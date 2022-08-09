Сарр из «Уотфорда» забил со своей половины поля – почти как Бекхэм. Правда, потом смазал пенальти

Что он делает в Чемпионшипе?

«Уотфорд» вылетел в Чемпионшип, но пока сохранил самый ценный актив – сенегальца Исмаила Сарра. На уровне английского первого дивизиона 24-летний вингер хорош. В первом туре он организовал гол для Жоао Педро, а во втором выдал шоу против «Вест Брома».

В начале матча Сарр получил мяч в центре поля и не переходя на чужую половину ударил по воротам. Вратарь Дэвид Баттон вышел далековато – и пропустил, вероятно, лучший гол сезона.

В Англии его уже сравнивают с тем самым голом Дэвида Бекхэма «Уимблдону»:

«Это был момент гениальности, сочетание техники и видения поля, – сказал после матча тренер «Уотфорда» Роб Эдвардс. – Как только мяч отлетел от его ноги, я понял, что он попадет в ворота. Каждый такой гол – особенный».

А Стив Брюс (он с февраля работает в «Вест Броме»), по его собственным словам, не знал, аплодировать Сарру или критиковать своего вратаря.

Перед перерывом команда Брюса сравняла счет, хоть вратарь «Уотфорда» Бахманн тащил как мог.

А в середине второго тайма Сарр убежал к воротам и был сбит Семи Аджайи – пенальти. Сарр сам подошел к точке – и пробил просто ужасно. Вратарь справился и спас команде ничью – 1:1.

«Уверен, что Исмаила разочарован, – Роб Эдвардс высказался и по этому поводу. – Но он был великолепен! Он – главная причина, по которой мы завоевали одно очко в этом матче. Он сделал гол из ничего, а потом не побоялся исполнить пенальти. Да, второго гола не случилось, но, по правде, мы его и не заслужили».

Сарром давно интересуются клубы посерьезнее – пару лет назад шли разговоры про «Ливерпуль», а в это трансферное окно активны «Лидс» и итальянские клубы. «Уотфорд» установил ценник в 35 млн евро. Не самая страшная сумма, а французский журналист Себастьен Дени пишет, что ближе к закрытию окна «Уотфорд» еще и «может стать не таким жадным».

Ждем Сарра в АПЛ?

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Ashton – AMA