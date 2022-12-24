Тест: вспомните всех тренеров-чемпионов мира? Игра с подвохом

Лионель Скалони стал 21-м главным тренером, выигравшим чемпионат мира. А помните других триумфаторов? Соотнесите имя тренера со сборной-чемпионом мира.

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Фото: East News/AP Photo/Natacha Pisarenko