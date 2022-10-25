Гол тура ЛЧ уже забит? Хавертц идеально попал в девятку – касание перекладины как бонус

Вывел «Челси» в плей-офф.

«Челси» при Грэме Поттере не проиграл ни одного матча, а теперь и решил вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв на выезде Зальцбург (2:1). И все благодаря фантастическому голу Кая Хавертца.

На гол Ковачича в первом тайме сразу после перерыва ответил Джуниор Адаму. Но сохранить ничью «Зальцбургу» не удалось: на 64-й минуте Хавертц получил пас перед штрафной, подработал под левую и изящно отправил мяч в самую девятку. Да так, что залетело от перекладины.

С технической точки зрения мяч Ковачича, возможно, даже посложнее: хорват бил в касание, а Каю дали принять, прицелиться и пробить практически без сопротивления.

Но удар Хавертца все же получился эффектнее. Если не согласны, пишите в комментариях.

• Забавный факт про Кая: в этом сезоне немец забил уже 3 гола – все стали победными. И все были в АПЛ: на 88-й минуте против «Вест Хэма» (победа 2:1) и на 45-й против «Вулверхэмптона» (победа 3:0). Оба раза Кай попадал из пределов штрафной, а тут еще и распечатал пушку.

• Команда Грэма Поттера набрала 10 очков и гарантировала 1/8 финала ЛЧ. У «Зальцбурга» 6 очков, у «Милана» и загребского «Динамо» – по 4.