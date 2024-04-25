Спаситель «Чикаго», белый корнербек и парень по фамилии Оророро. Знакомимся со всеми интригами драфта НФЛ

Сегодня ночью пройдет первый раунд драфта НФЛ — клубы самой богатой спортивной лиги будут поочередно разбирать самых хайповых футболистов-студентов. Это одно из центральных событий межсезонья в мире американского футбола.

За чем конкретно стоит следить?

Для начала – порядок выбора на драфте:

Станет ли Кейлеб Уильямс спасителем «Чикаго»?

Чье имя комиссионер НФЛ Роджер Гуделл назовет со сцены Детройта первым — не детектив. Выбор кого-то другого вместо квотербека Кейлеба Уильямса под первым номером станет сенсацией уровня выбора Доналда Трампа в президенты США в 2016 году.

Кейлеб Уильямс феерично выступал за команду университета Южной Калифорнии, хотя и не сказать, что добился серьезных результатов. В 2022 году «Тродженс» проиграли как финал конференции, так и Коттон Боул, а в прошлом сезоне и вовсе закончили с результатом 7–5.

Уильямса несколько раз серьезно напрягала защита соперника, и после одного из поражений квотербек сбежал на трибуну к маме и рыдал у нее в объятьях, скрытый от посторонних глаз листом картона.

Почему же он тогда номер один? Из-за колоссального потенциала. В том же 2022-м Уильямс завоевал приз Хайсмана, главную награду в студенческом футболе, бросив 43 тачдауна при 5 перехватах.

Кейлеб — фантастический импровизатор, для которого хаос действительно является лестницей. Если все вокруг сломалось, конверт развалился, и защитники мчатся закатывать квотербека в землю — вот в такой ситуации Уильямс выдаст сочный хайлайт.

А ведь слово «хаос» лучше всего описывают хронологию выступлений квотербеков за «Чикаго Беарс». Лучшим в клубной истории по этой части считается Сид Лакмен, завершивший выступления за «Медведей» в 1950 году. Из современников в топ-3 войдет Джей Катлер с достаточно мемной репутацией. Если Кейлеб и впрямь уникум, то ему достается поистине уникальная задача — подарить Чикаго настоящего, классного квотербека.

Кого выберет «Вашингтон» — Джейдена Дэниелса или Дрейка Мэя?

Иерархия квотербеков в этом году выглядит так: Кейлеб — номер один, за второе место борются Джейден Дэниелс и Дрейк Мэй, после них Джей Джей Маккарти со звездочкой (почему со звездочкой — расскажу ниже), дальше Бо Никс с Майклом Пениксом и все остальные.

«Вашингтон Коммандерс» запускают новую страницу в истории клуба — с новым руководством, новым главным тренером и, видимо, новым квотербеком. Второй номер позволит измученной франшизе выбрать «лучшего после Кейлеба».

Фаворитом считается Джейден Дэниелс, подвижный квотербек из университета Луизианы Стейт, обладатель прошлогоднего приза Хайсмана. Считается, что он лучше подойдет координатору нападения команды Клиффу Кингсбери, который работал в «Аризона Кардиналс» с мобильным Кайлером Мюрреем.

Альтернатива — более классический Дрейк Мэй с сильнейшим броском, но вопросами по части принятия решений и работе ног.

Продолжат ли «Пэтриотс» дело Беличика или выберут квотербека?

«Нью-Ингленд Пэтриотс» по окончании эпохи Билла Беличика заполучили выбор в топ-3 драфта. Избалованные девятью Супербоулами за 20 лет болельщики наверняка с трудом припоминают, что такое вообще церемония драфта, а если и помнят, то никогда не включали в первый день — «Пэтриотс» мало того что выбирали всегда в самом конце первого раунда, так у Беличика еще была привычка обмениваться ниже.

Впрочем, мышечная память у клуба может сохраниться и после ухода Билла. Если «Патриотам» нравится Дрейк Мэй — хорошо. Если же нет, то логично будет обменяться с кем-то вниз, чтобы выбрать квотербека Джей Джея Маккарти (третий выбор для него вроде как высоковато) или кого-нибудь из топовых принимающих.

