«МЮ» просмотрел 804 правых защитника, чтобы купить Уан-Биссаку». Тонна инсайдов об управленческой катастрофе в «МЮ»

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22 декабря у The Athletic вышел разгромный текст о руководстве «Манчестер Юнайтед». Автор – Лори Уитуэлл, один из самых надежных английских источников и спец по «Ман Юнайтед». Ниже – ключевые тезисы из текста.

Тен Хаг пришел в клуб без стратегии. «МЮ» не искал игроков почти год, потому что «ждал нового тренера»

После того, как Эрик тен Хаг согласился возглавить «Юнайтед», он, ещё будучи тренером «Аякса», каждую неделю выделял пару часов для обсуждения команды, которую он получит в Англии. Эрик хотел обдуманно подойти к подбору персонала и поговорил со спортивным директором «Юнайтед» Джоном Мерто о том, какие игроки ему понадобятся.

Тен Хаг запросил полузащитника по типу Френки де Йонга, опытного центрального нападающего и левого центрального защитника.

Агенты, с которыми связывались в тот период, говорят, что клуб действовал без установленного плана. Выяснилось, что, хотя «Юнайтед» использует специально созданную базу данных, содержащую тысячи отчётов, никто из сотрудников не собрал список потенциальных игроков на каждую позицию, как это принято в других клубах.

Несмотря на уход сразу пятерых высокооплачиваемых футболистов летом 2022-го (Погба, Лингард, Мата, Матич, Кавани), после трансферов Маласии и Эриксена (пришел бесплатно), Тен Хагу сказали, что больше денег на трансферы нет.

После двух поражений на старте сезона (1:2 и 0:4) в клубе началась паника . Гендир Ричард Арнольд стал чаще появляться в Каррингтоне. На длительном совещании селекционного отдела после поражения от «Брайтона» было принято решение переключиться с Де Йонга на Каземиро.

Трансфер Каземиро, полузащитника, отличающегося от Де Йонга по профилю, был согласован, несмотря на некоторое внутреннее разногласие. Было подсчитано, что подписание Деклана Райса из «Вест Хэма» за 120 миллионов фунтов было бы лучше для долгосрочных перспектив и ФФП. Зарплата Райса была бы значительно меньше, и он мог бы подписать более длительный контракт в силу своего возраста, а это означает, что расходы могли быть амортизированы.

Трансфер Каземиро стоимостью 60 млн фунтов плюс 10 млн фунтов дополнительных выплат положил бы конец надеждам на переход Харри Кейна, поскольку зарплата нападающего сборной Англии была бы слишком велика, чтобы соответствовать правилам ФФП. Кейн был основным выбором Тен Хага на позицию центрального нападающего.

Но Тен Хагу нужен был немедленный эффект, и футбольный департамент определил, как Каземиро впишется в команду, изучил историю его травм и пришел к единогласному решению купить. «Вест Хэм» отказывался принимать предложения по Райсу, а Эрик не хотел ждать. Один источник, знакомый с процессом, считает, что за первые три месяца Тен Хага была проделана годовая работа. Вместо того чтобы начинать переговоры о трансферах в сентябре 2021 года, после закрытия предыдущего трансферного окна, «Юнайтед» приступил к этой работе в мае 2022 года. В клубе объяснили это тем, что постоянный тренер (Тен Хаг) сменил временного (Рангник) только в конце сезона, а это означало смену трансферных планов . В конце лета 2022-го Тен Хаг понимал, что ему нужен ещё один атакующий игрок, и хотя у него были сомнения, стоит ли снова обращаться в «Аякс», следующим трансфером стал Антони. Еще при Сульшере скауты «МЮ» публиковали отчеты, согласно которым оценивали Антони примерно в 25 миллионов фунтов. В середине лета 2022 года «Юнайтед» прекратил переговоры с «Аяксом» и сообщил, что не заплатит больше 60 миллионов фунтов.

