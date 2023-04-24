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Угадаете финалиста Кубка Стэнли по факту из его биографии? Тест Sports.ru

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Проверяем на знание игроков «Флориды» и «Вегаса».

В этом сезоне у Кубка Стэнли будет новый обладатель. Ни «Вегас», ни «Флорида» ни разу не брали главный трофей, хотя оба уже доходили до финала: «рыцари» – в 2018 году, «Флорида» – в 1996-м.

Трофей точно выиграет и один из российских хоккеистов. Иван Барбашев перешел по ходу сезона из «Сент-Луиса» в «Вегас» и стал одним из очень важных игроков, а «Флориду» в этом плей-офф тащит вратарь Сергей Бобровский. Но в составах команд хватает много других интересных личностей. Давайте проверим, что вы знаете о них?

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В этом сезоне НХЛ сыграли 62 хоккеиста из России – лучший показатель за 19 лет. Назовете всех?

Вспомните все города, где есть клубы НХЛ? Тест Sports.ru

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