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В каком-то смысле «Нью-Ингленду» нужно решать футбольный эквивалент задачки про курицу и яйцо. Что лучше — строить команду вокруг молодого квотербека или же молодого квотербека ставить в уже созданные комфортные условия?

История других команд не дает однозначного ответа. Но, если что, у «Пэтриотс» в составе есть надежный, хотя и не хватающий звезд с неба квотербек Джакоби Бриссетт, с которым можно перебиться сезон.

Кому и как достанется квотербек Джей Джей Маккарти?

Маккарти в каком-то смысле антоним Кейлеба Уильямса. В составе «Мичиган Вулверинс» он стал национальным чемпионом в прошлом году, но при этом не играл первую скрипку в нападении, насколько эта формулировка в отношении квотербека вообще возможна.

«Мичиган» уповал на вынос, и у Маккарти было ограниченное число возможностей проявить себя. Когда нужно было — проявлял, это важно отметить.

В скаутских кругах спорят о том, обслуживающий ли Маккарти персонал или право (на высокий выбор) имеет. Чем ближе к церемонии, тем больше возникало безумных теорий заговора, якобы «Вашингтон» всех обманет и возьмет Джей Джея под вторым номером (отсюда и звездочка).

Общий консенсус — Маккарти это утешительный приз для команд не из топ-3, и даже за него нужно будет побороться. Главным претендентом считается «Миннесота», лишившаяся в межсезонье стартового квотербека Кирка Казинса.

«Вайкингс» предварительно обменяли у «Хьюстона» еще один выбор в первом раунде, чтобы было что предлагать потенциальным покупателям от 3-й строчки и ниже: «Пэтриотс», «Аризона Кардиналс», «Лос-Анджелес Чарджерс».

Кого будет больше в топ-10 — ресиверов или линейных?

И тех и других в этом выпуске много, и те и другие нужны практически всем.

Прекрасный пример — «Лос-Анджелес Чарджерс». Команда в межсезонье потеряла двух лучших принимающих Кинана Аллена и Майка Уильямса, но вообще-то нужно защищать квотербека Джастина Херберта, который теперь зарабатывает много-много денег.

Поэтому вроде как оптимальный вариант с «Чарджерс» — обменяться с «Миннесотой», чтобы получить возможность выбрать в первом раунде и линейного и ресивера. Но там уж как Бог даст.

Среди ресиверов выделяется большая тройка — Марвин Харрисон, Малик Нейберс и Роум Одунзе. Марвина Харрисона-отца в НФЛ мы уже видели, выигрывал Супербоул с Пейтоном Мэннингом, а это Марвин Харрисон-сын, которого, кстати, должны выбрать раньше родителя. Этот тоже худощавый и ловит все, что летит в его сторону.

Нейберс больше вертикальная угроза, обладающая взрывной скоростью. Одунзе — универсальный ресивер, блестяще исполняющие любые маршруты и готовый встроиться в нападение любой команды прямо завтра.

Среди линейных нападения иерархия еще запутаннее, но факт в том, что в первом раунде заберут как минимум по 5 игроков с каждой из этих позиций. Если прибавить сюда уже обсуждавшихся квотербеков, возникает резонный вопрос:

Под каким номером уйдет первый защитник?

Ни разу за всю историю драфта в первом раунде не выбирали больше 19 игроков нападения.

Мы можем стать свидетелями рекорда, потому что перекос в этом году очевиден. Нет, среди защитников тоже есть очень интересные персоны, но по глубине позиции сравнятся разве что корнербеки.

Ожидается, что где-то в конце первой десятки будет выбран кто-то из эджей Даллас Тернер / Джаред Верс. Очевидный кандидат — «Атланта», но вдруг ей захочется обменяться вниз?

Выбор «Джетс»: ресивер, линейный или и то и другое в одном флаконе?

Первый сезон квотербека Аарона Роджерса в Нью-Йорке оказался трагикомедией, но для нас уже снимают сиквел. Варианты в подмогу ветерану, у которого захлопывается окно возможностей, вроде бы очевидны — либо тот, кто будет от него ловить передачи, либо тот, кто будет мешать рвать ахилл.

