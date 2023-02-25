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😐 Глупейший автогол: парашютик в свои ворота вместо паса 🪂

Такуя Вада
Йокогама Йокогама
высшая лига Япония высшая лига Япония
ахахаха ахахаха
Футбол Футбол

Курьез из Японии поднимет вам настроение.

В Японии недавно стартовал новый сезон J-Лиги – местного чемпионата. Только-только начался второй тур, а уже забит один из самых смешных голов года.

Вот так выглядит минута славы 32-летнего Такуи Вады из «Йокогамы». Хотел сделать навес, а получился обводящий парашют через собственного вратаря.

Такуя забил в свои на 23-й минуте матча, а на 64-й его заменили – и команда спасла ничью, сделала 2:2.

Вообще-то Вада – опытный игрок, чемпион Японии-2019 с «Йокогама Ф. Маринос».

Он играл в одной команде с людьми, которых вы вполне сможете вспомнить: например, Сюнсюка Накамура, Миливойе Новакович и Драган Мрджа (экс-нападающий «Химок» вообще-то).

Год назад Такуя сменил «Маринос» на просто-«Йокогаму», с ней вышел в высший дивизион. И вот так создал виральный контент, прорвался даже в вашу ленту новостей.

В защиту парня надо сказать, что во время матча шел ливень – мяч просто срезался.

Но какое уже теперь это имеет значение.

10 комментариев

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Anton Lem
Ответ Free Artist
В защиту защитника и проливной ливень в одном предложении - это прикол от автора?
Комментирующий комментатор хватит авторского автора подкалывать своими подколами!
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ak-tank
По видео кажется, что ветер мяч в ворота "затащил".
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Dan Kennedy
У него могла бы быть неплохая связка с Гартенманном из Митьюлланда.
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Timofey29
Ответ Free Artist
В защиту защитника и проливной ливень в одном предложении - это прикол от автора?
Так надёжнее
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Виктор Никитин
Ответ Free Artist
В защиту защитника и проливной ливень в одном предложении - это прикол от автора?
так-то очевидно что такой ливень и то что мяч и всё остальное очень мокрое могло стать причиной срезки когда он пытался сделать передачу.. понятно что это всё равно его ошибка, но ливень точно не помогал
0
-1
-1
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Michael Boldyrev
Кстати, в сезоне 2018 года этот Вада был в одном клубе с игроком, которого мы действительно могли помнить - с воспитанником московского "Спартака" и б. игроком юношеской сборной России Иппеем Синодзукой.
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-2
-2
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Michael Boldyrev
Какую "’эретрию" нужно смотреть, что бы не видеть контроль мяча в пределах 5-10 метров от ворот и передачи через собственную штрафную, выполняемые под давлением?))
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-1
-1
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Free Artist
В защиту защитника и проливной ливень в одном предложении - это прикол от автора?
+16
-2
+14
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marco -81
Техническая ошибка - ливень - не оправдание. имхо
+4
-1
+3
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Solist205
четенько!!
+2
0
+2
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