Пенальти «Интера» сломал мозг: Чалханоглу не забил, судья свистнул раньше времени, а де Лигт... Ох, это надо видеть

В Италии сыграли один из главных матчей весны – «Ювентус» принял «Интер». В очень вязком матче все решил один момент в конце первого тайма.

Сразу держите видео – эпизод начинается на 2:22.

А теперь разбираем шоу.

На 44-й минуте в штрафную «Юве» забежал Дензел Думфрис. Вернувшийся в оборону Альваро Мората наступил ему на ногу – падение, пенальти. Главному арбитру Массимилиано Иррати тут подсказал ВАР – 11-метровый поставили после просмотра на мониторе.

К мячу подошел Хакан Чалханоглу. Пробил он не очень хорошо – Войцех Шченсны отбил удар.

Добить турку помешали защитники. Правда, от де Лигта мяч все-таки залетел в ворота. Это не просто рикошет: он сначала задел мяч, направив его во вратаря, затем коленом все-таки протаранил в ворота аккуратным парашютом.

Но еще до того, как мяч пересек линию, судья остановил игру.

Обратите внимание: свисток уже во рту арбитра, мяч только пересекает линию. Вероятно, Иррати уследил нарушение правил со стороны Чалханоглу: тот, по мнению судьи, либо влетел во вратаря (не кажется реалистичным), либо пробил по ноге игроку «Ювентуса», который был первым на мяче.

По современным рекомендациям арбитру следует дождаться окончания голевого эпизода и только затем давать свисток. Иррати мог сильно ошибиться, ведь при свистке раньше времени любая помощь ВАР бесполезна. Если свисток дан раньше пересечения линии, гол точно не засчитают. Даже если не увидят нарушения Чалханоглу.

Сначала возмущались футболисты «Интера» – у них отменили гол. Шченсны в это время праздновал. Споры продолжались пару минут, судья показал пару желтых в обе стороны, но потом снова указал на точку. Это вывело из себя игроков «Ювентуса».

Впрочем, на повторе понятна причина. ВАР подсказал, что Маттейс де Лигт вбежал в штрафную до удара – сразу на корпус. И после этого активно участвовал в эпизоде – успел к мячу одним из первых. Основание для повторной попытки.

В этот раз Чалханоглу загнал мяч прямо в угол – без шансов для вратаря.

Вся эта ситуация порядком вывела из себя Макса Аллегри – в технической зоне он прыгал и кидался одеждой.

«Ювентус» так и не нашел, чем ответить – самый опасный момент у ворот миланцев случился еще в первом тайме, когда Кьеллини из вратарской ковырнул мяч в перекладину.

В концовке «Юве» пару раз требовал пенальти. Например, за фол на все том же де Лигте – голландца буквально задели пальцем по лицу в штрафной, после чего он упал на газон и не вставал пару минут. Арбитр Массимилиано Иррати не назначил ничего, видеопомомощник не вмешивался – гости удержали победный счет 1:0.

Для «Интера» эта победа стала первой на стадионе «Ювентуса» с ноября 2012-го – спустя почти 10 лет. А вот для самого «Юве» это серьезный удар по шансам на титул – от первого места отстали уже на 6 очков, но и «Милан», и «Интер» провели на матч меньше.