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Угадаете, кто забил со штрафных больше всех в XXI веке?

Жуниньо Пернамбукано Жуниньо Пернамбукано
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Жуниньо Пернамбукано уже много лет назад завершил карьеру, но его рекорд по голам, забитым прямыми ударами со штрафных, до сих пор никто не побил. А сможете вспомнить всех, кто забил 15+ голов со штрафных за карьеру?

Важно! Учтены только голы на клубном уровне в XXI веке. В расчет принимались только футболисты, большую часть карьеры игравшие в топ-5 европейских лиг (либо действующие футболисты топ-лиг). Не удивляйтесь, что тут нет Синиши Михайловича (забивал в основном в XX веке) или Рожерио Сени (не играл в топ-лигах).

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