Когда в последние дни трансферного клуб критически нуждался в усилении атаки, сделку согласовали за безумные 86 млн фунтов. Главный исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар позже рассказал The Athletic, что он «бросил вызов» Арнольду и Мерто, чтобы они «зашли как можно дальше» .

Тен Хаг, несомненно, хотел подписать Антони, но санкционирование расходов пришло сверху. Те, кто разбирается в структуре «Юнайтед», говорят, что несколько директоров задействованы в системе «сдержек и противовесов» во время трансферного окна, включая финансового директора Клиффа Бэйти и главного юрисконсульта Патрика Стюарта, который сейчас стал временным исполнительным директором. Это приводит к замедлению переговоров. Джоэл Глейзер, работающий в США (другой часовой пояс) принимает окончательное решение.

Спустя год ничего не изменилось

В ходе второго лета при Эрике тен Хаге ситуация была схожа с тем, что происходило летом 2022-го: планы постоянно менялись, цены раздувались, а бюджеты нарушались. «Манчестер Юнайтед» потратил почти 200 млн фунтов на Мэйсона Маунта, Андре Онана, Расмуса Хейлунда, Алтая Байындыра и Софьяна Амрабата, хотя изначально в клубе решили, что траты будут серьезно ограничены.

Источники считают, что тен Хаг предпочел бы потратить эти деньги иначе, если бы заранее знал, что такая сумма будет доступна, хотя он понимал, что даже в таком случае при трансфере Харри Кейна на усиление других позиций не останется денег. Сейчас в «МЮ» считают, что хорошо прокачали команду практически в каждой зоне и видят в купленных игроках долгосрочную перспективу, так как Хейлунду 20 лет, Маунту – 24, Онана – 27.

Немного о летних переговорах: ● «МЮ» не хотел тратить на Маунта более 40 млн фунтов, так как у него оставался год по контракту с «Челси». Однако затем клуб повысил предложение до 55+5 млн фунтов. Бонусные миллионы будут выплачены (в течение 5 лет контракта), если Маунт сыграет 70% матчей в каждом сезоне, по итогам которого клуб станет чемпионом.

● «Аталанта» сообщала Хейлунду, что отпустит его за 50 млн фунтов. «Юнайтед» не хотел платить более 60 млн фунтов, но в ходе переговоров, которые прошли в Бергамо и завершились в три часа ночи, согласился заплатить 72 млн. «Аталанта» требовала 86 млн фунтов за игрока, которого купила за менее чем 15 млн фунтов за 11 месяцев до этого.

● «Юнайтед» согласился заплатить «Фиорентине» 8 млн фунтов за аренду Амрабата, чтобы опция выкупа игрока была необязательной.

После всех этих трансферов «МЮ» оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА, поэтому зимой, как сообщает Уитуэлл со ссылкой на источники в клубе, «Ман Юнайтед» сможет лишь взять двоих игроков в аренду.

The Athletic жирно намекает, что источник всех проблем – Джон Мерто. Его привел Дэвид Мойес

Нынешний спортивный директор «Ман Юнайтед» пришел в клуб в 2013-м – Мойесу потребовалась административная поддержка. Дэвид работал с Мерто в «Эвертоне» и считал, что на него можно положиться.

За несколько лет работы на «Гудисон Парк» Мерто сблизился с Мойесом и помогал ему во всех вопросах, включая логистику, спортивную науку и подбор игроков. В «Юнайтед» Мёрто заслужил доверие Эда Вудворда, исполнительного вице-председателя, предложив «трезвый взгляд» на ситуацию в тяжелое для клуба время.

Вудворд сменил Дэвида Гилла на посту высшего должностного лица «МЮ» и на собственном опыте убедился, что управлять футбольной командой гораздо сложнее, чем коммерческим ростом клуба. Мерто заметил, что Вудворд с трудом справляется с переходом на новую работу, а поэтому он вел протоколы встреч и сводил информацию в удобные для чтения документы.

