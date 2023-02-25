10 комментариев

Курьез из Японии поднимет вам настроение.

В Японии недавно стартовал новый сезон J-Лиги – местного чемпионата. Только-только начался второй тур, а уже забит один из самых смешных голов года.

Вот так выглядит минута славы 32-летнего Такуи Вады из «Йокогамы». Хотел сделать навес, а получился обводящий парашют через собственного вратаря.

Такуя забил в свои на 23-й минуте матча, а на 64-й его заменили – и команда спасла ничью, сделала 2:2.

Вообще-то Вада – опытный игрок, чемпион Японии-2019 с «Йокогама Ф. Маринос».

Он играл в одной команде с людьми, которых вы вполне сможете вспомнить: например, Сюнсюка Накамура, Миливойе Новакович и Драган Мрджа (экс-нападающий «Химок» вообще-то).

Год назад Такуя сменил «Маринос» на просто-«Йокогаму», с ней вышел в высший дивизион. И вот так создал виральный контент, прорвался даже в вашу ленту новостей.

В защиту парня надо сказать, что во время матча шел ливень – мяч просто срезался.

Но какое уже теперь это имеет значение.