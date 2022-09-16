Вратарь из нон-лиги сделал 4 сэйва за 8 секунд. Потащил пенальти и три добивания

Герой!

Хотите увидеть настоящий вратарский подвиг? Тогда отправляемся в Южную национальную лигу – шестой по счету футбольный дивизион Англии. Именно там играет команда «Уэймут», в которую недавно перешел кипер Райан Сэндфорд.

И в первом же матче против «Бат Сити» выдал сумасшедший хайлайт. Взял пенальти, а потом и три добивания практически из вратарской.

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Мегасэйв Сэндфорда принес «Уэймуту» лишь минуту славы – команда проиграла 1:2 из-за двух голов, пропущенных в первые 10 минут. Надо сказать, в тех моментах киперу было очень сложно спасти команду.

Райан буквально на днях перешел в команду шестой лиги – приехал в аренду из «Миллуолла». «Уэймуту» он понадобился из-за того, что сломались оба основных вратаря.

В «Миллуолле» 23-летний вратарь не проходил в состав – несмотря на то, что пару лет назад вызывался в юношеские сборные Англии вместе с Мэйсоном Маунтом. Так что Сэндфорд регулярно ездит в аренду в нон-лигу.

Квадрупл-сэйв разлетелся по соцсетям – и вратарь получил признание от кумиров. Гари Линекер написал: «Это черт возьми впечатляет!», а Эдвин ван дер Сар ограничился лаконичным «Неплохо».

Похвалил Сэндфорда и вратарь сборной Англии Ник Поуп – он как никто другой понимает реалии низших лиг, потому что сам поездил по арендам до того как попал в «Бернли» к Шону Дайчу. Поуп написал: «Топ класс!»

Хотелось бы верить, что это не последнее упоминание Райана Сэндфорда на Sports.ru – кто знает, вдруг именно в худшей команде Южной национальной лиги вратарь покажет себя и на волне известности доберется хотя бы до основы команды чемпионшипа.

Фото: millwallfc.co.uk; twitter.com