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Капризов установил рекорды «Миннесоты» по голам, передачам и очкам за сезон. Назовете рекордсменов каждого клуба НХЛ?

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Задача со звездочкой.

В регулярке НХЛ-2021/22 сразу у нескольких клубов появились новые сезонные рекордсмены по основным статистическим показателям. Особенно мощно выглядит статистика Кирилла Капризова, который заметно обновил историю «Миннесоты».

А назовете ли вы рекордсменов всех команд НХЛ? Важное уточнение: статистика охватывает всю историю клубов, включая переезды (то есть рекорды «Виннипега» могут включать статистику «Атланты», а рекорды «Аризоны» – игроков «Виннипега» до 1996 года и «Финикса»).

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Фото: REUTERS/Chris Jones-USA TODAY Sports

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