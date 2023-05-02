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Кто из хоккеистов выигрывал Кубок Гагарина, а кто – нет? Новый тест Sports.ru

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Иногда все не так, как мы помним.

Сезон КХЛ-2022/23 завершился красивой семиматчевой серией ЦСКА и «Ак Барса», подарившей истории несколько новых чемпионов (большая часть армейцев уже брала Кубок Гагарина год назад, а некоторые и еще раньше). 

Но вообще за все годы существования КХЛ так много игроков поднимали над головой главный трофей, что упомнить всех просто невозможно. Давайте проверим вашу память: мы предлагаем игрока – а вы говорите, успел ли он взять Кубок Гагарина или нет?   

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1 комментарий

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Олег
Чё нибудь по сложнее, придумать надо было.
14 из14 легко....
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