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Возможно, сразу обе эти функции сможет исполнять тайт-энд Брок Бауэрс. Он несколько мелковат для того, чтобы эффективно блокировать самых крепких эджей, но с остальными справится.

Во всяком случае, это точно не вариант «просто крупный ресивер», каких мы видели в последние годы на позиции тайт-энда. Бауэрс считается одним из лучших игроков на предстоящем драфте в вакууме, но из-за меньшей востребованности тайт-эндов может вполне выпасть из первой десятки.

Как вопросы с квотербеком будут решать «Бронкос» и «Рейдерс»?

Вот еще две команды с дыркой на позиции стартового квотербека. «Рейдерс» хотя бы есть кем перебиться — в межсезонье был подписан Гарднер Миншью после неплохого сезона в «Индианаполисе», есть свой воспитанник Эйден О’Коннелл. «Бронкос» хоть и обменяли пару дней назад из «Джетс» Зака Уилсона, но это просто чтобы на мемасиках лайки собрать.

Проблема в том, что к 12-му и 13-му выборам всех самых хайповых распасовщиков уже точно разберут. Обмениваться наверх особенно некем — это надо жертвовать будущим или же раздавать звезд из нынешнего состава.

Можно уговорить себя на кого-то из парочки *никсов — Бо Никс провел в колледж-футболе целых 5 лет и становится профессионалом в непривычно зрелом 24-летнем возрасте.

Его «Орегон Дакс» играли в максимально студенческий по духу футбол, который сложно воспроизвести в нападениях команд НФЛ. Майкл Пеникс — самый конвертный квотербек из всех на этом драфте, но в нем смущает история травм (оба колена прооперированы) и наличие суперзвездных принимающих в университете.

Даже если «Бронкос» и «Рейдерс» готовы на (Пе)Никса, возникает интрига — а можно попытаться обменяться вниз, получить от кого-нибудь дополнительный драфт-пик и все равно получить желаемое? А то №12 и №13 для таких парней как-то жирно.

Кто из претендентов на Супербоул решится на блокбастерный обмен вверх?

Понятно, что сильные мира сего выбирают в последнюю очередь — драфт в этом плане торжество социализма посреди самой успешной капиталистической лиги мира. Но у сильных команд и приоритеты другие — им нужно не перестройку проводить, а выдумывать, как обскакать Патрика Махоумса.

Думаете, генеральные менеджеры и особенно главные тренеры будут переживать из-за драфт-пиков 2025 года, если у них в ушах звенит объявление: «Осторожно! Чемпионское окно закрывается! Следующая остановка — ЮФЛ»?

«Биллс» поднимаются с 28-й позиции за ресивером — легко себе представляю. «Иглс» прыгают за топовым корнербеком, потому что Хауи Розман гений по части маневров. «Чифс» дарят Махоумсу ресивера, потому что сколько можно над человеком издеваться.

Внимание, расовый вопрос! Кому достанется белый корнербек Купер Деджин?

Не будем ханжами, в НФЛ существует игровые позиции с расовым дисбалансом. Если вы увидите в игре черного пантера или кикера — перед вами белая ворона профессионального футбола. Аналогично и с корнербеками, только наоборот. Последним белым стартовым корнербеком в НФЛ был Джейсон Сихорн, завершивший карьеру в 2003 году.

В прошлом году университет Айовы подарил НФЛ Райли Мосса, но парень порвал грудные мышцы в самом начале тренировочного лагеря и вернулся в строй только к концу августа. Для новичка получить травму в первой предсезонке — самое страшное. Хоть Мосс и неплохо себя показал в спецбригадах, за весь сезон он сыграл лишь 23 снэпа в защите.

Однако университет Айовы не сдается. В этом году покорить непреодолимую вершину стремится Купер Деджин, во многих мок-драфтах уходящий в районе 25-го выбора.

А вдруг во время церемонии драфта обменяют кого-то из действующих звезд?

Такое тоже нельзя исключать. Достаточно вспомнить, как два года назад «Теннесси» обменял ресивера Эй Джея Брауна в «Филадельфию» за общий 18-й номер, который «Титаны» потратили на Трейлона Беркса.

