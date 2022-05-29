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50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!

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Вдоооль ночных дорог!

«Спартак» драматично победил в финале Кубка России, взял долгожданный трофей и фантастически отпраздновал. Конечно, под песню «Знаешь ли ты» в исполнении МакSим и еще 50 тысяч болельщиков на трибунах.

Приготовьтесь, это невероятно. 

А вот детализированный вариант. Да, футболисты тоже подпевают.

Есть сразу несколько версий, как «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов. Одна из самых популярных: весной 2014-го услышали на гостевом матче с «Рубином» в родной для певицы Казани. Поддержали ради смеха – в итоге песня прицепилась и стала традиционной.

Да и текст подходящий: «Я так привыкла жить одним тобой» – словно о верности клубу, «вдоль ночных дорог, не жалея ног» – отсылка к бесконечным расстояниям, которые фанаты преодолевают ради любимой команды.

Но одним пением дело не ограничилось. Уезжающий в «Марсель» Жиго позаряжал с болельщиками прощальный «Ауф!». Тоже мурашки. 

Лучший способ закончить такой непростой юбилейный сезон.

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