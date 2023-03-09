17 лучших секунд «Тоттенхэма» с «Миланом». Суперсэйв Меньяна и штанга Ориги на 93-й!
Главный хайлайт.
«Тоттенхэм» и «Милан» весь матч обменивались полумоментами, чтобы подарить суперэмоциональную развязку. Наверняка большинство из вас смотрели «Баварию» с «ПСЖ» – и правильно, вы почти ничего не пропустили в параллельной игре. Самое важное оттуда мы сейчас покажем.
Диспозиция: «Тоттенхэму» надо забивать, но команда в меньшинстве – Кристиана Ромеро удалили за вторую желтую на 78-й минуте, «Милан» спокойно владеет мячом, но допускает штрафной на своей половине.
92:55 – Сон подает, Харри Кейн бьет головой, но Майк Меньян тащит на линии. Впечатляет!
93:12 – Дивок Ориги уже у чужой штрафной, проходит защитника и бьет в дальний. «Тоттенхэм» спасает штанга, а Фрейзер Форстер забрал отскочивший мяч. А ведь бельгийский форвард мог повторить гол из финала Лиги чемпионов-2019.
Это были дичайшие 17 секунд, в них поместились два самых опасных момента матча. Вот все в динамике:
Обратите внимание, как хорош Тео Эрнандес! Подхватил мяч, вылетел из-под давления «Шпор», не упал после фола, а рванул в атаку и вывел Ориги на удар.
Французский левый защитник благодаря новой схеме набрал монстр-форму. Успевает и отрабатывать в обороне, и результативно бегать в атаку, и даже вести игру в центре поля. К слову, вторую желтую для Ромеро заработал именно Тео.
Несмотря на то, что голов не было, матч получился интересным. А «Милан» вернулся в 1/4 финала Лиги чемпионов спустя 11 лет. Кстати, тогда команда со Златаном, Робиньо и Тиаго Силвой тоже выбила клуб из Северного Лондона, но это был «Арсенал».
А Антонио Конте снова не добрался до четвертьфинала ЛЧ – последний раз играл там 10 лет назад, еще с «Ювентусом» (вылетел).
«Милан» узнает, с кем биться за полуфинал, 17 марта.
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Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика»
- Дата проведения
- 8 марта, 23.10, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Форстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.
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Милан –
Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).
- Удаление:
- Ромеро (78).
Фото: REUTERS/Paul Childs
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