Сейчас тоже есть сразу несколько футболистов в подвисшем состоянии: Брэндон Айюк из «Сан-Франциско», Кортленд Саттон из «Денвера», Ти Хиггинс и Трей Хендриксон из «Цинциннати» — все они хотят новых долгосрочных контрактов и не могут получить желаемое у нынешних клубов. Их вполне могут использовать для того, чтобы получить молодую, а главное, дешевую замену во время церемонии.

Насколько поздно выберут первого раннинбека?

Нынешняя эпоха — худшая для бегущих за всю историю НФЛ. Еще никогда их не оценивали настолько низко, практически как расходный материал. Это находит отражение в зарплатах, сроках контрактов, размерах франчайз-тегов и перспективах на драфте.

Вам придется потратить немало времени, чтобы найти мок-драфт, в котором автор выбирал бы какого-нибудь раннинбека в первом раунде. Есть, конечно, и здесь имена — Джонатон Брукс («Техас»), Трей Бенсон («Флорида Стейт»), Блейк Корам («Мичиган»), но их всех вы услышите не раньше второго дня церемонии.

В каких командах окажутся сыновья и братья известных в НФЛ игроков?

Марвин Харрисон не единственный обладатель громкой для лиги фамилии, который с этого года станет профессиональным футболистом.

Где-то в средних раундах могут забрать Брендена Райса, сына легендарного Джерри Райса. А вот Фрэнка Гора-младшего, скорее всего, подпишут уже после церемонии в статусе незадрафтованного агента.

Пополнят ряды команд НФЛ младший брат Кристиана Маккэффри Люк, выступающий на позиции ресивера; младший брат Туа Танговаилоа Таулиа, которому выбор на самом драфте вроде бы тоже не светит; квотербек Джо Милтон, приходящийся двоюродным братом экс-ресиверу Анкуану Болдину.

Кто попытает счастья с квотербеком Спенсером Раттлером?

23-летний квотербек провел головокружительную карьеру в колледж-футболе. В 2020 году Раттлер стал суперзвездой в составе «Оклахома Сунерс» и выиграл 9 из 11 матчей, бросив 28 тачдаунов при 7 перехватах. Тогда Спенсера называли потенциальным номером один на драфте 2022 года. Однако уже в следующем сезоне Раттлер провалился и уступил место в старте тому самому Кейлебу Уильямсу.

Чтобы окончательно не гробить студенческую карьеру, Раттлер перевелся к знакомому тренеру в университет Южной Каролины, но и там провел очень неровный сезон. К этому моменту его все списали со счетов.

А в 2023-м парень реабилитировался, после чего хорошо себя показал на разных преддрафтовых активностях. В общем, сейчас его тоже рассматривают как «темную лошадку», которая через пару лет обучения может зажечь в какой-нибудь команде.

У кого самое классное имя?

Мой личный топ-10:

10. Ти Джей Тампа (надеюсь, выберут в «Тампа-Бэй Бакканирс»)

9. Роум Одунзе (имя выбрано, потому что «папа любил читать книжки про Древний Рим»)

8. Кингсли Суаматаиа

7. Лаиату Лату

6. Купер Биби

5. Сатаоа Лаумеа

4. Седрик Ван Пран

3. Эдефуан Юлофошио

2. Кул-Эйд Маккинстри

1. Рук Оророро

Кто станет Господином Ненужным?

Игрок, которого выберут на драфте самым последним, получает титул «Господин Ненужный» (Mr. Irrelevant) и поездку в Диснейленд. Этот внутренний прикол получил новую волну популярности после того, как «ненужный» квотербек Брок Парди заиграл в «Сан-Франциско» и уже успел поиграть в Супербоуле, получая от клуба копейки по меркам НФЛ.

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Драфт НФЛ растянется на три дня:

Первый раунд — в ночь с четверга на пятницу, начало в 3:00 мск

Второй и третий раунды — в ночь с пятницы на субботу, начало в 2:00 мск

Остальные раунды — в субботу, начало в 19:00 мск

Фото: Gettyimages.ru /Gregory Shamus, Sam Hodde, Tom Hauck, Matthew Holst