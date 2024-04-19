В НХЛ-2023/24 сыграли 66 русских хоккеистов! Назовете всех?
Тест для очень внимательных болельщиков.
Русские хоккеисты продолжают покорять Америку. В этом сезоне сразу 66 наших игроков провели хотя бы один матч в лиге – рекордный показатель за последние 23 года. Если разбить по позициям, то эта цифра выглядит так: 13 вратарей, 18 защитников, 35 форвардов.
Сколько хоккеистов вы сможете назвать? Давайте проверим.
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Панарин выбил 100 очков в регулярке НХЛ. А вспомните всех, кто делал это в 21 веке?
Вылетела фамилия Чинахова из головы, все никак не мог вспомнить, хотя игрока конечно же прекрасно помню и знаю. Так и не вспомнил.
Гурьянова тоже забыл совсем. Ну с его игрой немудрено.
Забыл, кто еще защ в Сан-Хосе кроме Кныжова, всё Князева пытался написать. А что Шакира туда скинули, забыл совсем.
Гущина знал, помню что молодой игрок дебютировал и даже гол забил, но фамилию забыл. Пытался Абрамова написать, Гуськова. Кого помнил из юниоров ЦСКА.
К слову о юниорах ЦСКА, про Афанасьева забыл совсем тоже.
А вот про Исхакова даже и не знал, что в НХЛ дебютировал. Знал, что он в фарме Айлов играет хорошо, но с его данными не думал, что он до НХЛ когда-нибудь дойдет. Но по юниорке помню его, с Дацюком сравнивали. Хотя кого только у нас с Дацюком не сравнивали. Рубцова того же, Бурмистрова.
и Мироманов
подсказки помогли, конечно, отчасти, но некоторых ребят, которые пару игр провели, не вспомнил бы так бытро)