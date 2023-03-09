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17 лучших секунд «Тоттенхэма» с «Миланом». Суперсэйв Меньяна и штанга Ориги на 93-й!

Майк Меньян Майк Меньян
Харри Кейн Харри Кейн
Тоттенхэм Тоттенхэм
Дивок Ориги Дивок Ориги
Милан Милан
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
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Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Футбол Футбол

Главный хайлайт.

«Тоттенхэм» и «Милан» весь матч обменивались полумоментами, чтобы подарить суперэмоциональную развязку. Наверняка большинство из вас смотрели «Баварию» с «ПСЖ» – и правильно, вы почти ничего не пропустили в параллельной игре. Самое важное оттуда мы сейчас покажем.

Диспозиция: «Тоттенхэму» надо забивать, но команда в меньшинстве – Кристиана Ромеро удалили за вторую желтую на 78-й минуте, «Милан» спокойно владеет мячом, но допускает штрафной на своей половине.

92:55 – Сон подает, Харри Кейн бьет головой, но Майк Меньян тащит на линии. Впечатляет!

93:12 – Дивок Ориги уже у чужой штрафной, проходит защитника и бьет в дальний. «Тоттенхэм» спасает штанга, а Фрейзер Форстер забрал отскочивший мяч. А ведь бельгийский форвард мог повторить гол из финала Лиги чемпионов-2019.

Это были дичайшие 17 секунд, в них поместились два самых опасных момента матча. Вот все в динамике:

Обратите внимание, как хорош Тео Эрнандес! Подхватил мяч, вылетел из-под давления «Шпор», не упал после фола, а рванул в атаку и вывел Ориги на удар.

Французский левый защитник благодаря новой схеме набрал монстр-форму. Успевает и отрабатывать в обороне, и результативно бегать в атаку, и даже вести игру в центре поля. К слову, вторую желтую для Ромеро заработал именно Тео.

Несмотря на то, что голов не было, матч получился интересным. А «Милан» вернулся в 1/4 финала Лиги чемпионов спустя 11 лет. Кстати, тогда команда со Златаном, Робиньо и Тиаго Силвой тоже выбила клуб из Северного Лондона, но это был «Арсенал».

А Антонио Конте снова не добрался до четвертьфинала ЛЧ – последний раз играл там 10 лет назад, еще с «Ювентусом» (вылетел).

«Милан» узнает, с кем биться за полуфинал, 17 марта.

Матч в Лондоне задержали на 10 минут. Второй день подряд. Виноваты пробки

Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика»

Тоттенхэм Англия – Милан Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 марта, 23.10, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.
МиланМеньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).
Предупреждения:
Ромеро (17), Лангле (21), Конте (22), Тиав (90), Скипп (90).
Удаление:
Ромеро (78).

Фото: REUTERS/Paul Childs

3 комментария

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Ненавидящий2.0
Помню Ливерпуль долгое время вёл Тео Эрнандеса, но что-то не срослось
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Tigo_Volchara93
И пролетела со ставка (((
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DolJun
повезло - как раз на это время включился после баварии) моменты были бодрые!
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