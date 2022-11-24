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Угадаете год чемпионата мира по одной фотографии?

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15 легендарных моментов.

ЧМ-2022 уже подарил моменты, которые мы не забудем: акробатика Ришарлисона, молитва Марокко после Испании, важные голы Месси, выкрутасы Мбаппе и еще много-много всего.  

А пока вы думаете, какой сюжет навсегда войдет в историю, вспомним турниры прошлых лет. Сможете по одной культовой фотографии определить год чемпионата мира?

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