7 комментариев

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Доминирование Италии, шедевр Дибалы и Моуринью против Хаби Алонсо. Главное в Лиге Европы и ЛК

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И подвиг «Базеля»!

Даже после двух дней яркой Лиги чемпионов было не скучно: в Лиге Европы и Лиге конференций хватило веселых матчей и неожиданных итогов.

Обо всех по порядку.

«Севилья» разнесла «МЮ»: спасибо ошибкам Де Хеа

Севильская магия в Лиге Европы никак не закончится. Команда с 13-го места Ла Лиги вынесла топ-клуб из зоны Лиги чемпионов АПЛ. «Юнайтед» приехал, получил 0:3 – и поехал домой.

Все сразу пошло не по плану Эрика тен Хага. Уже на 8-й минуте Магуайр и Де Хеа соорудили гол для «Севильи»: затеяли перепасовку у штрафной, попали под прессинг и потеряли мяч. Гол на счету Эн-Несири.

Перед перерывом хозяева забили еще один, но его отменили из-за крошечного офсайда. Зато в самом начале второго тайма англичане проспали Лоика Баде в центре штрафной при угловом – француз, первую половину сезона просидевший в запасе «Ноттингема», забил второй.

А потом Де Хеа ужасно обработал мяч за штрафной и подарил Эн-Несири третий гол

«Манчестер Юнайтед» шестой сезон подряд вылетает из еврокубков от испанских клубов – «Севилья» выбила англичан уже третий раз. И да, «МЮ» за пять встреч так и не обыграл севильский клуб.

«Ювентус» сдержал «Спортинг»: просидели в штрафной и удержали 1:1

«Юве», которому на время вернули 15 очков в Серии А, на радости выбил из Лиги Европы симпатичный «Спортинг». В первом матче в Турине итальянцы победили 1:0, на выезде хватило ничьей 1:1.

Главным действующим лицом стал Адриен Рабьо, поучаствовавший в обоих голах. Француз сначала забил в чужие ворота после углового, а потом снес Угарте в собственной штрафной – пенальти реализовал Эдвардс.

«Спортинг» давил, владел мячом почти 64% времени, но так и не пробил Шченсного еще раз. «Юве» хватило одного удара в створ, чтобы добиться нужного результата и пройти в полуфинал.

Как же хорош «Байер» Хаби Алонсо! В гостях разнесли «Юнион»

Как же прекрасен Хаби Алонсо, как же весело играет его команда! Да, первый матч с «Юнионом» дома сыграли вничью (1:1), но в ответном все очень быстро решили. 

Уже на 1-й минуте Мусса Диаби открыл счет, а дальше дело техники: устроили разгром со счетом 4:1 – после Диаби отличились еще Баккер, Фримпонг и Гложек.

Да, два гола на счету крайних защитников. Более того, гол Фримпонга случился после того, как один крайний защитник запрессинговал вратаря и отдал на пустые ворота другому крайнему защитнику. Даже круче, чем у Бьелсы!

«Леверкузен» был лучше и в первом матче, но тогда не реализовал моменты. А в Бельгии просто взял свое. Хаби Алонсо не проигрывает с 19 февраля! А в полуфинале встретится с Жозе Моуринью, с которым выигрывал чемпионат Испании. 

«Рому» на последних минутах спас Дибала

В Роттердаме неделю назад победили хозяева 1:0, поэтому «Роме» нужна была только победа.

Все шло по плану до 80-й минуты. Римляне вели как раз 1:0, но пропустили от Игора Пайшао. Потребовался небольшой подвиг/шедевр от Пауло Дибалы на 88-й минуте, чтобы увести игру в овертайм.

Забавно, что сразу после свистка об окончании основного времени Жозе Моуринью показал в камеру: «Все будет нормально, не волнуйтесь». И действительно: голы Эль-Шаарави и Пеллегрини вывели «Рому» в полуфинал – 4:1.

Крестовый поход Моуринью из Лиги конференций в Лигу чемпионов длиной в два сезона продолжается.

***

Полуфиналы Лиги Европы будут интересными. «Ювентус» (главный топ-клуб среди оставшихся) против непобедимой в турнире «Севильи». И Моуринью против Хаби Алонсо!

Что в Лиге конференций: «Фиорентина» и «Вест Хэм» предсказуемо в полуфинале, а «Ниццу» остановил героический «Базель»

• Польский «Лех» в первом матче дома проиграл «Фиорентине» 1:4, но в ответной игре чуть не совершил мегакамбэк. Гости вели 3:0, но итальянцы собрались и свели к комфортным 2:3. Фаворит из Флоренции – в полуфинале ЛК.

