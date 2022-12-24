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Тест: вспомните всех тренеров-чемпионов мира? Игра с подвохом

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Лионель Скалони стал 21-м главным тренером, выигравшим чемпионат мира. А помните других триумфаторов? Соотнесите имя тренера со сборной-чемпионом мира.

P.S. Если сомневаетесь, можете пропустить тренера, нажав кнопку «NEXT». В этом случае тренер отобразится вам позднее.

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Вспомните всех обладателей индивидуальных наград ЧМ с 1982 года?

Фото: East News/AP Photo/Natacha Pisarenko

17 комментариев

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Роман Тучин
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21 из 21. Тяжелее всего было не перепутать тренера Бразилии - 58 и Бразилии - 62
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Alex217
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16/21
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Рундил Уозлик
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21/21. Изи
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Алексей Гусев
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21/21, что то даже наугад за 2:09 до конца
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Anne_Steiner
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9 угадала, неплохо, я считаю))
Историю чемпионатов не читала и в Википедию не лазила ))
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Anton Dunai
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Ответ Ruscello
На самом деле не совсем корректно про 1930, там, насколько помню, он назывался не тренер, а технический консультант или что-то в этом роде. У Англии, кстати, тоже долго не было тренера.
И у Италии, Поццо был скорее менеджером, а не тактиком или психологом, но сейчас такого человека считают главным тренером.
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yarmuck
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19/21
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Shuller18
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17/21
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Ruscello
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Ответ Anton Dunai
21/21, угадывал только Уругвай - не знаю, кто там когда тренером был. Угадал)
На самом деле не совсем корректно про 1930, там, насколько помню, он назывался не тренер, а технический консультант или что-то в этом роде. У Англии, кстати, тоже долго не было тренера.
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Ruscello
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21/21...04:00...
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-1
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ko_sm_onavt
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16/21! 11-12 легко зашли, потом больше логически по фамилиям
+4
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Папичслав
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13/21 я в википедии не смотрел, список тренеров победителей)
+2
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mixa90
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Билардо и Менотти перепутал местами
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Павел Ларичев
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19/21
Уругвай 1930 и 1950 не знал.
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Кавабунга Шреддоголовый
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18/21. 1930, 50 и 58 понятия не имею
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Станнис Баратеон
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18/21 не угадал 1930, 1958 и 1962, 1950 угадал, остальных знал
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Anton Dunai
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21/21, угадывал только Уругвай - не знаю, кто там когда тренером был. Угадал)
+2
-3
-1
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