«Шаркс» арендовали игрока с репутацией плохого парня

Патрик Марло в «Торонто», Джо Торнтон в резерве с травмой правого колена, а «Шаркс» в обмене с «Баффало» приобрели нападающего, который может улучшить их результативность.

«Сан-Хосе Шаркс» получили Эвандера Кейна из «Баффало Сейбрз» в обмен на условный пик первого раунда драфта 2019 года, условный пик четвертого раунда в 2020 и проспекта Дэнни О’Ригана.

Кейн, четвертый общий пик на драфте 2009 года («Атланта»), в четвертый раз преодолел отметку в 20 заброшенных шайб и ему всего 26 лет. В его активе 20 голов и 20 передач в 61 матче этого сезона, но за 9 лет в НХЛ он ни разу не выходил на лед в плей-офф Кубка Стэнли.

«Это отличная возможность, - сказал Кейн, который дебютирует в SAP Center в среду. – Сказать, что я воодушевлен - это не сказать ничего. С нетерпением жду возможности сыграть в плей-офф, сделаю все, что в моих силах, чтобы мы попали туда и задержались как можно дольше».

Этот обмен определенно идет в разрез со всем, что говорил Даг Уилсон о дедлайне. Весь сезон генеральный менеджер «Шаркс» обещал не отдавать топ-пики или проспектов ради краткосрочной аренды, как в случае с Кейном, который станет неограниченно свободным агентом в июле. Но резкое падение стоимости игрока в преддверии дедлайна обменов НХЛ сыграло свою роль.

По словам Уилсона, условный пик первого раунда, станет пиком второго, если Кейн не подпишет новый контракт с «Сан-Хосе». Если только «Шаркс» не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне, тогда даже в случае выхода Кейна на рынок свободных агентов, «Сейбрз» достанется топ-выбор «акул» в 2019. Еще одно условие касается лотереи: если «Шаркс» не выйдут в плей-офф в этом году, этот пик останется в «Сан-Хосе», а «Баффало» получит свое годом позже.

Кроме того, по условиям сделки, «Шаркс», если захотят, могут отдать «Баффало» пик четвертого раунда на год позже, в 2020-м. Но в этом случае придется пожертвовать более ранним правом выбора и отдать им пик третьего раунда. Так что четвертый в 2020 либо третий в 2021.

Уилсон и Кейн еще не обсуждали возможность продления контракта с игроком. В глазах Уилсона это лето – решающее межсезонье для «Шаркс», у которых будет более $20 миллионов на усиления и переподписания.

«Все дело в навыках, которыми он обладает, в его возрасте. У него есть все, что может пригодиться нам и сейчас, и в будущем, - сказал Уилсон. – Структура этой сделки позволяет нам узнать его, а ему узнать нас. Нам определенно нравится его игра. Сейчас он здесь, мы сможем лучше узнать друг друга, а дальше будем исходить из результата»

«Я еще даже не думал об этом, - в свою очередь сказал Кейн. – Меня обменяли два часа назад. Я стараюсь собрать чемоданы как можно скорее и приехать туда так быстро, насколько это возможно».

Хоть Уилсон говорил об аренде игроков, как о маловероятном решении, он не исключал возможности провести обмен по умеренной, справедливой цене. Вероятно, именно это сыграло роль в обмене Эвандера Кейна.

Даже если в межсезонье Кейн подпишет контракт с другой командой, «Шаркс» будут пользоваться его услугами еще как минимум 19 матчей, не отдавая ни пик первого раунда, ни таких перспективных игроков, как Тимо Майер, Кевин Лабанк и Йоаким Райан. Дэнни О’Риган, проспект, с которым расстались «Шаркс», так и не смог заручиться доверием главного тренера Питера ДеБура и провел сезон где-то между НХЛ и АХЛ.

О’Риган набрал пять очков в 22 матчах НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». В прошлом сезоне он играл за «Барракуду», заработал 58 очков в 63 матчах, и был признан лучшим новичком АХЛ. Кроме того, в активе 24-летнего нападающего 50 результативных баллов в 41 игре за Бостонский университет в 2014-15 в звене со звездой «Сейбрз» Джеком Айкелом.

«Мы думаем, что это действительно честная сделка, - сказал Уилсон, который хотел сохранить выбор «Шаркс» в первом раунде перспективного драфта 2018. – Мы сохранили не только эти пики, но и получили возможность сдвинуть по времени те, которые отдали».

Цена за Кейна, скорее всего, снизилась из-за его проблемного характера, который не раз ставил под угрозу карьеру игрока в НХЛ.

«Виннипег» обменял его в «Баффало» в 2015, после того как он нарушил командный дресс-код, заявившись на утреннюю тренировку в спортивном костюме. Позже защитник «Джетс» Дастин Бафлин швырнул этот костюм в душевую. В результате Кейн пропустил и тренировку команды, и вечерний матч. Первый полный сезон форварда в «Баффало» тоже не обошелся без скандала: 27 декабря 2015 года Кейна обвинили в домогательствах, но следствие не нашло неопровержимых доказательств и официальные обвинения в адрес игрока так и не выдвинули.

Даже в этом году Кейн успел поучаствовать в конфликте. По информации СМИ, на одной из январских тренировок «Сейбрз» Джастин Фолк толкнул Кейна и назвал его эгоистом. Кажется, это слово преследует Кейна на протяжении всей карьеры в НХЛ.

Однако журналисты из Баффало утверждают, что проблемы с характером Кейна сильно преувеличены. Сам он сказал, что все эти драмы уже в прошлом.

«Мы говорим не о том, что было на прошлой неделе или в прошлом месяце, мы возвращаемся на пару лет назад. Я повзрослел с тех пор, – сказал нападающий. – Если бы вы спросили моих товарищей по «Баффало», услышали бы только хорошие слова. Для меня это больше не проблема».

Уилсон тоже не видит проблем в «темном» прошлом Кейна.

«Думаю, Эвандер подтвердит, что он вырос и возмужал, – сказал генменеджер. – Теперь ему 26. Он мужчина. Он хочет быть хорошим игроком, доминирующим игроком в этой лиге. Не знаю как вы, ребята, но я не уверен, что все мы были ангелами, когда нам было 20 или 21».

Даг Уилсон сказал, что Джо Павелски, который играл с Кейном в минском «Динамо» во время локаута в 2012-13, и Брент Бёрнс, который был его товарищем в сборной Канады на Чемпионатах мира 2010 и 2011, одобрили его кандидатуру.

«Ни для кого не секрет, что это очень хорошая, сплоченная группа с отличными лидерами, которая выявляет лучшее в людях», – добавил Уилсон.

По материалу Пола Гакла, San Jose Mercury News.

Фото: Bill Wippert/Getty Images (топовое), twitter.com/sanjosesharks