Капризов установил рекорды «Миннесоты» по голам, передачам и очкам за сезон. Назовете рекордсменов каждого клуба НХЛ?

Задача со звездочкой.
В регулярке НХЛ-2021/22 сразу у нескольких клубов появились новые сезонные рекордсмены по основным статистическим показателям. Особенно мощно выглядит статистика Кирилла Капризова, который заметно обновил историю «Миннесоты».
А назовете ли вы рекордсменов всех команд НХЛ? Важное уточнение: статистика охватывает всю историю клубов, включая переезды (то есть рекорды «Виннипега» могут включать статистику «Атланты», а рекорды «Аризоны» – игроков «Виннипега» до 1996 года и «Финикса»).
Телеграм-канал со спортивными тестами
Если тест не прогружается, перейдите по ссылке.
В этом сезоне НХЛ сыграли 57 хоккеистов из России. Назовете всех?
Овечкин в девятый раз забил 50 голов! А вспомните других хоккеистов, выбивавших полтинник за последние 30 лет?
Фото: REUTERS/Chris Jones-USA TODAY Sports
Комментарии