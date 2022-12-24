Тест: вспомните всех тренеров-чемпионов мира? Игра с подвохом
Лионель Скалони стал 21-м главным тренером, выигравшим чемпионат мира. А помните других триумфаторов? Соотнесите имя тренера со сборной-чемпионом мира.
P.S. Если сомневаетесь, можете пропустить тренера, нажав кнопку «NEXT». В этом случае тренер отобразится вам позднее.
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Вспомните всех обладателей индивидуальных наград ЧМ с 1982 года?
Фото: East News/AP Photo/Natacha Pisarenko
Историю чемпионатов не читала и в Википедию не лазила ))
Уругвай 1930 и 1950 не знал.