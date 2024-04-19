В НХЛ-2023/24 сыграли 66 русских хоккеистов! Назовете всех?

Тест для очень внимательных болельщиков.

Русские хоккеисты продолжают покорять Америку. В этом сезоне сразу 66 наших игроков провели хотя бы один матч в лиге – рекордный показатель за последние 23 года. Если разбить по позициям, то эта цифра выглядит так: 13 вратарей, 18 защитников, 35 форвардов.

Сколько хоккеистов вы сможете назвать? Давайте проверим.

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Панарин выбил 100 очков в регулярке НХЛ. А вспомните всех, кто делал это в 21 веке?