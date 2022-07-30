Какая банка, какая банка! Воспитанник «Спартака» с центра поля поймал вратаря в Первой лиге

Красиво.

Максим Лайкин из «Нефтехимика» завалил шикарнейший гол: в самом конце матча с ульяновской «Волгой» не побоялся и пальнул с центра поля – вратарь Семен Морозов до мяча не дотянулся, а потом лишь досадно бросил бутылку. Еще бы: пропустил настолько обидный (хоть и красивый) гол, а «Волга» еще и проиграла – 0:2.

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После такого шедевра парень вместе с командой возвращался из Ульяновска на автобусе – самое время, чтобы дать комментарий для главного ценителя Первой лиги Сергея Ильева. Для контекста: Максиму всего 19 лет, он родился в Саранске и со временем отправился в «Спартак-2». Сейчас команда расформирована, поэтому он на правах аренды играет в Первой лиге за «Нефтехимик».

– Обычно в таких случаях игроки шутят: мол, лень было бежать.

– Этот не тот случай. Бил зряче, оценил позицию вратаря. Раньше подобным образом забивал только на тренировках, а в играх – еще в школе «Спартака». Такое в официальных мало кто делает, опасаются наносить удары с такой дистанции, несмотря на то, что тренеры поощряют импровизацию. Как воспитанник «Спартака», я не хотел выбивать мяч или делать передачу абы куда, принял такое решение.

– По возрасту вы ведь еще подходите и под молодежное первенство, но отправились в аренду в «Нефтехимик». Новый вызов?

– Да. После того, как «Спартак-2» расформировали, руководство разговаривало с каждым по поводу будущего, каждому выбирали команду. Каттани сразу сказал, что в РПЛ не отдадут. В ФНЛ же было несколько вариантов, но когда позвонил [главный тренер «Нефтехимика»] Кирилл Александрович Новиков и сказал: «Ты нужен команде» – тут же решил. Это тот тренер и тот клуб, где можно набраться опыта, чтобы потом вернуться в «Спартак» конкурентоспособным. Моя цель: через год закрепиться в составе красно-белых.

Фото: vk.com/fcneftekhimik