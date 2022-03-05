Первые санкции по спортивному ТВ: АПЛ думает о разрыве контракта, Лига 1 не дает сигнал «Матчу», уже остались без НБА и НХЛ

Без Месси, Овечкина и Леброна.

Свыкаемся с новой спортивной действительностью: российские клубы и сборные исключают из большинства международных соревнований (и даже видеоигр), спортсмены-иностранцы уезжают из России.

Теперь дело дошло и до трансляций. Санкции теперь затронули спортивный ТВ-рынок.

НБА ушла – баскетбол показывал украинский онлайн-кинотеатр

НБА в России с 2020-го показывал онлайн-кинотеатр MEGOGO. 2 марта сервис, основанный украинскими предпринимателями, сообщил, что прекращает работу на территории России. Вместе с ним ушли и трансляции НБА.

Сама североамериканская лига тоже объявила, что сворачивает всю бизнес-активность в России.

НХЛ тоже минус – для России заблокировали даже инстаграм

НХЛ с 2019 года показывал «Яндекс» – матчи сначала можно было бесплатно посмотреть на платформе компании и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Тогда договорились на три сезона – источники «Ведомостей» оценивали сделку в 2 миллиона долларов за сезон. В январе 2022-го соглашение продлили еще на два сезона.

С 14 января 2021-го трансляции можно было увидеть в видеосервисе Wink и на «Матч ТВ». Подписчики «Яндекс.Плюс» и Wink получали доступ ко всем играм, «Матч» показывал отдельные матчи.

Но 1 марта все оборвалось. «Мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Будем общаться, чтобы определить, как будем действовать дальше», – сообщили в пресс-службе «Яндекса».

До этого НХЛ объявила, что приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Сейчас даже инстаграм-аккаунт лиги недоступен в России.

Французская Лига 1 оборвала сигнал для «Матч ТВ»

Вечером 4 марта на сайте LFP (профессиональной футбольной лиги Франции) вышло заявление, что права на показ чемпионата Франции каналом «Матч ТВ» приостановлены.

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории», – заявил генпродюсер канала Александр Тащин.

Любопытно, что пятничная игра чемпионата «Лорьян» – «Лион» доступна для просмотра в России – на Wink. Видеосервис владеет сублицензией от «Матча». Неужели Лига 1 заморозила показ игр только на «Матче»?

У «Евроспорта» не проходит оплата

Санкции затрудняют работу «Евроспорта» в банковской сфере. Из-за этого появились проблемы с оплатой новых подписок и продлением действующих.

«Мы понимаем, что в спорте критически важно смотреть трансляции в прямом эфире и не пропускать ключевые соревнования и матчи. Поэтому ищем решение, которое позволит восстановить оплату в кратчайшие сроки.

Если у вас уже оформлена подписка с автопродлением, доступ сохранится. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в официальном заявлении «Евроспорта».

Канал показывает теннис, снукер, велоспорт, олимпийские виды спорта, гольф и шведскую футбольную лигу.

АПЛ, вероятно, тоже уйдет из России

Английскую Премьер-лигу пока показывает Okko, а летом запланировано возвращение на «Матч». Но исполнительный директор лиги Ричард Мастерс заявил, что боссы работают над расторжением контракта: «Очевидно, что этот вопрос сейчас на повестке дня. Мы внимательно рассмотрим вопрос с возможной приостановкой и расторжением контракта. Занимаемся этим прямо сейчас».

Скорее всего, Мастерс говорит и о контракте с Okko, и о будущем соглашении с «Матч ТВ».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Adam Glanzman; РИА Новости/Алексей Мальгавко