Мерто был экспертом в области регламента, поскольку имел большой опыт работы в АПЛ и помогал Вудворду разбираться в мельчайших деталях игры. Джон также нашел общий язык с Джоэлом Глейзером. Когда тот прилетел из США, чтобы посетить игру «МЮ», Мерто «впечатлил его своими мыслями о «Юнайтед».

Сэр Алекс недолюбливает Мерто

Фергюсон считает, что Мерто должен был уйти из клуба еще в 2014-м вместе с Мойесом и недоволен тем, что Джон не только пережил Дэвида, но и заметно увеличил влияние в клубе. Персональная неприязнь связана с еще одной историей. В марте 2020-го Сульшер привлёк сэра Алекса Фергюсона для помощи в подписании Джуда Беллингема. Тогда Оле и его помощники подготовили аналитическую презентацию, доказывающую перспективы Беллингема в первой команде. Фергюсон посчитал, что если он погуляет с Беллингемом по тренировочной базе в Каррингтоне, это добавит встрече «гламурного завершения».

У Мерто было другое мнение о том, как подходить к презентации. Фергюсон пожал руку 16-летнему Беллингему, но вместо того, чтобы дать им время поговорить, Мерто вывел игрока и его родителей из комнаты для осмотра инфраструктуры Каррингтона.

Фергюсон, как сообщается, был в ярости от такого оскорбления и позже сказал об этом в лицо Мерто. Джон ответил, что не прерывал встречу и что напряженность вызвана непониманием. В феврале 2022-го гендир «МЮ» Ричард Арнольд связывался с Фергюсоном и Дэвидом Гиллом, чтобы узнать их мнение о Мерто. САФ порекомендовал назначить на должность Джона Дэна Эшворта, который успешно выстроил спортивную структуру в «Брайтоне». Арнольд последовал совету сэра Алекса и обратился к Эшворту. Дэн тогда вел переговоры с «Ньюкаслом» и отказал «МЮ», узнав, что ему предлагают работать в подчинении у Мерто, а не быть его руководителем.

Нынешняя система скаутинга «МЮ» – результат работы Мерто

Задача пересобрать клубный скаутинг появилась в 2016-м и получила кодовое название Project Bethlehem. Для этого Мерто нанял Стива Брауна, который работал с ним в «Эвертоне». Была создана специальную базу данных игроков – TrackerMan. По гордому заявлению Вудворда, «Юнайтед», используя TrackerMan, просмотрел 804 правых защитника, прежде чем подписать Аарона Уан-Биссаку. Тогда же «МЮ» устроил внутреннюю чистку – из клуба уволили ряд сотрудников, несогласных с новой политикой. Некоторые уволенные утверждали, что их выгнали за то, что они выступали против отхода от принципов сделавших клуб таким успешным.

Они также задавались вопросом о том, насколько компетентны Мерто и Браун, чтобы руководить масштабной реструктуризацией в таком клубе, как «Юнайтед».

Один из примеров работы Мерто – трансфер Амада Диалло. Мерто лично вел переговоры по игроку в Бергамо. Сульшер одобрил трансфер за 48 часов до официального объявления, посмотрев несколько нарезок с игрой вингера. При этом Оле не знал о сумме, которую «МЮ» заплатит за игрока – 21 млн евро. Изначально Сульшер считал, что Диалло подписывают в академию, но после того, как трансфер был завершен, понял, что из-за суммы перехода игрок должен появиться в основе.

В феврале 2022-го Ричард Арнольд занял пост главного исполнительного директора «МЮ» и провел всесторонний пересмотр клубных протоколов. Внутри клуба он задал «жесткие вопросы» о подборе игроков, желая узнать, почему «МЮ» не может похвастаться результатами при тратах в 1 миллиард фунтов. В результате Джим Лоулор и Марсель Бут, два давних главных скаута, были уволены. Лоулор, соратник Фергюсона, был признан виновным в том, что слишком многие игроки были отвергнуты как «недостаточно хорошие». Мерто и Браун, главные архитекторы системы, остались в клубе. Другие инсайды из текста The Athletic – в телеграм-канале автора