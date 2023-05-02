Кто из хоккеистов выигрывал Кубок Гагарина, а кто – нет? Новый тест Sports.ru
Иногда все не так, как мы помним.
Сезон КХЛ-2022/23 завершился красивой семиматчевой серией ЦСКА и «Ак Барса», подарившей истории несколько новых чемпионов (большая часть армейцев уже брала Кубок Гагарина год назад, а некоторые и еще раньше).
Но вообще за все годы существования КХЛ так много игроков поднимали над головой главный трофей, что упомнить всех просто невозможно. Давайте проверим вашу память: мы предлагаем игрока – а вы говорите, успел ли он взять Кубок Гагарина или нет?
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