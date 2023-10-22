Часто ли назначают пенальти в футболе? Связана ли частота с ВАР? Этот пост прочитал Семак – почитайте и вы

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: мы в блоге пользователя Kirill Martynov, он провел мощное исследование о пенальти. Как раз отсюда Сергей Семак вынул сопоставление 11-метровых в РПЛ и Чемпионшипе. После матча с «Крыльями» он сказал: «Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хорошийпо поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате». А если вы не читали, советуем вам поскорее это исправить. Автор заслуживает подписки и плюса!

Все мы знаем, что пенальти в футболе – часто штука спорная и несправедливая. Порой момент трактуется на усмотрение арбитра в связи со сложностью эпизода. Например, ставить ли пенальти за попадание мяча в руку – вопрос не всегда простой. Порой нарушение очевидно, но наказание несоизмеримо легкому касанию в неопасной ситуации на границе штрафной. А в некоторых ситуациях попросту имеет место судейская ошибка.

Впрочем, оценивать справедливость пенальти как наказания за нарушение или поощрения за атакующее давление мы здесь не будем. Мы попытаемся разобраться, как изменилось количество назначенных пенальти за последнее время – ведь с момента введения VAR прошло уже несколько лет. В данной заметке мы исследуем, насколько часто сейчас назначаются пенальти в различных европейских чемпионатах, стало их больше или меньше, а также проверим главные возможные причины таких изменений.

Зафиксируем несколько моментов, чтобы использовать некоторые обозначения на графиках:

● Основные европейские чемпионаты для рассмотрения: Топ-5 + высшие лиги России, Нидерландов, Португалии и Турции

● Чемпионаты без ВАР до 2021-го, взятые для сравнения: высшие лиги Швеции, Норвегии, Шотландии, Австрии, Польши + Лига 2 (Франция), Серия Б (Италия), Чемпионшип (Англия)

● Чемпионаты без ВАР до 2023-го, взятые для сравнения: высшие лиги Швеции и Норвегии + Лига 2 (Франция) и Чемпионшип (Англия)

В рамках исследования основное внимание будет уделяться главным европейским чемпионатам. В остальные две категории выбраны чемпионаты хоть сколько-нибудь сопоставимого уровня с основными европейскими чемпионатами, в которых при этом долгое время не вводили ВАР. В Чемпионшипе и Лиге 2, например, систему так и не внедрили. Отсчет будем брать начиная с сезона-2011/12. Выводы будем строить на основании открытых данных, взятых они с небезызвестного ресурса с футбольной статистикой FBref.

Для начала рассмотрим показатель «количество пенальти, назначаемых в среднем за матч».

Динамика количества пенальти за матч

В разрезе по чемпионатам – не очень читаемая картинка, но если кому-то интересно

Уже есть определенные закономерности, которые можно подсветить:

● РПЛ уже три сезона подряд лидер по назначению пенальти, при этом в прошлом сезоне была пробита аномально высокая планка в 0,5 пенальти за игру.

● Чемпионшип же здесь выделяется с другой стороны и выглядит оплотом классического английского судейства с существенно более высокой планкой борьбы – здесь пенальти ставят почти в три раза реже, чем в РПЛ (0,18 против 0,51 в сезоне-22/23). Также стоит отметить, что Чемпионшип является единственным из приведенных на втором графике чемпионатов, в котором до сих пор не внедрена система VAR – здесь она работает только в матчах плей-офф.

● На отрезке между сезоном-17/18 и турнирами-20/21 наблюдается стабильный рост в количестве пенальти за матч во всех рассматриваемых чемпионатах, в том числе и без ВАР. Интересно также, что в главных лигах назначается больше пенальти чем во второстепенных, взятых для сравнения без ВАР, во всех 13 сезонах. Вероятно, это можно объяснить более низкими скоростями игры и, возможно, особенностями судейства в конкретных чемпионатах.

● В последние два полных сезона видим, что количество назначаемых в Европе пенальти снизилось и вернулось к показателям, похожим на сезоны 16/17-17/18.

