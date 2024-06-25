Вспомните всех обладателей Кубка Стэнли из России? В списке появились новички

Ежегодный ЕГЭ по русским чемпионам.

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко взяли Кубок Стэнли в составе «Флориды». А сможете назвать всех наших обладателей главного трофея НХЛ?

Сразу предупредим: в список не попали хоккеисты, которые провели недостаточное количество матчей, чтобы считаться обладателями Кубка Стэнли – Сергей Пряхин-1989, Анатолий Семенов-1990 и Олег Петров-1993. Также в списке нет Максима Кузнецова, который на момент чемпионства с «Детройтом» в 2002 году имел только казахское гражданство.

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В НХЛ-2023/24 сыграли 66 русских хоккеистов! Назовете всех?

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee