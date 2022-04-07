Тест на утро: вспоминайте игроков топ-лиг, забивших 40+ голов за сезон в XXI веке. Бензема – 29-й

В матче против «Челси» Карим Бензема впервые за карьеру пробил отметку в 40 голов за сезон на высшем уровне. В сезоне-2021/22 у него 37 голов за «Реал» во всех соревнованиях, а также 5 голов за сборную Франции. Он стал 29-м футболистом в XXI веке, кому покорилась эта отметка. Вспомните всех?

P.S. Учитывались только игроки из топ-7 чемпионатов по рейтингу УЕФА: Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия и Нидерланды.

Телеграм-канал со спортивными тестами.

Если тест не прогружается, перейдите по ссылке.

Назовите всех футболистов с 50+ голами головой в XXI веке