Учитывая, что с сезона-17/18 по сезон-20/21 количество пенальти возросло во всех рассмотренных чемпионатах, сформулируем простую гипотезу. Может быть, в эти годы по некоторым сторонним причинам увеличилась результативность матчей, а голы с пенальти составляют прежнюю долю от общего числа забитых мячей? Проверим.

Данный график убеждает нас, что гипотеза неверна – помимо увеличения абсолютного числа пенальти в это время также растет и доля голов с пенальти относительно общего числа голов. Кроме того, интересно, что и по этой метрике европейские чемпионаты в последних сезонах так же возвращаются к значениям сезона 16/17 – еще до эпохи ВАР.

Так ВАР изменил частоту назначения пенальти или нет?

С одной стороны, есть ряд фактов, которые намекают нам на то, что влияние ВАР присутствует:

Изменение количества назначенных пенальти за игру

● В шести из девяти чемпионатов стали назначать больше пенальти в первый сезон после внедрения (значения не возросли в Германии, Италии и Англии).

● Первый сезон после внедрения системы принес в главных чемпионатах в среднем на 4% больше пенальти, чем в сезоне до ВАР, в России на 40%.

● Во второй сезон после внедрения – в Европе в среднем уже на 17.5% больше, чем в сезоне до использования системы, в России же – на 57%!

● Если сравнить в каждой лиге три сезона с ВАР против последних трех сезонов без ВАР – то пенальти стало в среднем на 24% больше (0.36 против 0.29 за матч).

Изменение доли голов с пенальти относительно общего числа забитых мячей

Видим, что доля забитых с пенальти голов относительно общего числа забитых мячей растет с похожим темпом.

Однако в последнем столбце мы снова видим, что к сезону 2022/23 европейские чемпионаты вернулись к показателям времен сезонов до ВАР. Разница для Европы по сравнению с последним сезоном без ВАР уже минимальна - всего на 2% больше, чем до VAR. В РПЛ же ставят уже на 74% больше пенальти, чем до ВАР, и последние сезоны эта цифра только растет.

Пора сравнить полученные числа с чемпионатами без ВАР.

* в сезоне-2016/17 ВАР еще не был введен, к сезону-2019/20 уже введен в основных лигах Европы

При этом, данная картина намекает, что кратковременный рост количества пенальти с сезона-17/18 по сезон-20/21 в Европе нельзя объяснить введением системы ВАР. Какие же могут быть причины у этого явления?

Учитывая, что мы уже рассмотрели и отвергли вариант с всплеском результативности, мне остается предположить, что главной причиной всплеска назначения 11-метровых служили изменения в рекомендациях к трактовке спорных моментов. Например, за последние 10 лет не раз менялись рекомендации по фиксации игры рукой в штрафной площади. К сожалению, в открытом доступе я не нашел данных о количестве назначенных пенальти в разрезе по типу нарушения – было бы интересно взглянуть, возможно, эта информация могла бы помочь заметить интересные тенденции и объяснить рост.

Впрочем, есть и еще одна гипотеза.

Пандемия как-то повлияла на 11-метровые?

Всем известно про некоторое преимущество домашнего поля в футболе. Его влияние постепенно снижается, но все равно ощутимо, и оценивается в среднем в 0.3-0.4 лишних мяча в пользу хозяев.

Такой эффект приносят и трибуны, полные своих болельщиков, и знакомое привычное поле (размеры, иногда и материал газона), и спокойный график подготовки к матчу без лишних переездов. Стало интересно проверить, есть ли подобная закономерность в назначении 11-метровых ударов и какая доля пенальти назначается в ворота гостей. Следующий график иллюстрирует динамику данной метрики. Рассмотрены чемпионаты: Топ-5 + Россия, Нидерланды, Португалия и Турция.

Здесь данные с сезона-16/17, поскольку данные за более ранний период на FBref довольно неточные.

