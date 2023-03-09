Главный хайлайт.

«Тоттенхэм» и «Милан» весь матч обменивались полумоментами, чтобы подарить суперэмоциональную развязку. Наверняка большинство из вас смотрели «Баварию» с «ПСЖ» – и правильно, вы почти ничего не пропустили в параллельной игре. Самое важное оттуда мы сейчас покажем.

Диспозиция: «Тоттенхэму» надо забивать, но команда в меньшинстве – Кристиана Ромеро удалили за вторую желтую на 78-й минуте, «Милан» спокойно владеет мячом, но допускает штрафной на своей половине.

92:55 – Сон подает, Харри Кейн бьет головой, но Майк Меньян тащит на линии. Впечатляет!

93:12 – Дивок Ориги уже у чужой штрафной, проходит защитника и бьет в дальний. «Тоттенхэм» спасает штанга, а Фрейзер Форстер забрал отскочивший мяч. А ведь бельгийский форвард мог повторить гол из финала Лиги чемпионов-2019.

Это были дичайшие 17 секунд, в них поместились два самых опасных момента матча. Вот все в динамике:

Обратите внимание, как хорош Тео Эрнандес! Подхватил мяч, вылетел из-под давления «Шпор», не упал после фола, а рванул в атаку и вывел Ориги на удар.

Французский левый защитник благодаря новой схеме набрал монстр-форму. Успевает и отрабатывать в обороне, и результативно бегать в атаку, и даже вести игру в центре поля. К слову, вторую желтую для Ромеро заработал именно Тео.

Несмотря на то, что голов не было, матч получился интересным. А «Милан» вернулся в 1/4 финала Лиги чемпионов спустя 11 лет. Кстати, тогда команда со Златаном, Робиньо и Тиаго Силвой тоже выбила клуб из Северного Лондона, но это был «Арсенал».

А Антонио Конте снова не добрался до четвертьфинала ЛЧ – последний раз играл там 10 лет назад, еще с «Ювентусом» (вылетел).

«Милан» узнает, с кем биться за полуфинал, 17 марта.

Фото: REUTERS/Paul Childs