• «Алкмаар» первую игру проиграл «Андерлехту» 0:2, но уже к 13-й минуте домашнего матча сравнял счет – спасибо дублю Павлидиса. После этого голландцы обстучали все штанги, вратаря и трибуну за воротами гостей (19 ударов, 7 в створ), но третий не забили.

Все решилось в серии пенальти. Там АЗ был точнее, а у «Андерлехта» не забил капитан Ян Вертонген. Голландцы заслуженно в полуфинале.

• «Вест Хэм» спокойно разнес дома «Гент» (4:1) – дубль Антонио и по мячу от Райса и Пакета. В этом сезоне в полуфиналах еврокубков будут всего две английских команды – «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

• «Базель» неожиданно высадил из Лиги конференций звездную «Ниццу» с Рэмси и Шмейхелем. До 86-й минуты французы дома вели 1:0, но потом забил Жан-Кевин Огюстен, от которого до этого отказались «РБ Лейпциг», «Лидс» и «Нант».

В дополнительное время защитник Касим Адамс попал точно в уголок после подачи – и этот гол вывел швейцарский клуб в следующий раунд.

***

Полуфиналы Лиги конференций выглядят вот так.

Из 12 полуфиналистов еврокубков сразу 5 представляют Италию, у Англии и Испании по 2 клуба, у Германии, Швейцарии и Голландии – по одному.

«Севилья» прошла «МЮ»! Помогли две дикие ошибки Де Хеа и Магуайра

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

7 комментариев

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DAB25
Матч Ромы, конечно, огненный. Но Матч ТВ!!! Уровень комментария от Аксёнова - это слишком даже для вас... Не знаю, может, вы человека офотольмологу покажете, но он же не видит то, что происходит на поле, на экране вообще, ладно бы это были единичные случаи, но столько, подряд, это какой-то нонсенс.
+18
-1
+17
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Arthur Jacob
Не знаю кто комментирует на МАТЧ ПРЕМЬЕР но этот гигант мысли сегодня заявил мол Дибала уже пару лет как прекратил играть в футбол.

Между тем Дибала выходит с травмой, спасает Рому на 90-й минуте от вылета, а затем участвует в обоих голах в овертайме.

А вообще у Дибалы 23 очка по системе гол+пас в 32-х играх за Рому 😅

Да и на ЧМ он по сути не играл, но вышел и в самый ответственный момент и сделал своё дело
+16
0
+16
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Tigo_Volchara93
Не смотря на все трудности ( череда травм лидеров команды,подлый поступок Дзаньоло который кинул партнеров посреди сезона и сбежал, большое невезение в реализации моментов ) Рома продолжает быть фаворитом ЛЕ! Моуриньо есть Моуриньо, как я был счастлив когда в прошлом сезоне он возглавил Рому, сейчас в два раза сильнее радуюсь этому, одним составом играет весь сезон, и умудряется в Серии А идти в зоне ЛЧ и в ЛЕ претендовать на победу. Особенный ❤️
Forza Roma !🇮🇹
+10
-3
+7
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Bogdan Ermolaev
Ответ Tigo_Volchara93
Не смотря на все трудности ( череда травм лидеров команды,подлый поступок Дзаньоло который кинул партнеров посреди сезона и сбежал, большое невезение в реализации моментов ) Рома продолжает быть фаворитом ЛЕ! Моуриньо есть Моуриньо, как я был счастлив когда в прошлом сезоне он возглавил Рому, сейчас в два раза сильнее радуюсь этому, одним составом играет весь сезон, и умудряется в Серии А идти в зоне ЛЧ и в ЛЕ претендовать на победу. Особенный ❤️ Forza Roma !🇮🇹
Жозе практически всегда любил постоянство. Разумеется ротация у него была и есть (кстати, сейчас - больше), да и молодёжь (тьфу-тьфу) - прям радует своим ростом и стабильностью. Очень понравился сегодня Белотти. Похоже, Моур всё-таки видит его в схеме. Очень многое у него не получалось по ходу сезона, но то, что было сегодня - было великолепно. Матич, который сегодня просто сожрал центр - явный пример кропотливой работы тренера и самого игрока. И тот факт, что на 100+ минуте он активничает на чужой половине поля - это браво. Вспомните, какие проблемы в защите и центре были у Ромы в том сезоне. Кто вообще мог подумать, что этот сезон будет таким. Уже сейчас окупилось просто всё, на что клуб тратился.
+6
0
+6
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Brigant
Будет офигенно если ВХЮ возьмет европейский трофей!
+2
-2
0
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Тюменец
Хммм…. могут случиться два англо-итальянских финала в еврокубках.
0
0
0
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Тюменец
Ответ Brigant
Будет офигенно если ВХЮ возьмет европейский трофей!
Первый с 1965 года. А у Фиорентины он может стать первым с 1961…
0
0
0
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