Видим, что в ворота гостей действительно назначается больше пенальти, чем в ворота хозяев поля, причем перевес в пользу хозяев довольно стабильный. Также отмечаем снижение «домашнего преимущества» в назначении 11-метровых в сезоне-19/20 и особенно в сезоне-20/21. Несложно предположить, что в эти сезоны мы наблюдаем влияние ограничений, связанных с пандемией коронавируса – огромное количество матчей в 2020-2021 году были сыграны при пустых трибунах, множество – даже на нейтральных аренах.

Если же не брать в расчет аномальный сезон 20/21, в среднем около 59% пенальти ставятся в пользу хозяев поля. Помимо влияния ковида (19/20 и 20/21) я ожидал здесь увидеть какое-то влияние ВАР – подразумевая, что видео-проверки могут сгладить некоторые ошибки или благосклонности арбитра в пользу хозяев поля – однако в действительности такой эффект оценить трудно, в том числе из-за отсутствия данных за более ранний период.

Вспомним про обнаруженный ранее рост пенальти во всех чемпионатах между сезона-ми17/18 и 20/21 и посмотрим, в пользу кого были назначены «лишние» пенальти.

Обнаруживаем важный факт – в пользу хозяев поля пенальти ставят достаточно стабильно – и на них ни COVID, ни VAR никак не сказался, в то время как гости в сезонах 19/20-20/21 заработали пенальти гораздо больше обычного – на 25%. Данное наблюдение дает нам возможность предположить, что пустые трибуны послужили фактором для увеличения количества назначенных пенальти в пользу гостей, и, как следствие, пенальти в целом в сезонах 19/20-20/21.

Выводы

● В сезоне 22/23 в ключевых чемпионатах Европы назначается на 2% больше пенальти, чем в тех же чемпионатах в последний сезон до введения ВАР, что намекает нам на то, что продолжительный эффект ВАР на увеличение количества пенальти в матчах не выглядит существенным. Возможно, игроки уже успели адаптироваться к сложившейся картине мира, где нужно быть осторожными в штрафной, например, с положением рук, однако и в первые сезоны эффект роста от ВАР не слишком очевиден.

● Рост числа пенальти происходил на фоне пустых трибун во время пандемии. Удалось обнаружить кратковременный аномальный всплеск в назначении 11-метровых ударов в пользу гостей в период ковидных ограничений при том, что количество пенальти, полученных хозяевами было в обычных рамках.

● Однако в РПЛ ситуация другая. Как мы разобрались выше, в России с введением VAR произошел аномальный рост в количестве пенальти – можно говорить, что на отрезке в последние 3 сезона было назначено на 56% пенальти, чем назначалось в среднем в последние сезоны до ВАР. Это огромные цифры, явно подчеркивающие проблему, существующую именно в РПЛ. И здесь уже невозможно списать все на рост во время ковида или на любую другую отдельно стоящую причину.

На мой взгляд проблемность ВАР в контексте назначения 11-метровых преувеличена. Вообще говоря, очевидно, что сам ВАР не проблема – проблемой может быть только его неправильное использование. В целом же, после кратковременного роста количества пенальти (2018-2021), обусловленного, к тому же, еще и внешними факторами, ситуация вернулась к норме, существовавшей до введения видео-рефери. Везде, кроме РПЛ.

Где и как свернули куда-то не туда в РПЛ – тема для отдельного исследования, так что на этом прервемся.

Что еще можно было бы сделать, будь у меня нужные данные? Как я уже сказал, можно было бы проанализировать пенальти на предмет типа нарушения, приведшего к такому наказанию. Но таких данных я не нашел в открытом доступе, знаю, что подобное можно руками достать из данных Statsbomb. Эта информация позволила бы более тонко отловить изменения вследствие корректировки правил трактовки нарушений, а также отследить интересные тенденции.

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Это первый пост в моем блоге. Буду рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Если понравилось, не стесняйтесь поставить плюсик – это будет мотивацией писать еще.

А еще у меня есть телеграм-канал, где в основном освещается fantasy-футбол. Кому интересен данный узкий профиль – можете подписаться: @fantasy_briefly. Если исследования, подобные этому, найдут своего читателя, заведу отдельный канал под такой контент.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Bardens; РИА Новости/Роман Кручинин