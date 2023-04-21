7 комментариев

И подвиг «Базеля»!

Даже после двух дней яркой Лиги чемпионов было не скучно: в Лиге Европы и Лиге конференций хватило веселых матчей и неожиданных итогов.

Обо всех по порядку.

«Севилья» разнесла «МЮ»: спасибо ошибкам Де Хеа

Севильская магия в Лиге Европы никак не закончится. Команда с 13-го места Ла Лиги вынесла топ-клуб из зоны Лиги чемпионов АПЛ. «Юнайтед» приехал, получил 0:3 – и поехал домой.

Все сразу пошло не по плану Эрика тен Хага. Уже на 8-й минуте Магуайр и Де Хеа соорудили гол для «Севильи»: затеяли перепасовку у штрафной, попали под прессинг и потеряли мяч. Гол на счету Эн-Несири.

Перед перерывом хозяева забили еще один, но его отменили из-за крошечного офсайда. Зато в самом начале второго тайма англичане проспали Лоика Баде в центре штрафной при угловом – француз, первую половину сезона просидевший в запасе «Ноттингема», забил второй.

А потом Де Хеа ужасно обработал мяч за штрафной и подарил Эн-Несири третий гол.

«Манчестер Юнайтед» шестой сезон подряд вылетает из еврокубков от испанских клубов – «Севилья» выбила англичан уже третий раз. И да, «МЮ» за пять встреч так и не обыграл севильский клуб.

«Ювентус» сдержал «Спортинг»: просидели в штрафной и удержали 1:1

«Юве», которому на время вернули 15 очков в Серии А, на радости выбил из Лиги Европы симпатичный «Спортинг». В первом матче в Турине итальянцы победили 1:0, на выезде хватило ничьей 1:1.

Главным действующим лицом стал Адриен Рабьо, поучаствовавший в обоих голах. Француз сначала забил в чужие ворота после углового, а потом снес Угарте в собственной штрафной – пенальти реализовал Эдвардс.

«Спортинг» давил, владел мячом почти 64% времени, но так и не пробил Шченсного еще раз. «Юве» хватило одного удара в створ, чтобы добиться нужного результата и пройти в полуфинал.

Как же хорош «Байер» Хаби Алонсо! В гостях разнесли «Юнион»

Как же прекрасен Хаби Алонсо, как же весело играет его команда! Да, первый матч с «Юнионом» дома сыграли вничью (1:1), но в ответном все очень быстро решили.

Уже на 1-й минуте Мусса Диаби открыл счет, а дальше дело техники: устроили разгром со счетом 4:1 – после Диаби отличились еще Баккер, Фримпонг и Гложек.

Да, два гола на счету крайних защитников. Более того, гол Фримпонга случился после того, как один крайний защитник запрессинговал вратаря и отдал на пустые ворота другому крайнему защитнику. Даже круче, чем у Бьелсы!

«Леверкузен» был лучше и в первом матче, но тогда не реализовал моменты. А в Бельгии просто взял свое. Хаби Алонсо не проигрывает с 19 февраля! А в полуфинале встретится с Жозе Моуринью, с которым выигрывал чемпионат Испании.

«Рому» на последних минутах спас Дибала

В Роттердаме неделю назад победили хозяева 1:0, поэтому «Роме» нужна была только победа.

Все шло по плану до 80-й минуты. Римляне вели как раз 1:0, но пропустили от Игора Пайшао. Потребовался небольшой подвиг/шедевр от Пауло Дибалы на 88-й минуте, чтобы увести игру в овертайм.

Забавно, что сразу после свистка об окончании основного времени Жозе Моуринью показал в камеру: «Все будет нормально, не волнуйтесь». И действительно: голы Эль-Шаарави и Пеллегрини вывели «Рому» в полуфинал – 4:1.

Крестовый поход Моуринью из Лиги конференций в Лигу чемпионов длиной в два сезона продолжается.

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Полуфиналы Лиги Европы будут интересными. «Ювентус» (главный топ-клуб среди оставшихся) против непобедимой в турнире «Севильи». И Моуринью против Хаби Алонсо!

Что в Лиге конференций: «Фиорентина» и «Вест Хэм» предсказуемо в полуфинале, а «Ниццу» остановил героический «Базель»

• Польский «Лех» в первом матче дома проиграл «Фиорентине» 1:4, но в ответной игре чуть не совершил мегакамбэк. Гости вели 3:0, но итальянцы собрались и свели к комфортным 2:3. Фаворит из Флоренции – в полуфинале ЛК.

• «Алкмаар» первую игру проиграл «Андерлехту» 0:2, но уже к 13-й минуте домашнего матча сравнял счет – спасибо дублю Павлидиса. После этого голландцы обстучали все штанги, вратаря и трибуну за воротами гостей (19 ударов, 7 в створ), но третий не забили.

Все решилось в серии пенальти. Там АЗ был точнее, а у «Андерлехта» не забил капитан Ян Вертонген. Голландцы заслуженно в полуфинале.

• «Вест Хэм» спокойно разнес дома «Гент» (4:1) – дубль Антонио и по мячу от Райса и Пакета. В этом сезоне в полуфиналах еврокубков будут всего две английских команды – «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

• «Базель» неожиданно высадил из Лиги конференций звездную «Ниццу» с Рэмси и Шмейхелем. До 86-й минуты французы дома вели 1:0, но потом забил Жан-Кевин Огюстен, от которого до этого отказались «РБ Лейпциг», «Лидс» и «Нант».

В дополнительное время защитник Касим Адамс попал точно в уголок после подачи – и этот гол вывел швейцарский клуб в следующий раунд.

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Полуфиналы Лиги конференций выглядят вот так.

Из 12 полуфиналистов еврокубков сразу 5 представляют Италию, у Англии и Испании по 2 клуба, у Германии, Швейцарии и Голландии – по одному.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos