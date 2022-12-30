Простые вопросы о главном.

Половина плей-офф КХЛ-2023 уже пройдена – и это было очень увлекательно: сверхатакующее «Торпедо» Ларионова, мощная «Северсталь» Разина, сумасшедший Серебряков в воротах «Адмирала» и еще много других крутых событий. Теперь они все часть богатой истории Кубка Гагарина, на знание которой мы вас сейчас и проверим.

И если вам кажется, что пары «Ак Барс» – «Авангард» и ЦСКА – СКА вы уже где-то видели, то без проблем ответите на все вопросы нашего теста. Поехали!

Если тест не прогружается – перейдите по ссылке.