поэтому мне нужен адресат для передач. Роналду в этом смысле – идеальный помощник. Даже если отправлю навес на три метра выше, чем нужно, он все равно доберется до мяча. С ним в команде у меня будет больше голевых передач».

Зависимость КДБ от наличия форварда, кстати, неплохо подчеркивают именно навесы. С нападающим в команде у Кевина больше шансов найти партнера в штрафной».

С Озилом роднят разрезающие передачи. Перевод на левый фланг подчеркнул этот навык КДБ

Праймовое качество Озила в свое время здорово расписал его партнер по «Арсеналу» Аарон Рэмзи: «Игра Месута состоит из разрезающих передач. Вот что позволяет ему возглавлять чарты лучших ассистентов Европы. У него невероятный талант в плане тайминга – Месут выбирает наилучший момент для паса. Делает передачу очень удобной для партнера – прямо ему в ход».

Оцифровать величие Озила в этом аспекте позволяет статистика. В эпоху Opta немец пять раз входил в тройку лучших игроков своей лиги по передачам вразрез. Дважды – в Ла Лиге (за «Реал»), еще трижды – в АПЛ (за «Арсенал»).

За самими передачами стоит классный выбор позиции. По итогам Евро-2016 Месут был одним из лучших в этом компоненте. Передачи на него отрезали в среднем за матч 63 соперника. Как отмечал создатель модели Штефан Райнартц, Месут буквально заставляет партнеров разрезать линии соперников.

Пиковый отрезок КДБ в этой роли пришелся на спад (и последующий уход из «Сити») Давида Сильвы – Кевина перевели сначала ближе к левому флангу, а затем сделали ложной девяткой с задачей смещаться в эту сторону. Отсюда и уклон в сторону разрезающих передач, а не кроссов. Правше на левом фланге легче отдать за спину, чем навесить в штрафную.

Изменились и характеристики партнеров, которые требуются КДБ. Вместо открываний в штрафной на первый план вышли скорость и игра на грани офсайда. У «Сити» в эпоху без девятки таких было полно. В первую очередь речь про Рахима Стерлинга, Габи Жезуса и Феррана Торреса – последнего Пеп сравнивал с Джейми Варди (лучшим в мире по открываниям за спину).

Приход Эрлинга Холанда добавил КДБ совсем высококлассного специалиста по рывкам. Благодаря сочетанию качеств здорово наказывают соперников, которые решились сыграть против «Сити» смело (или были вынуждены из-за счета). Кевин – за счет открываний, которые отрезают кучу соперников, и разрезающих передач на ход, Эрлинг – за счет рывков.

В этом сезоне мы видим версию Де Брюйне, которая комбинирует все три приема – и Кафу, и Бекхэма, и Озила. Неплохое доказательство – место в европейской десятке по разрезающим передачам, кроссам и в целом передачам в штрафную. Такое же уникальное комбо на континенте только у Йозуа Киммиха, который в силу позиции просто чаще встречается с мячом, чем КДБ (не отменяет похвалы Йозуа, но подчеркивает уровень Кевина). Еще из аргументов – наблюдение Роберто Мартинеса: считает, что Де Брюйне переживает лучший момент в карьере.

Форма Кевина перед ЧМ – отдельный плюс для Бельгии. Из-за старения золотого поколения команда Мартинеса еще сильнее зависит от магии КДБ – прошлый Евро (и особенно матч с Данией) это здорово подсветил. Но сама зависимость от такого игрока не преступление: Де Брюйне можно считать за троих.

Фото: globallookpress.com/Vegard Greut/Keystone Press Agency, IMAGO/Ruben Albarran / PRESSINPH ; Gettyimages.ru/ Ross Kinnaird, Shaun Botterill , Stuart Franklin